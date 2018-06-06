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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Материалы по теме:

В МЧС рассказали правду об эвакуации детей из ТРК «Гудок» в Самаре

В МЧС рассказали правду об эвакуации детей из ТРК «Гудок» в Самаре

В Самаре утром в среду, 6 июня, в ТРК «Гудок» была проведена эвакуация. Очевидцы рассказали, что приезжали пожарные и сотрудники спецслужб. Прозвучал сигнал о пожарной тревоге, и из здания вывели много детей, которые пришли в местный кинотеатр. Выяснилось, что это 
6 июня 2018, 02:53
Очевидец: «Из ТЦ «Гудок» эвакуировали много детей»

Очевидец: «Из ТЦ «Гудок» эвакуировали много детей»

В Самаре из ТЦ «Гудок» эвакуировали людей, сообщил очевидец. Фото с места происшествия появилось в социальной сети. На снимках – несколько пожарных машин, и группа людей 
6 июня 2018, 12:07
В хищении 200 млн рублей у дольщиков обвинили председателя ЖСК в Тольятти

В хищении 200 млн рублей у дольщиков обвинили председателя ЖСК в Тольятти

Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение в отношении председателя тольяттинского ЖСК «Жасмин-Дом». Его обвиняют в хищении у дольщиков более 200 миллионов рублей. По версии следствия, бизнесмен с октября 2011 года по декабрь 2016-го заключил со 123 гражданами договоры долевого участия 

6 июня 2018, 11:29
В Исаклинском районе уволили физрука-алкоголика, ударившего ребенка на уроке

В Исаклинском районе уволили физрука-алкоголика, ударившего ребенка на уроке

Прокуратура Исаклинского района Самарской области провела проверку в одной из местных школ. В надзорное ведомство поступила информация о том, что преподаватель физкультуры в 2017 году неоднократно являлся в учебное заведение в нетрезвом виде. Однако руководство школы на это никак не 
6 июня 2018, 10:18
Видео жуткого ДТП: 7 человек попали в больницу после столкновения двух маршруток в Тольятти

Видео жуткого ДТП: 7 человек попали в больницу после столкновения двух маршруток в Тольятти

Утро 6 июня в Тольятти началось с крупного ДТП. Примерно в 5:50 45-летний водитель маршрутного такси ехал по улице Громовой. Около дома №49 он начал выезжать со второстепенной дороги. При  этом он не  пропустил другую маршрутку «Форд», у которой было 
6 июня 2018, 09:36
Завод по выпуску макарон откроют в Тольятти

Завод по выпуску макарон откроют в Тольятти

В Тольятти будут выпускать макароны. Новый завод создаст ООО «Парма», которая стала резидентом территории опережающего социально-экономического развития (ТОР Тольятти). Соглашение с компанией было подписано 1 июня.

«Целью проекта является создание и запуск завода по производству макарон. Общая стоимость проекта составляет 50 

5 июня 2018, 04:02
Водитель автобуса сбил 84-летнего велосипедиста в Тольятти

Водитель автобуса сбил 84-летнего велосипедиста в Тольятти

В Тольятти во вторник, 5 июня, произошло ДТП с участием автобуса и велосипедиста. Около шести часов утра они столкнулись в жилой зоне. Автобусом Citroen Jumper управлял 32-летний водитель. Он ехал от остановки «Речной вокзал» к селу Русская Борковка. При движении  

5 июня 2018, 03:41
Автоледи сбила 10-летнего мальчика в Тольятти

Автоледи сбила 10-летнего мальчика в Тольятти

Очередной ребенок оказался под колесами машины в Тольятти. Авария произошла 4 июня в седьмом часу вечера. 25-летняя девушка за рулем «Лады Гранты» ехала в жилой зоне со стороны улицы 40 лет Победы в направлении улицы 70 лет Октября. Во время 

5 июня 2018, 03:17
6-летний мальчик погиб при невыясненных обстоятельствах в Самаре

6-летний мальчик погиб при невыясненных обстоятельствах в Самаре

В воскресенье, 3 июня, произошло ЧП. В поселке Толевый Железнодорожного района города погиб 6-летний мальчик.

Отец обнаружил ребенка утром в постели без сознания. Мужчина сразу обратился за помощью медиков, но они не смогли спасти пострадавшего.

Что стало причиной 
4 июня 2018, 04:02
Мужчина задохнулся насмерть в дыму на пожаре в Сызрани

Мужчина задохнулся насмерть в дыму на пожаре в Сызрани

Вечером 3 июня стало известно о пожаре в Сызрани. О происшествии сообщили жители  дома №5 по проспекту Космонавтов. Они заметили клубы дыма и сразу же вызвали пожарных. Прибывшие на место работники экстренных служб попробовали достучаться до хозяев квартиры, но дверь 

4 июня 2018, 09:25
Ребенок, решивший сделать селфи на опоре ЛЭП, погиб в Самарской области

Ребенок, решивший сделать селфи на опоре ЛЭП, погиб в Самарской области

Следователи разбираются в обстоятельствах смерти 14-летнего ребенка. Трагедия произошла в селе Ташла Ставропольского района. Как рассказали очевидцы, парнишка решил сделать экстремальное селфи. Для этого он забрался на верхушку опоры ЛЭП. Во время съемки ребенок не удержал равновесие и начал падать. 
30 мая 2018, 12:30
В Самарской области пьяный старпом судна уснул за штурвалом и оно врезалось в берег

В Самарской области пьяный старпом судна уснул за штурвалом и оно врезалось в берег

25 мая в Сызранском районе произошло ЧП на воде. Около села Печерское в берег Волги врезался сухогруз. На борту судна находились 14 человек и 2900 тонн зерна, которое было отправлено в Крым.

По информации силовиков, причиной происшествия стал человеческий 
28 мая 2018, 02:05
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