1
07
28
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 07.08.2018 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 10.08.2018  
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 888       888            8888888888   .d8888b.    .d8888b.    .d8888b.   888b     d888 
 888   o   888            888         d88P  Y88b  d88P  Y88b  d88P  Y88b  8888b   d8888 
 888  d8b  888            888         888              .d88P  Y88b. d88P  88888b.d88888 
 888 d888b 888  88888b.   8888888     888d888b.       8888"    "Y88888"   888Y88888P888 
 888d88888b888  888 "88b  888         888P "Y88b       "Y8b.  .d8P""Y8b.  888 Y888P 888 
 88888P Y88888  888  888  888         888    888  888    888  888    888  888  Y8P  888 
 8888P   Y8888  888  888  888         Y88b  d88P  Y88b  d88P  Y88b  d88P  888   "   888 
 888P     Y888  888  888  8888888888   "Y8888P"    "Y8888P"    "Y8888P"   888       888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.

Материалы по теме:

В Самаре легковушка сбила на «зебре» девушку и 6-летнюю девочку

В Самаре легковушка сбила на «зебре» девушку и 6-летнюю девочку

В воскресенье, 1 августа, на проспекте Металлургов произошла авария, в которой пострадал ребенок. Сейчас полицейские ведут проверку, собирают все данные о ДТП.

По предварительной информации, 37-летний мужчина ехал на ВАЗ-211140 по улице Юбилейной. Напротив дома № 23 сбил он 
13 августа 2018, 12:26
В Самаре снесли плавучую баню-ресторан, принадлежавшую ОПГ «Законовские»

В Самаре снесли плавучую баню-ресторан, принадлежавшую ОПГ «Законовские»

В областной столице в районе поляны Фрунзе демонтировали плавучую баню-ресторан, подконтрольную организованной преступной группировке «Законовские». Об этом в своем микроблоге в Твиттере сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.
 
- Никаких документов, алкоголь без лицензии. Накануне при проведении контрольной закупки сюда, 
13 августа 2018, 11:22
Частная баня сгорела ночью в Октябрьске

Частная баня сгорела ночью в Октябрьске

В ночь на понедельник, 13 августа, в 04:41 в Октябрьске произошёл пожар. На улице Волжской на площади 60 квадратных метров горела частная баня. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, на месте событий работали шесть пожарных, которые использовали две единицы техники. 
13 августа 2018, 10:51
«Переходил в неположенном месте»: пешехода сбил УАЗ в Сызрани

«Переходил в неположенном месте»: пешехода сбил УАЗ в Сызрани

Стали известны новые подобности аварии, которая случилась в пятницу в районе РМЗ в Сызрани. Поздно вечером, в 22:35, около дома №19 по улице Мира УАЗ с 71-летним водителем за рулем сбил пешехода. Оказалось, что пострадавший вышел на дорогу в неположенном 
13 августа 2018, 10:33
В Москве выбрали «Мисс Русское радио - 2018»

В Москве выбрали «Мисс Русское радио - 2018»

В Москве прошел финал конкурса красоты «Мисс Русское радио - 2018». В этом году на него поступило 3 миллиона заявок из всех городов вещания радиостанции. Из этого огромного количества потенциальных участниц отобрали 30 красавиц, которые и боролись за корону и 

1 июня 2018, 09:18
«ТЕРРА» и DFM в Самаре запускают конкурс «Мисс бикини 2018»!

«ТЕРРА» и DFM в Самаре запускают конкурс «Мисс бикини 2018»!

1 июня ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают традиционный конкурс «Мисс бикини» (18+). Он пройдет в два этапа:

с 1 июня 2018 года по 10 августа 2018 года 
1 июня 2018, 03:10
Стелу Советского района предложили нарисовать жителям Самары

Стелу Советского района предложили нарисовать жителям Самары

В Самаре администрация Советского района придумала творческий конкурс. Самарцам предлагают нарисовать стелу района. За лучший проект обещают деньги – 10 тысяч рублей, а также право установки именной таблички автора проекта на стеле. Установят ее на пересечении улиц Победы и Гагарина. 

18 мая 2018, 01:10
Конкурс на лучший слоган к выборам губернатора объявили в Самарской области

Конкурс на лучший слоган к выборам губернатора объявили в Самарской области

В Самарской области объявлен творческий конкурс к предстоящим выборам губернатора: жителям региона предлагают придумать слоган избирательной кампании. Заявки на участие будут принимать с 18 мая до 10 июня 2018 года. Информация о конкурсе будет опубликована на официальном сайте Избирательной 
18 мая 2018, 10:24
В Самаре выбрали «МИСС БИКИНИ-2017»!

В Самаре выбрали «МИСС БИКИНИ-2017»!

Онлайн-голосование второго тура конкурса «МИСС БИКИНИ-2017» завершено! За победу боролись две красавицы с самыми активными поклонниками. Евгения Давыдова и Яна Скопцова по итогам первого тура, который продолжался с 9 августа по 11 сентября, набрали наибольшее количество голосов, но число оказалось 
15 сентября 2017, 04:37
Поклонники «МИСС БИКИНИ-2017» устроили настоящую онлайн-битву: кто победит?

Поклонники «МИСС БИКИНИ-2017» устроили настоящую онлайн-битву: кто победит?

Страсти накаляются! Вчера, 11 сентября, на сайте www.trkterra.ru мы закрыли онлайн-голосование конкурса «МИСС БИКИНИ-2017». Но победительница до сих пор не выявлена! Между поклонниками девушек разразилась настоящая онлайн-битва, и в итоге одинаковое количество голосов набрали две участницы – Евгения Давыдова и 
12 сентября 2017, 03:19
«МИСС БИКИНИ - 2017»: проголосуй за лучшее фото прямо сейчас!

«МИСС БИКИНИ - 2017»: проголосуй за лучшее фото прямо сейчас!

Радиостанция «DFM в Самаре» представляет конкурс «МИСС БИКИНИ - 2017». Мы получили массу фотографий от красавиц в купальниках! Голосование стартует сегодня, 9 августа!

Подведение итогов состоится 11 сентября. Приз победительнице - подарочный сертификат в фитнес-клуб «Спортзавод» (абонемент на полгода).
10 августа 2017, 05:07
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх