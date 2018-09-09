У кандидатов в губернаторы Самарской области остался всего 1 день на то, чтобы выдвинуть свою кандидатуру для участия в выборах. А до 25 июля они должны подать документы для регистрации. В чем специфика предстоящей избирательной кампании, когда будет ясно, кто …