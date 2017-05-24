Городское кладбище на улице Лунной теперь заливает нечистотами с двух сторон. В июне прошлого года Терра уже рассказывала о том, как один из участков погоста затапливался фекальными стоками. За это время ситуация не только не улучшилась, но и теперь к этому потоку присоединился еще один.
Глобальное наводнение на этом участке кладбища случилось сравнительно недавно. Вода сюда приходит с улицы Песчаной, от предприятий. Однако хоронить все равно приходится. Иногда - практически в воду. Вот совсем свежее захоронение. Грунт здесь очень мокрый. А рядом, буквально в десятках метров находятся воинские захоронения.
Вода на поверхности - только малая часть проблемы.
Рашид Хаметов,начальник службы по благоустройству кладбища МП г.о.Самара "Спецкомбинат ритуальных услуг":
- Уже вода до того напиталась, весь грунт, вся округа, отсюда начиная и до 11 линии, везде вода. Ее больше и больше становится.
По дороге к кладбищу зловонные потоки проходят через территорию предприятий на улице Песчаной. Но запах - это еще не самая серьезная проблема.
Владимир Лёхин, главный инженер самарской фабрики кожгалантереи:
- Невозможно проехать к зданию, посмотрите, в каком состоянии дороги. Посмотрите на территорию - вот ее заливают. Вся вот эта муниципальная дорога уже провалилась просто-напросто. Ну что делать - не знаю. Мы уже не знаем, куда больше обращаться. Эту зиму мы пережили вообще страшно, здесь были наледи более полуметра, проезжать было вообще невозможно, легковые машины вообще чуть ли не переворачивались.
Многочисленные обращения в различные инстанции особого результата не приносят. В начале мая районная администрация провела здесь проверку. Централизованных водоводов компании "Самарские коммунальные системы" не обнаружили. Мелкие частные организации также уверяют, за эти ручьи ответственности не несут.
Петр Башкиров, заместитель директора по эксплуатации ООО "Меркурий":
- В настоящее время этот водовод заглушен, как был аварийный участок, мы этой водой не пользуемся. Этот колодец к нам отношения не имеет, у нас на балансе не содержится, мне не известно. Продолжается еще с частного сектора слив с выгребных ям на улицу Песчаную.
С другой стороны кладбище уже год продолжает наполняться еще из одного зловонного источника. Терра рассказывала о потоках фекалий от соседних предприятий, которые минуют канализационно-насосную станцию. Объект находится в управлении рязанской компании "Электроресурс", которая до осени 2015 года обеспечивала ее эксплуатацию, несмотря на убытки. Ни одного договора с абонентами заключено не было. В итоге, станцию остановили. Временные подключения по просьбам сотрудников кладбища необходимого результата не давали.
Григорий Пантюшенко, официальный представитель ООО "Электроресурс" (Рязань):
- Включим-выключим, и мы снова будем заливать кладбище. Это не выход из положения. Мы уже обращались к городским властям, чтобы они взяли на баланс эту канализационно-насосную станцию, тогда вся проблема решится.
Однако и в городе технический объект оказался невостребованным. Мы направили очередной запрос в администрацию Самары, ответа пока не получили. Терра продолжит следить за развитием событий.