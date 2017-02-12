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«Роснефть» изучает возможность продажи трех НПЗ в Самарской области?
«Роснефть» отрицает появившуюся в СМИ информацию о продаже Сызранского, Куйбышевского, Саратовского, Новокуйбышевского НПЗ. Об этом пишут «Ведомости».
По данным источников издания, падение маржи НПЗ из-за налогового маневра и дешевой нефти заставляет руководство компании откладывать их модернизацию, кроме того …
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12 февраля 2017, 05:10
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Начальник сызранского ГИБДД сходил в профилактический рейд на дороги
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12 февраля 2017, 04:46
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Девушка потеряла пол-лица при взрыве на заводе в Сызрани
Сызранские порталы сообщили о происшествии на одном из городских предприятий. В результате взрыва, произошедшего около двух недель назад, серьезно пострадала одна из сотрудниц. Девушка лишилась половины лица, сообщает издание «Мой город» со ссылкой на анонимный источник.
Сейчас жизнь пострадавшей вне опасности. …
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10 февраля 2017, 12:57
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В Сызрани все антикафе выставили на продажу
Речь идет о продаже сразу двух тайм-кафе или так называемых в кругу молодежи антикафе. Информация об этом появилась с интервалом в несколько недель на одном из сайтов бесплатных объявлений, пишет портал «КТВ Луч».
Антикафе «Comix-Zone» находится в центре …
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9 февраля 2017, 11:26
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В блогах: поддержим девочку из Новокуйбышевска!
Блогер marta_hlo предлагает поддержать 11-летнюю певицу Милану Жарехину, которая будет представлять Самарскую область в финале отборочного тура «Детского Евровидения - 2016» в "Артеке" в Крыму. Девочка из Новокуйбышевска уже многого добилась. В 2015 году она выступала в этом конкурсе …
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9 августа 2016, 05:28
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Рената Литвинова поздравила Земфиру с днем рождения
Российская актриса и режиссер Рената Литвинова поздравила в своем Instagram певицу Земфиру с днем рождения, которой сегодня исполняется 39 лет.
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26 августа 2015, 12:05
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Газета The Telegraph составила рейтинг лучших поп-певиц в истории современной музыки
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13 августа 2015, 05:00
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Валерия выпустила новый клип, посвященный сильным женщинам
«Сильные женщины» - так назвала Валерия свой новый клип, посвященный той части человечества, представительницы которой волею судьбы вынуждены быть сильными, проявлять мужество и твердость духа в самых сложных жизненных ситуациях. Эмоциональное откровение певицы, 13 июля размещенное на YouTube, находит глубокий …
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15 июля 2015, 04:25
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Российские ученые считают, что белые ночи вызывают ожирение
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8 июля 2015, 12:56