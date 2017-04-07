5
47
41
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 6 апреля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
9 + 0 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Тольятти назначена проверка по факту смерти младенца

В Тольятти назначена проверка по факту смерти младенца

Тольяттинские следователи проводят проверку по факту смерти младенца – мальчика трех недель от роду. Трагедия случилась днем в четверг, 6 апреля. Мать вышла с сыном на прогулку. Малыш находился в рюкзаке-кенгуру. Когда женщина обратила внимание, что ребенок не подает признаков 

7 апреля 2017, 12:47
Под Кинелем столкнулись две «Калины»: погибли женщина и 12-летний мальчик

Под Кинелем столкнулись две «Калины»: погибли женщина и 12-летний мальчик

Сегодня, 11 декабря, около 12:00 в Кинельском районе Самарской области на 62-м километре автотрасы «Самара-Бугуруслан» произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным полиции, двигавшийся со стороны Самары автомобиль «Лада Калина», которым управлял 
11 декабря 2016, 03:12
В Самарской области 4-месячный ребенок утонул в ведре с водой

В Самарской области 4-месячный ребенок утонул в ведре с водой

В Нефтегорском районе Самарской области 4-месячный младенец утонул в ведре с водой, сообщили в следственном управлении СК России по Самарской области.

Трагедия случилась 18 сентября в селе Утевка. По предварительным сведениям, маленькая девочка ночью упала с дивана, на котором спала. При 

19 сентября 2016, 04:00
Пьяный житель Кинельского района «заминировал» самарский ЖД-вокзал

Пьяный житель Кинельского района «заминировал» самарский ЖД-вокзал

17 июня житель Кинельского района, находясь в нетрезвом состоянии, решил сообщить о заминировании самарского железнодорожного вокзала, сообщает прокуратура Самарской области.
 
По данным надзорного ведомства, в результате этого было нарушено нормальное функционирование ряда госорганов, отвлечены значительные силы полиции и спецслужб. 

8 августа 2016, 11:05
Топ-новости: новый прокурор области и смерть ребенка в Сызрани

Топ-новости: новый прокурор области и смерть ребенка в Сызрани

 «ТЕРРА» подготовила обзор самых популярных новостей на сайте в пятницу, 22 июля.

Ученые обнаружили связь между оргазмом и похудением
Канадские исследователи установили, как секс влияет на снижение веса. Подробности – здесь.

Самарской области предложили нового прокурора
В 
23 июля 2016, 04:59
В Кинельском районе столкнулись грузовик и две

В Кинельском районе столкнулись грузовик и две "Лады": трое погибли, четверо в больнице (есть фото)

Вчера, 15 июля, на территории Кинельского района Самарской области случилось ДТП со смертельным исходом. Погибли три человека, передает ГУ МВД региона.

По версии полиции, примерно в 15:00 водитель ВАЗ-21102 – 59-летний житель Саратова – на 55-м километре автотрассы «Подъезд 
16 июля 2016, 01:38
Под Самарой 15-летний мальчик утонул на глазах матери в Гнилом озере

Под Самарой 15-летний мальчик утонул на глазах матери в Гнилом озере

Самарские следователи устанавливают обстоятельства смерти ребенка. 15-летний мальчик утонул в озере Гнилое на территории Безенчукского района.

По данным следователей, подростки катались на лодке. Мальчишки решили искупаться и начали прыгать в воду. Один из детей на поверхность так и не 
14 июля 2016, 05:49
50 самарских детей заболели менингитом

50 самарских детей заболели менингитом

В Самарской области зафиксирован рост заболеваемости серозным менингитом среди детей. С мая им переболели 38 малышей, еще десять - гнойным. Такие данные приводит минздрав региона. Сейчас в больницах находятся 25 детей с серозным менингитом и четверо с гнойным. Ежедневно в 

8 июля 2016, 01:19
В ДТП под Самарой погибла 53-летняя женщина

В ДТП под Самарой погибла 53-летняя женщина

В Кинельском районе перевернулся автомобиль «ВАЗ-21124». ДТП случилось ночью 19 июня на 60-м километре подъезда к Оренбургу от трассы М5. Есть погибший.

По данным госавтоинспекции, «двенадцатой», ехавшей из Самары в сторону Нефтегорска, управлял 30-летний водитель. По версии полицейских, мужчина 
20 июня 2016, 02:22
Диагноз «серозный менингит» подтвержден у 140 самарских детей

Диагноз «серозный менингит» подтвержден у 140 самарских детей

В Самарской области наступил пик заболеваемости энтеровирусными инфекциями. В конце августа - начале сентября к врачам чаще всего поступают пациенты с серозным менингитом. В этом году подъем заболеваемости начался гораздо раньше обычного - первые случаи отмечены в начале мая. По 

15 августа 2013, 04:16
Самарские врачи поставили диагноз «серозный менингит» 120-ти детям

Самарские врачи поставили диагноз «серозный менингит» 120-ти детям

В основном это дошкольники и ученики младших классов. Таковы данные за период с 1 мая по 1 августа, сообщили в детской городской больнице № 5. На стационарном лечении остаются ещё 65 детей. 55 малышей уже выписали. Осложнений после заболевания и 

1 августа 2013, 03:37
За месяц в больницы Самары с менингитом попали 60 детей

За месяц в больницы Самары с менингитом попали 60 детей

60 детей в возрасте до 14 лет с диагнозом "серозный менингит" стали пациентами детской инфекционной больницы Самары за последний месяц. Как рассказали врачи, большинство из них подхватили инфекцию во время купания в небольших и закрытых водоемах. Серозный менингит чаще всего 

25 июля 2013, 02:01
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна