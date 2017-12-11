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И смех, и грех: В Самара налетчик и его жертвы обратились после драки в одну и ту же больницу
Нападавший и двое потерпевших «честно» рассказали в медучреждении обстоятельства получения повреждений. Полицейским только осталось сопоставить показания.
Как информирует ГУ МВД по Самарской области, сегодня 29 октября, днем возле одного из домов в Костромском переулке Самары произошла драка. В ходе …
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29 октября 2017, 07:46
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В Тольятти рецидивист отобрал воздушные шары у 80-летнего пенсионера
18 сентября примерно в 20:30 на пенсионера, который шел по улице Коммунистической в Тольятти, напал молодой человек. Налетчик с применением физической силы отобрал у пенсионера воздушные шарики и убежал.
Предполагаемым грабителем оказался 24-летний местный житель. Как установили сотрудники полиции, …
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23 сентября 2017, 01:57
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Биты против телефонов: тринадцать налетчиков напали на торговый центр в Екатеринбурге
В Екатеринбурге 13 человек с битами совершили дерзкий налет, буквально разгромив торговый центр «КИТ». Бойцы Росгвардии задержали семерых, информируют региональные агентства.
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7 сентября 2017, 12:22
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«Трубы горели»: Наглый тольяттинец умудрился вынести из магазина 20 бутылок водки
В полицию Тольятти с заявлением об ограблении обратились сотрудники одного из магазинов, расположенного на Карла Маркса.
Прибывшие стражи порядка выяснили, что один из покупателей покинул торговую точку, не оплатив покупку. Работники супермаркета попытались остановить дерзкого злоумышленника, однако им ему …
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24 августа 2017, 09:32
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Вырвал из рук и убежал: В Самаре рецидивист напал на женщину на остановке
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20 августа 2017, 02:46
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В Самаре на Победе дерзкий налетчик в маске ограбил банк на 1 000 000 рублей
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1 апреля 2017, 04:01
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В Самаре накрыли банду лютых разбойников, работавших в стиле ГТА
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17 октября 2016, 11:11
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В жителя Самары на Авроре выстрелили из ракетницы
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7 мая 2016, 04:43
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В Тольятти мужчина с ружьем ограбил офис микрофинансирования
Тольяттинские полицейские задержали подозреваемого в вооруженном налете на офис микрофинансирования, расположенный на улице Лизы Чайкиной. О произошедшем в полицию вечером во вторник, 3 ноября, сообщила работница организации. Она рассказала, что в офис зашел мужчина и под угрозой предмета, похожего на …
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6 ноября 2015, 02:25
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В Самарской области ограблена АЗС, похищено 100 тысяч рублей
На территории Красноярского района Самарской области совершен налет на автозаправку, расположенную возле федеральной автодороги М-5 «Урал». Двое неизвестных разбили стекло кассы АЗС и похитили более 100 тысяч рублей. Сообщение о преступлении поступило в полицию сегодня, 17 июня, около половины третьего …
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17 июня 2014, 02:00