Прошла жеребьевка конкурса «Блогер года - 2018» Совсем немного времени остается до того момента, как самарцы смогут выбрать лучшего ЖЖ-автора в нашем городе. 1 марта стартует голосование в конкурсе «Блогер года - 2018». Он проходит уже в восьмой … Совсем немного времени остается до того момента, как самарцы смогут выбрать лучшего ЖЖ-автора в нашем городе. 1 марта стартует голосование в конкурсе «Блогер года - 2018». Он проходит уже в восьмой