Самарские следователи начали проверку по факту гибели ребенка – годовалой девочки. Трагедия случилась в поселке Комсомольский Кинельского района. Малышка была найдена мертвой 5 апреля. Следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, девочка погибла от менингита.
«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщили в СУ СК России по Самарской области.
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