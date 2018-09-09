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«Бункер S» Эфир передачи от 04.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.09.2018  
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Материалы по теме:

Явка на выборах в Самарской области на 18:00 оценивается в 40%

Явка на выборах в Самарской области на 18:00 оценивается в 40%

По последним данным регионального Избиркома, явка на выборах в Самарской области оценивается в 40%.

Напомним, 9 сентября в губернии проходит Единый день голосования. Жители области выбирают губернатора, депутата Госдумы по округу №158, а также депутатов местных представительных собраний. Участки 
9 сентября 2018, 07:09
В Самаре работает ситуационный центр по контролю за ходом выборов

В Самаре работает ситуационный центр по контролю за ходом выборов

9 сентября, в день выборов губернатора и депутата Госдумы, в Самаре открылся ситуационный центр по контролю за соблюдением избирательного законодательства. В течение всего воскресенья в нем работают 30 волонтеров: две смены по 1 человек на каждую. Главной задачей сотрудников является 

9 сентября 2018, 05:50
Явка на 15:00 по выборам губернатора Самарской области составила 31,38%

Явка на 15:00 по выборам губернатора Самарской области составила 31,38%

Стали известны уточненные данные по явке избирателей по выборам губернатора Самарской области на 15:00. Она составляет 31,38%. Лидером является Клявлинский район — 78,58%. Аутсайдером - Автозаводский район Тольятти, где 18,20%.

Явка по выборам депутата в Госдуму по 158 округу 
9 сентября 2018, 04:01
Глава Облизбиркома Вадим Михеев рассказал «ТЕРРЕ» о том, как проходят выборы в регионе

Глава Облизбиркома Вадим Михеев рассказал «ТЕРРЕ» о том, как проходят выборы в регионе

Председатель Избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев рассказал «ТЕРРЕ» о ходе выборов в регионе. Обо всем, что сейчас происходит на участках, вы узнаете из нашего эксклюзивного интервью.
9 сентября 2018, 03:23
Дмитрий Азаров: Уверен, что жители Самарской области исполнят свой гражданский долг

Дмитрий Азаров: Уверен, что жители Самарской области исполнят свой гражданский долг

День выборов в Самарской области в самом разгаре. Явка на 12 часов дня по выборам губернатора составила почти 19% -проголосовали 445 тысяч избирателей. По выборам в Госдуму - чуть больше 17%, в абсолютных цифрах это более 80.000 человек. 

«Если 
9 сентября 2018, 02:38
Председатель Облизбиркома Вадим Михеев рассказал о явке на выборы на 12:00

Председатель Облизбиркома Вадим Михеев рассказал о явке на выборы на 12:00

Председатель Избирательной комиссии Самарской области озвучил данные о явке граждан на выборы по состоянию на 12:00. По выборам губернатора она составляет 18,76% или 444 779 избирателей. Явка по довыборам в Госдуму — 17,15% или 80 003 избирателя.

«Если говорить 
9 сентября 2018, 01:24
Как идет подготовка к выборам 9 сентября 2018 года в Самарской области

Как идет подготовка к выборам 9 сентября 2018 года в Самарской области

У кандидатов в губернаторы Самарской области остался всего 1 день на то, чтобы выдвинуть свою кандидатуру для участия в выборах. А до 25 июля они должны подать документы для регистрации. В чем специфика предстоящей избирательной кампании, когда будет ясно, кто 

20 июля 2018, 10:31
В Самаре началась подготовка к выборам президента в 2018 году

В Самаре началась подготовка к выборам президента в 2018 году

В России официально началась избирательная кампания по выборам президента страны. Соответствующее постановление Совета Федерации опубликовала «Российская газета». С 18 декабря официально выдвинуть свои кандидатуры и подать документы в Центризбирком могут партии и самовыдвиженцы, ранее все заявления носили лишь предварительный характер. 

19 декабря 2017, 02:10
Глава самарского избиркома вышел на новый уровень

Глава самарского избиркома вышел на новый уровень

Вадим Михеев, вновь избранный на пост главы избирательной комиссии Самарской области, теперь вошел в совет председателей избиркомов субъектов федерации. Срок его полномочий в этом качестве составит ровно год.
Совет председателей создан в конце прошлого года, является консультативным органом, который обязан 

11 января 2017, 10:01
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