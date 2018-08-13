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В Самаре легковушка сбила на «зебре» девушку и 6-летнюю девочку
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13 августа 2018, 12:26
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В Самаре снесли плавучую баню-ресторан, принадлежавшую ОПГ «Законовские»
В областной столице в районе поляны Фрунзе демонтировали плавучую баню-ресторан, подконтрольную организованной преступной группировке «Законовские». Об этом в своем микроблоге в Твиттере сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.
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13 августа 2018, 11:22
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Частная баня сгорела ночью в Октябрьске
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13 августа 2018, 10:51
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«Переходил в неположенном месте»: пешехода сбил УАЗ в Сызрани
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13 августа 2018, 10:33
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В Москве выбрали «Мисс Русское радио - 2018»
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1 июня 2018, 09:18
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«ТЕРРА» и DFM в Самаре запускают конкурс «Мисс бикини 2018»!
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1 июня 2018, 03:10
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Стелу Советского района предложили нарисовать жителям Самары
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18 мая 2018, 01:10
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Конкурс на лучший слоган к выборам губернатора объявили в Самарской области
В Самарской области объявлен творческий конкурс к предстоящим выборам губернатора: жителям региона предлагают придумать слоган избирательной кампании. Заявки на участие будут принимать с 18 мая до 10 июня 2018 года. Информация о конкурсе будет опубликована на официальном сайте Избирательной …
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18 мая 2018, 10:24
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В Самаре выбрали «МИСС БИКИНИ-2017»!
Онлайн-голосование второго тура конкурса «МИСС БИКИНИ-2017» завершено! За победу боролись две красавицы с самыми активными поклонниками. Евгения Давыдова и Яна Скопцова по итогам первого тура, который продолжался с 9 августа по 11 сентября, набрали наибольшее количество голосов, но число оказалось …
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15 сентября 2017, 04:37
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Поклонники «МИСС БИКИНИ-2017» устроили настоящую онлайн-битву: кто победит?
Страсти накаляются! Вчера, 11 сентября, на сайте www.trkterra.ru мы закрыли онлайн-голосование конкурса «МИСС БИКИНИ-2017». Но победительница до сих пор не выявлена! Между поклонниками девушек разразилась настоящая онлайн-битва, и в итоге одинаковое количество голосов набрали две участницы – Евгения Давыдова и …
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12 сентября 2017, 03:19
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«МИСС БИКИНИ - 2017»: проголосуй за лучшее фото прямо сейчас!
Радиостанция «DFM в Самаре» представляет конкурс «МИСС БИКИНИ - 2017». Мы получили массу фотографий от красавиц в купальниках! Голосование стартует сегодня, 9 августа!
Подведение итогов состоится 11 сентября. Приз победительнице - подарочный сертификат в фитнес-клуб «Спортзавод» (абонемент на полгода).
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10 августа 2017, 05:07