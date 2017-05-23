"GM-АвтоВАЗ" приостановил работу конвейера. Как сообщают федеральные СМИ, с 17 мая "Завод Автокомпонент" прекратил поставку комплектующих в адрес совместного предприятия. В связи c этим выпуск автомобилей вынужденно приостановлен. Когда работа возобновится, на заводе не уточняют. Как уже сообщала ТЕРРА, по итогам 4 месяцев этого года продажи Chevrolet Niva на российском рынке выросли на 2 процента, до 9,5 тысяч машин. "GM-AвтоВАЗ" остается единственным действующим производственным активом GM в стране после того, как американский концерн заявил о сворачивании мощностей в России. В планах GM - запустить производство внедорожника Chevrolet Niva нового поколения, которое пока отложено в связи с негативной ситуацией на авторынке.
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GM-АвтоВАЗ остался без миллиардов и новой «Шеви Нивы»
Chevrolet Niva нового поколения не сойдет с конвейера без господдержки. Завод GM-АвтоВАЗ не может получить бюджетные деньги на выпуск авто из-за отсутствия утвержденного бизнес-плана. Об этом рассказал вице-премьер Аркадий Дворкович.
По словам чиновника, для реализации проекта необходимо обновить финансовую модель, рассмотреть …
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26 апреля 2017, 04:45
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GM-АвтоВАЗ повысил цены на Chevrolet Niva
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1 марта 2017, 01:34
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GM-АвтоВАЗ просит госгарантий для выпуска новой Chevrolet Niva
Тольяттинский завод «Джи Эм-АвтоВАЗ» обратился к правительству России с просьбой предоставить госгарантии по финансированию проекта организации выпуска Chevrolet Niva нового поколения, пишут «Ведомости». Сумма, запрошенная компанией, не раскрывается. Как уже сообщала «ТЕРРА», необходимость предоставления совместному российско-американскому предприятию госгарантий для получения …
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28 июля 2016, 12:33
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GM-Автоваз получит федеральную поддержку на выпуск новых машин
Об этом на пресс-конференции заявил губернатор Николай Меркушкин. По его словам, президент России Владимир Путин дал поручение Игорю Шувалову рассмотреть варианты поддержки проекта по производству обновленной версии Chevrolet Niva.
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8 июня 2016, 08:03