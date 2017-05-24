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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 23 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 23 мая 2017г 
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Найти могилу поможет электронная карта

Найти могилу поможет электронная карта

В России запустили электронную карту кладбищ. На сайте можно найти место захоронения человека по его имени, датам рождения и смерти. На сегодняшний день пока «оцифрованы» Санкт-Петербург и Ленинградская область. Создатели планируют собрать полную базу погостов страны. В проект включат не только 

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В России появилась электронная карта кладбищ

В России появилась электронная карта кладбищ

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Как отмечают в компании ООО «РусКладбища», реализующей этот проект, новшество позволит не только точно определить то или иное место захоронения, но и 

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Ученые пытаются раскрыть тайну нетипичных захоронений на Ямале

Ученые пытаются раскрыть тайну нетипичных захоронений на Ямале

На Ямале обнаружен загадочный некрополь эпохи палеолита. Три девушки и мужчина были погребены нетипичным для тундры образом - в скорченном, а не прямом состоянии. Они имели очень серьезные дефекты скелета, обусловленные болезнями и травмами.
Раскопки велись в поселении Юръ-Яха III 

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В Самаре блогер нашел на заброшенном кладбище памятник с фотографией

В Самаре блогер нашел на заброшенном кладбище памятник с фотографией

Блогер Юрий Прокофьев пишет про небольшое забытое кладбище, расположенное в лесу неподалеку от поселка Управленческий. "Заброшено оно давно, земля на большинстве могил уже просела, деревянные кресты превратились в труху, а сквозь оградки проросли большие деревья. По некоторой информации, в 
22 ноября 2016, 05:28
В центре Самары при перекладке труб нашли человеческие черепа

В центре Самары при перекладке труб нашли человеческие черепа

Самарец Дмитрий Лявуков рассказал в "Фейсбуке", что на пересечении Ленинской и Льва Толстого нашли человеческие черепа. Страшную находку обнаружили во время перекладки трубопровода на месте старого кладбища. "Помню, как еще в 90-е копали на улице Братьев Коростелевых, потом по 
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Тюменские археологи обнаружили место древних массовых казней

Тюменские археологи обнаружили место древних массовых казней

Тюменские ученые обнаружили древнее захоронение на месте массовых казней, относящееся к периоду «медного барокко». Это произошло в результате раскопок в Ингальской долине. Могильник найден в 70 метрах под уровнем земли.
Ученые считают, что он появился в период развитого средневековья. При 

31 августа 2016, 07:13
В блогах: самарское кладбище домашних животных могут потревожить

В блогах: самарское кладбище домашних животных могут потревожить

Блогер Сергей Котельников предупреждает, что на "Орионе" в лесной зоне могут потревожить кладбище домашних животных. Там началась расчистка участка под линию электропередачи. Работы затрагивают и это кладбище: "Прошу всех передать по цепочке эту новость своим знакомым, которые упокоили там своих 
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СМИ: в Китае нашли самое древнее кладбище на земле

СМИ: в Китае нашли самое древнее кладбище на земле

Исследователи из Поднебесной обнаружили гробницы возрастом в 4,5 тысяч лет. Как сообщают китайские средства массовой информации, находка была сделана в уезде Даи. По словам участников раскопок, захоронение можно считать самым древним кладбищем земле, причем оно довольно неплохо сохранилось. Гробницы, говорят 

18 апреля 2016, 08:51
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