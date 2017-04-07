60 детей в возрасте до 14 лет с диагнозом "серозный менингит" стали пациентами детской инфекционной больницы Самары за последний месяц. Как рассказали врачи, большинство из них подхватили инфекцию во время купания в небольших и закрытых водоемах. Серозный менингит чаще всего …