GM-АвтоВАЗ повысил цены на Chevrolet Niva C 1 марта GM-АвтоВАЗ повысил цены на автомобили Chevrolet Niva. Почти на 2000 рублей. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте совместного предприятия. Цены на «Шеви Нивы» теперь составляют от 585 тысяч 990 рублей за модель Chevrolet Niva L, до …