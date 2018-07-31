Фото и видео: в Тольятти среди ночи сожгли «Рено Дастер» В ночь на понедельник в Тольятти произошел пожар. На улице Мурысева загорелся «Рено Дастер». Пламя охватило переднюю часть внедорожника. Как сообщают очевидцы, перед возгоранием они услышали хлопок, говорится в паблике « … В ночь на понедельник в Тольятти произошел пожар. На улице Мурысева загорелся «Рено Дастер». Пламя охватило переднюю часть внедорожника. Как сообщают очевидцы, перед возгоранием они услышали хлопок, говорится в паблике «