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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 февраля 2017г 
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Мероприятие прошло в целях профилактики аварий с участием юных пешеходов. На «зебры» совместно с сотрудниками 
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Девушка потеряла пол-лица при взрыве на заводе в Сызрани

Девушка потеряла пол-лица при взрыве на заводе в Сызрани

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Сейчас жизнь пострадавшей вне опасности. 

10 февраля 2017, 12:57
В Сызрани все антикафе выставили на продажу

В Сызрани все антикафе выставили на продажу

Речь идет о продаже сразу двух тайм-кафе или так называемых в кругу молодежи антикафе. Информация об этом появилась с интервалом в несколько недель на одном из сайтов бесплатных объявлений, пишет портал «КТВ Луч».

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В блогах: поддержим девочку из Новокуйбышевска!

В блогах: поддержим девочку из Новокуйбышевска!

Блогер marta_hlo предлагает поддержать 11-летнюю певицу Милану Жарехину, которая будет представлять Самарскую область в финале отборочного тура «Детского Евровидения - 2016» в "Артеке" в Крыму. Девочка из Новокуйбышевска уже многого добилась. В 2015 году она выступала в этом конкурсе 
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Газета The Telegraph составила рейтинг лучших поп-певиц в истории современной музыки

На вершине списка ожидаемо оказалась Мадонна. Эскперты посчитали ее вклад в развитие поп-культуры самым весомым. Новаторские идеи певицы были оценены даже выше, чем ее вокальные и сочинительские данные.

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«Сильные женщины» - так назвала Валерия свой новый клип, посвященный той части человечества, представительницы которой волею судьбы вынуждены быть сильными, проявлять мужество и твердость духа в самых сложных жизненных ситуациях. Эмоциональное откровение певицы, 13 июля размещенное на YouTube, находит глубокий 
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Российские ученые считают, что белые ночи вызывают ожирение

Российские ученые считают, что белые ночи вызывают ожирение

Белые ночи способствуют набору веса, а также развитию множества заболеваний, вплоть до раковых, и даже снижают продолжительность жизни – такой вывод сделали исследователи из Петрозаводского госуниверситета в ходе опытов на грызунах. При этом все полученные данные применимы и к людям.
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