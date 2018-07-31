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В Самаре три человека надышались парами метана: есть жертвы
В Самаре началась доследственная проверка по факту отправления трех человек парами метана. Как рассказали в региональном СУ СКР, 28 июля во время очистки канализационных стоков скончался 32-летний рабочий. Двое сотрудников ресторана, расположенного на улице Алма-Атинской, попытались помочь бедняге, но почувствовали …
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30 июля 2018, 10:53
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У пловца на пляже в Тольятти случился сердечный приступ
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30 июля 2018, 02:35
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Под суд пойдет воспитательница, которая случайно дала 5-летней девочке выпить дезинфицирующую жидкость
В Жигулевске завершено расследование уголовного дела в отношении воспитателя структурного подразделения детского сада «Чебурашка». Эту женщину обвиняют в «Причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».
По версии следствия, 20 октября прошлого года пятилетняя …
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30 июля 2018, 02:07
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В Самаре тушили крупный пожар на улице Металлистов
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30 июля 2018, 11:09
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В Сызрани неизвестный сбил муляж школьника
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30 июля 2018, 11:01
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Фото и видео: в Тольятти среди ночи сожгли «Рено Дастер»
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23 июля 2018, 11:00
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У железнодорожного моста в Сызрани пламя уничтожило частный дом
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20 июля 2018, 11:48
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В Тольятти рухнула ЛЭП и загорелась трава
В четверг, 19 июля, в Комсомольском районе Автограда случилось ЧП: обрушилась опора линий электропередач. По словам местных жителей, опора ЛЭП перекрыла всю проезжую часть. Из-за падения на землю горящего провода возникло возгорание, пишет 63.ru. Пожар свидетели происшествия потушили собственными …
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20 июля 2018, 08:10
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Людей экстренно эвакуировали из ТЦ «Вива Лэнд» в Самаре
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7 мая 2018, 01:20
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Людей экстренно эвакуировали из ТЦ «Вива Лэнд» в Самаре
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20 апреля 2018, 05:39
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Названа причина эвакуации людей из ТЦ «Вива Лэнд» в Самаре
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13 апреля 2018, 01:42
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Из ТЦ «Вива Лэнд» эвакуировали людей
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13 апреля 2018, 12:12