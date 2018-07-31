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«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 30 июля 2018г 
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Фото и видео: в Тольятти среди ночи сожгли «Рено Дастер»

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В Тольятти рухнула ЛЭП и загорелась трава

В Тольятти рухнула ЛЭП и загорелась трава

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Людей экстренно эвакуировали из ТЦ «Вива Лэнд» в Самаре

Людей экстренно эвакуировали из ТЦ «Вива Лэнд» в Самаре

В Самаре в понедельник, 7 мая, из ТЦ «Вива Лэнд» экстренно эвакуировали людей, сообщили очевидцы в соцсетях. Отметим, это уже не первая эвакуация из «Вива Лэнда» за месяц. 13 апреля посетителей и персонал торгового объекта эвакуировали из-за сработавшей пожарной сигнализации. 
7 мая 2018, 01:20
Людей экстренно эвакуировали из ТЦ «Вива Лэнд» в Самаре

Людей экстренно эвакуировали из ТЦ «Вива Лэнд» в Самаре

20 апреля около 15:00 в самарском ТЦ «Вива Лэнд» произошло ЧП. Оттуда пришлось экстренно эвакуировать всех посетителей.

На третьем этаже здания заблокировалась дверь. Кроме того, многие почувствовали запах гари. Потом 
20 апреля 2018, 05:39
Названа причина эвакуации людей из ТЦ «Вива Лэнд» в Самаре

Названа причина эвакуации людей из ТЦ «Вива Лэнд» в Самаре

В Самаре экстренные службы завершили работы в ТЦ «Вива Лэнд», расположенном у площади Кирова. Как уже сообщала «ТЕРРА», утром в торговом центре была проведена эвакуация. По словам очевидцев, посетителей и персонал вывели на улицу в считанные секунды. На место прибыли 
13 апреля 2018, 01:42
Из ТЦ «Вива Лэнд» эвакуировали людей

Из ТЦ «Вива Лэнд» эвакуировали людей

В Самаре в пятницу, 13 апреля, из ТЦ «Вива Лэнд» у площади Кирова эвакуировали людей. По словам очевидцев, всех посетителей вывели в считанные секунды. В торговый центр вызвали полицейских. Приехали пожарные, скорая помощь. По данным ГУ МЧС России по Самарской 
13 апреля 2018, 12:12
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