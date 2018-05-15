В Тольятти в понедельник, 14 мая, около 20 часов, по предварительным сведениям, с четвертого этажа жилого дома упал годовалый малыш. Инцидент произошел в Автозаводском районе на улице Революционной. Об этом со ссылкой на оперативные структуры сообщает «Волга-Ньюс». В результате падения с высоты мальчик получил множественные травмы. Ребенок находился в состоянии травматического шока. Мальчика забрала бригада скорой помощи и отвезла в больницу. По данным издания, с момента вызова скорой помощи до госпитализации малыша в стационар прошло всего 33 минуты.
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Появилось расписание скоростного речного маршрута Самара – Тольятти
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14 мая 2018, 04:53
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В Тольятти раскрыли убийство, совершенное два месяца назад
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14 мая 2018, 01:23
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В блогах «Экскурсия на подводную лодку "Б-307" в Тольятти»
Вадим Кондратьев опубликовал фотоотчет с экскурсии по подводной лодке "Б-307" проекта 641Б «Сом», которая с 2005 года стоит в Парковом комплексе истории техники имени Сахарова в Тольятти. Лодку собрали на нижегородском заводе «Красное Сормово» в 1980 году. Субмарина 22 …
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12 мая 2018, 06:28
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В 127 миллиардов рублей оценили строительство нового моста через Волгу под Тольятти
Стала известна стоимость будущего моста через Волгу, который планируют построить около Тольятти. Объект обойдется в 127 миллиардов рублей. Об этом сообщил врио министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко, пишет 63.ru.
По словам чиновника, проект …
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11 мая 2018, 02:46
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Самарец выпал из окна 5 этажа на улице Димитрова
Несчастье произошло вчера, 5 мая, около 9 часов вечера на улице Димитрова в Самаре, передает guberniatv.ru. По словам свидетелей происшествия, погибшему было около 60 лет. Самарец вёл асоциальный образ жизни и злоупотреблял спиртными напитками. Последний фактор, по всей видимости, …
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6 мая 2018, 02:57
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Тела женщины и ребенка обнаружили в Самаре на улице Казачьей
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5 мая 2018, 01:49
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Водитель «Шевроле» вез ребенка и устроил массовое ДТП в Тольятти
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27 апреля 2018, 11:03
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Самарская автоледи на «японце» врезалась в «Мазду», пострадал ребенок
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25 апреля 2018, 11:35
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СК проводит проверку по факту гибели упавшего с 12 этажа жителя Самары
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19 апреля 2018, 03:01
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Семья с четырехлетним малышом отравилась газом в самарской квартире
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4 апреля 2018, 12:53
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12-летняя девочка пострадала в ДТП с тремя авто в Самаре
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2 апреля 2018, 05:34
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Самарчанка упала с 4-го этажа на козырек подъезда
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10 февраля 2018, 02:35