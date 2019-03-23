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Трагическая неделя: от Южного шоссе до сызранского спортзала
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23 марта 2019, 10:17
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Я чуть не лопнула! Самарская инстаняша похвасталась завтраком за 850 рублей
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19 марта 2019, 01:26
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Удивительный везунчик! Мужчина в Самаре упал с девятого этажа и остался жив
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19 марта 2019, 11:40
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От махача в офисе «Экостройресурса» до оплаты за пятерых
Субботним утром традиционно представляем рейтинг самых громких новостей рабочей недели. Вспоминаем, что именно вызвало наибольший интерес посетителей медиапортала телерадиокомпании в порядке увеличения количества просмотров наших информационных сообщений.
Горячую десятку открывает драка в офисе регионального оператора Самарской области в …
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16 марта 2019, 09:09
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Нового главу самарского Минкульта выберут на конкурсной основе
Министра культуры Самарской области выберут на конкурсной основе, рассказал губернатор Дмитрий Азаров во время своего выступления на финале конкурса управленцев «Лидеры России» в Сочи.
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15 марта 2019, 04:11
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Интерьер музея Эльдара Рязанова в Самаре попал в ТОП-30 лучших в России
Внутреннее оформление музея легендарного режиссера Эльдара Рязанова в Самаре вошло в число 30 лучших общественных интерьеров в России. Таковы результаты конкурса журнала «Проект России». Все задумки дизайнеров оценивало международное жюри, в которое входили директор Zaha Hadid Architects Кристос Пассас, основатели …
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14 марта 2019, 02:00
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Самарцы выбирают «Блогера года»
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7 марта 2019, 12:59
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Горячая штучка: жена самарского олигарха поселилась в самом дорогом отеле Лас-Вегаса и готовится к конкурсу «Миссис мира»
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1 марта 2019, 11:22
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Песни, прославившие имя Иосифа Кобзона
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30 августа 2018, 03:32
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В РПЦ предложили национализировать советские песни
Первый заместитель руководителя синодального Отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Александр Щипков заявил, что необходимо национализировать такие известные советские песни, как «Темная ночь», «Эх, дороги» и ряд других, написанных много лет назад по госзаказу. Представителя РПЦ цитирует «Интерфакс».
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28 сентября 2017, 02:11
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Популярную песню Despacito на калькуляторах исполнил житель Японии
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6 сентября 2017, 10:04
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Взял не ту ноту: тольяттинец попал под статью из-за экстремистских песен
В Автограде на мужчину завели административное дело после размещения в соцсети «ВКонтакте» материалов экстремистской направленности. Об этом информирует облпрокуратура.
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17 мая 2017, 11:43
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