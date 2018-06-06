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В МЧС рассказали правду об эвакуации детей из ТРК «Гудок» в Самаре
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6 июня 2018, 02:53
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Очевидец: «Из ТЦ «Гудок» эвакуировали много детей»
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6 июня 2018, 12:07
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В хищении 200 млн рублей у дольщиков обвинили председателя ЖСК в Тольятти
Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение в отношении председателя тольяттинского ЖСК «Жасмин-Дом». Его обвиняют в хищении у дольщиков более 200 миллионов рублей. По версии следствия, бизнесмен с октября 2011 года по декабрь 2016-го заключил со 123 гражданами договоры долевого участия …
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6 июня 2018, 11:29
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В Исаклинском районе уволили физрука-алкоголика, ударившего ребенка на уроке
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6 июня 2018, 10:18
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Видео жуткого ДТП: 7 человек попали в больницу после столкновения двух маршруток в Тольятти
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6 июня 2018, 09:36
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Завод по выпуску макарон откроют в Тольятти
В Тольятти будут выпускать макароны. Новый завод создаст ООО «Парма», которая стала резидентом территории опережающего социально-экономического развития (ТОР Тольятти). Соглашение с компанией было подписано 1 июня.
«Целью проекта является создание и запуск завода по производству макарон. Общая стоимость проекта составляет 50 …
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5 июня 2018, 04:02
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Водитель автобуса сбил 84-летнего велосипедиста в Тольятти
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5 июня 2018, 03:41
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Автоледи сбила 10-летнего мальчика в Тольятти
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5 июня 2018, 03:17
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6-летний мальчик погиб при невыясненных обстоятельствах в Самаре
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4 июня 2018, 04:02
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Мужчина задохнулся насмерть в дыму на пожаре в Сызрани
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4 июня 2018, 09:25
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Ребенок, решивший сделать селфи на опоре ЛЭП, погиб в Самарской области
Следователи разбираются в обстоятельствах смерти 14-летнего ребенка. Трагедия произошла в селе Ташла Ставропольского района. Как рассказали очевидцы, парнишка решил сделать экстремальное селфи. Для этого он забрался на верхушку опоры ЛЭП. Во время съемки ребенок не удержал равновесие и начал падать. …
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30 мая 2018, 12:30
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В Самарской области пьяный старпом судна уснул за штурвалом и оно врезалось в берег
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28 мая 2018, 02:05