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«Бункер S» Эфир передачи от 8 мая 2018г 
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В Тольятти в четверг, 26 января,  в 16:50 на улице Ботанической произошло массовое ДТП. Столкнулись шесть машин. 38-летний мужчина на автомобиле Chevrolet, ехавший 
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В Самаре во вторник, 24 апреля, в результате ДТП в Кировском районе пострадал ребенок - девочка 2010 года рождения. На проспекте Юных Пионеров столкнулись две иномарки Honda и Mazda. Первым «японцем» управляла 35-летняя автоледи. «Хонда» ехала со стороны проспекта Кирова 

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В Самаре в четверг, 19 апреля, на улице Ново-Садовой в районе пересечения c проспектом Масленникова произошла трагедия. По предварительным данным, из окна квартиры на 12-м этаже многоквартирного дома упал 46-летний мужчина. Он рухнул на припаркованный у здания автомобиль и погиб. 

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Семья с четырехлетним малышом отравилась газом в самарской квартире

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10 февраля 2018, 02:35
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