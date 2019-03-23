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Бункер S

Неожиданный смысл, сдобренный изрядной порцией юмора, нашли в очередных горячих новостях ведущие программы «Бункер S» Илья Табуев, Денис Коршиков и Мария Малахова. Детей без постоянной регистрации предложили принимать в школу во вторую очередь в то время, как исторический центр Самары 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 19.03.2019  
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Материалы по теме:

Трагическая неделя: от Южного шоссе до сызранского спортзала

Трагическая неделя: от Южного шоссе до сызранского спортзала

Самые громкие новости на сей раз приходили не из областного центра, а с периферии. Особенно в этом смысле отметилась Сызрань, где происходили и трагедии, и скандалы. Но начнем все же с Самары.
 
Страшная авария на Южном шоссе унесла жизни 
23 марта 2019, 10:17
Я чуть не лопнула! Самарская инстаняша похвасталась завтраком за 850 рублей

Я чуть не лопнула! Самарская инстаняша похвасталась завтраком за 850 рублей

Хорошим аппетитом похвасталась самарская труженица сферы красоты Лера Володина, опубликовав фото из интерьеров одного из заведений областной столицы. Опустив рекламу, приводим ее пост полностью, сохранив стиль изложения Валерии:

«Седня у меня такое хорошее настроение, просто не передать!
Я тут 
19 марта 2019, 01:26
Удивительный везунчик! Мужчина в Самаре упал с девятого этажа и остался жив

Удивительный везунчик! Мужчина в Самаре упал с девятого этажа и остался жив

Сегодня утром с девятого этажа сорок второго дома по улице Чернореченской в Самаре упал мужчина. При этом он не только остался жив, но даже не потерял сознания. Возможно, сказался шок.

На фотографиях, предоставленных в распоряжение ТРК "ТЕРРА," видно, что 
19 марта 2019, 11:40
От махача в офисе «Экостройресурса» до оплаты за пятерых

От махача в офисе «Экостройресурса» до оплаты за пятерых

Субботним утром традиционно представляем рейтинг самых громких новостей рабочей недели. Вспоминаем, что именно вызвало наибольший интерес посетителей медиапортала телерадиокомпании в порядке увеличения количества просмотров наших информационных сообщений.
 
Горячую десятку открывает драка в офисе регионального оператора Самарской области в 
16 марта 2019, 09:09
Нового главу самарского Минкульта выберут на конкурсной основе

Нового главу самарского Минкульта выберут на конкурсной основе

Министра культуры Самарской области выберут на конкурсной основе, рассказал губернатор Дмитрий Азаров во время своего выступления на финале конкурса управленцев «Лидеры России» в Сочи. 

- Мы объявим открытый конкурс на замещение должности министра культуры Самарской области. Приглашаю всех желающих 
15 марта 2019, 04:11
Интерьер музея Эльдара Рязанова в Самаре попал в ТОП-30 лучших в России

Интерьер музея Эльдара Рязанова в Самаре попал в ТОП-30 лучших в России

Внутреннее оформление музея легендарного режиссера Эльдара Рязанова в Самаре вошло в число 30 лучших общественных интерьеров в России. Таковы результаты конкурса журнала «Проект России». Все задумки дизайнеров оценивало международное жюри, в которое входили директор Zaha Hadid Architects Кристос Пассас, основатели 
14 марта 2019, 02:00
Самарцы выбирают «Блогера года»

Самарцы выбирают «Блогера года»

Телерадиокомпания ТЕРРА проводит очередной ежегодный конкурс «Лучший блогер года». В рамках мероприятия будет разыграна номинация – «Лучший самарский автор в Facebook».

Конкурс пройдет в три этапа – 1/4 финала, полуфинал и финал.

Расписание:

1/4 финала: 5 марта 
7 марта 2019, 12:59
Горячая штучка: жена самарского олигарха поселилась в самом дорогом отеле Лас-Вегаса и готовится к конкурсу «Миссис мира»

Горячая штучка: жена самарского олигарха поселилась в самом дорогом отеле Лас-Вегаса и готовится к конкурсу «Миссис мира»

Конкурс красоты «Миссис мира 2019» в этом году пройдет в американском городе Лас-Вегас. Самую прекрасную замужнюю женщину мира будут выбирать с 29 апреля по 4 мая. В качестве площадки для мероприятия организаторы выбрали один из самых шикарных и дорогих местных 
1 марта 2019, 11:22
Песни, прославившие имя Иосифа Кобзона

Песни, прославившие имя Иосифа Кобзона

В четверг, 30 августа не стало одного из легендарных артистов – Иосифа Кобзона. Ему было 80 лет. С 2005 года певец боролся с раком. Несмотря на тяжелый недуг, он продолжал гастрольную деятельность и радовал поклонников.

В репертуаре Иосифа Кобзона 
30 августа 2018, 03:32
В РПЦ предложили национализировать советские песни

В РПЦ предложили национализировать советские песни

Первый заместитель руководителя синодального Отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Александр Щипков заявил, что необходимо национализировать такие известные советские песни, как «Темная ночь», «Эх, дороги» и ряд других, написанных много лет назад по госзаказу. Представителя РПЦ цитирует «Интерфакс».

28 сентября 2017, 02:11
Популярную песню Despacito на калькуляторах исполнил житель Японии

Популярную песню Despacito на калькуляторах исполнил житель Японии

Клип на песню Despacito оказался одним из наиболее популярных в августе, набрав свыше 3,5 млрд просмотров. На эту композицию житель Японии сделал ремикс, используя калькуляторы.
Песня Despacito была исполнена Дэдди Янки и стала одной из самых известных, которую виртуоз из 

6 сентября 2017, 10:04
Взял не ту ноту: тольяттинец попал под статью из-за экстремистских песен

Взял не ту ноту: тольяттинец попал под статью из-за экстремистских песен

В Автограде на мужчину завели административное дело после размещения в соцсети «ВКонтакте» материалов экстремистской направленности. Об этом информирует облпрокуратура.
Как установили представители надзорного ведомства, 33-летний сотрудник местного производственного предприятия на своей странице «ВКонтакте» разместил аудиозаписи, «содержащие пропаганду исключительности и превосходства 

17 мая 2017, 11:43
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