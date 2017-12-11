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«Бункер S» Эфир передачи от 5 декабря 2017г 
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В Екатеринбурге 13 человек с битами совершили дерзкий налет, буквально разгромив торговый центр «КИТ». Бойцы Росгвардии задержали семерых, информируют региональные агентства.
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На днях в дежурную часть отдела полиции Советского района Самары обратилась местная жительница.  По ее словам, вечером на остановке общественного транспорта у неё отобрали мобильный телефон. Незнакомец подошел к девушке, вырвал из её рук гаджет и убежал. Ущерб составил 15 
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В Самаре на Победе дерзкий налетчик в маске ограбил банк на 1 000 000 рублей

Вчера, 31 марта, в Самаре произошло очередное ограбление банка. Как передает Прогород, «обчистили» отделение на улице Победы, 71. Под «раздачу" снова попал банк "Со…" - другое отделение этой финансовой организации ограбили в феврале текущего года.
 
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В Самаре накрыли банду лютых разбойников, работавших в стиле ГТА

В Самаре накрыли банду лютых разбойников, работавших в стиле ГТА

В Самаре сотрудники полиции задержали пятерых мужчин в возрасте от 21 до 26 лет. Их подозревают в серии разбойных нападений, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
Полицейские выяснили, что задержанные причастны, как минимум к 4 фактам преступлений. При этом 
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В жителя Самары на Авроре выстрелили из ракетницы

В жителя Самары на Авроре выстрелили из ракетницы

Инцидент случился в Самаре вчера, 6 мая, поздно вечером на перекрестке Авроры и Гагарина. Прохожие вызвали скорую помощь для мужчины. Когда врачи прибыли на место, они обнаружили самарца с ранением грудной клетки, полученным по предварительной версии в результате выстрела из 

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В Тольятти мужчина с ружьем ограбил офис микрофинансирования

Тольяттинские полицейские задержали подозреваемого в вооруженном налете на офис микрофинансирования, расположенный на улице Лизы Чайкиной. О произошедшем в полицию вечером во вторник, 3 ноября, сообщила работница организации. Она рассказала, что в офис зашел мужчина и под угрозой предмета, похожего на 
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В Самарской области ограблена АЗС, похищено 100 тысяч рублей

В Самарской области ограблена АЗС, похищено 100 тысяч рублей

На территории Красноярского района Самарской области совершен налет на автозаправку, расположенную возле федеральной автодороги М-5 «Урал». Двое неизвестных разбили стекло кассы АЗС и похитили более 100 тысяч рублей. Сообщение о преступлении поступило в полицию сегодня, 17 июня, около половины третьего 

17 июня 2014, 02:00
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