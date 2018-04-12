В Тольятти после двухдневного простоя возобновилось производство автомобилей на совместном предприятии GM-АвтоВАЗ. Работа по выпуску внедорожников Chevrolet Niva была приостановлена из-за недопоставок комплектующих. Кто из смежников сорвал поставки, не уточняется. На совместном предприятии заверили, что в период простоя график отгрузок машин дилерам не был изменен, а рабочим выплатят компенсацию согласно Трудовому кодексу в размере двух третей зарплаты. Напомним, в мае прошлого года конвейер на GM уже останавливали из-за нехватки деталей. Виновником тогда называлось нижегородское предприятие группы «Автокомпонент». Оно поставляет комплектующие как для локализованных в России заводов Volkswagen и Renault-Nissan, так и для российских ГАЗа, АвтоВАЗа и группы Sollers.
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