Американское кино создаётся под абсолютным контролем военных. Для каких целей Минобороны США использует голливудских режиссёров, выяснили журналисты "РЕН ТВ".
В конце 2017 года известный актёр Морган Фримен записал интернет-ролик, в котором призвал Америку бороться с Россией. «На нас напали. Мы ведём войну. Нам нужно, чтобы наш президент поговорил с нами начистоту и сказал нам правду», – внушал Фримен.
Но кто заставил Голливуд спекулировать на популярности звезды ради опасных политических заявлений? Оказалось, за каждым американским фильмом стоят не только продюсеры и режиссеры с мировыми именами, но и те, кто предпочитает оставаться в тени, – военные. А выйдет ли в прокат кино, решает Глава минобороны по взаимодействию с Голливудом.
«Когда мы читаем сценарии, мы осуществляем контроль, который не позволит дискредитировать армию. Мой ответ – абсолютный контроль, – подтвердил Фил Страб, Глава минобороны США по взаимодействию с Голливудом c 1989 года. – Любой фильм, который противоречит этой фундаментальной предпосылке, создаёт нам проблему».
Независимые журналисты Пирс Редмонд, Том Секкер и Мэтью Алфорд недавно опубликовали результаты шокирующего расследования под длинным названием «Документы показывают, как Голливуд освещает войну при поддержке Пентагона, ЦРУ и АНБ». Эксперты изучили тысячи военных и разведывательных документов США и пришли к неутешительным выводам:
«Эти документы впервые показывают, что правительство США незаметно вмешивалось в работу над более чем 800 крупными кинопроектами, а также влияло на создание более чем 1000 сериалов и телевизионных шоу».
Как Голливуд под руководством военных пытается программировать сознание российских кинозрителей, покажут «Засекреченные списки» в новом выпуске «Невероятные причины громких событий».
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Смотрите новый выпуск «Засекреченных списков» – «Невероятные причины громких событий» – в субботу, 17 марта, в 18:30 на канале "ТЕРРА - РЕН ТВ".