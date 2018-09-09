Завершается единый день голосования. В Самарской обасти избирательные участки закроются в 8 часов вечера. Первые предварительные результаты появятся после 21.00. Но уже известно, что активнее всего голосовали в сельских районах области. По явке в ходе выборов губернатора лидируют
Клявлинский, Хворостянский, Пестравский, Приволжский и Шенталинский районы. Хуже всего голосуют в Автозаводском и Центральном районах Тольятти, а также Самарском и Советском районах Самары. На довыборах в госдуму самую высокую явку показывают Большеглушицкий, Большечерниговский, Алексеевский и Волжский районы. Самую низкую — Самарский и Октябрьский. . Известно и количество людей, которые решили проголосовать не на своих участках.
«Для того, чтобы проголосовать на выборах губернатора, у нас подали 46 682 заявления. В основном эта миграция происходит внутри районов - 77%. Чуть более 22% — это межрайонная миграция», пояснил руководитель регионального избиркома Вадим Михеев.
По предварительным данным, зафиксировано 3 обращения о нарушениях на выборах. Впрочем, по словам Вадима Михеева, существенными их назвать нельзя, на ход голосования это не повлияло.
«В Октябрьском районе заявитель обратился с требованием выдать еще один бюллетень, так как избиратель взял два бюллетеня на одном галочку поставил, на втором - забыл. Он кинул их в урну и сказал — ну я же не проголосовал, дайте еще один бюллетень. Разумеется, это нарушение закона, никто ему этот бюллетень не выдал, но, тем не менее он написал официальную жалобу, - рассказал Председатель Избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев. - В Новокуйбышевске пришло смс-сообщение с незаконной агитацией от непонятного анонима. Эту информацию отправили в полицию, чтобы правоохранители уже с ней разбирались», - говорит Вадим Михеев.
Первые итоги единого дня голосования смотрите в 21:10 на телеканале «ТЕРРА».
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