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Прошла жеребьевка конкурса «Блогер года - 2018»
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22 февраля 2019, 03:03
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Buenas noches: жена самарского олигарха снова показала френдам шикарную грудь
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19 февраля 2019, 07:32
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Попали в десятку! Самые горячие новости Самары – от кипятка до мороза
Минувшая неделя оказалась богатой на яркие события, получившие широкий общественный резонанс. Тут и масштабные аварии, и громкие задержания, и нестандартные происшествия, и спорные суды. Мы сформировали недельную ленту новостей по принципу увеличения интереса аудитории медиапортала ТРК Терра к пунктам информационной …
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16 февраля 2019, 09:28
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«В глаза смотри»: Ксения Царицына предстала перед подписчиками в платье с откровенным декольте
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12 февраля 2019, 06:12
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Собака-терапевт Ася из Тольятти признана лучшей в России
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10 февраля 2019, 06:26
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Ох, как горячо: жена самарского олигарха похвасталась перед френдами новым сексуальным купальником
Жена самарского олигарха Алексея Шаповалова Ксения Царицына продолжает пополнять свой Instagram интересными фото. Теперь девушка решила показать своим подписчикам, как она позирует в купальнике. Для фотосессии Ксения выбрала леопардовое бикини.
«Я всего лишь позирую в купальнике», - пишет Царицына.
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7 февраля 2019, 11:34
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«Самара Арена» поборется за титул лучшего стадиона мира
«Самара Арена» сразится за звание лучшего стадиона мира, открытого в 2018 году. Соответствующее голосование стартовало на англоязычном портале Stadiumdb.com. Конкурс проводится девятый год подряд. Голосовать могут все желающие. Правила просты. Нужно выбрать пять лучших стадионов из 27 представленных: присвоить …
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7 февраля 2019, 08:13
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Самарский олигарх Алексей Шаповалов отпраздновал 7-летнюю годовщину знакомства со своей женой
Самарский олигарх, входящий в список «Форбс», Алексей Шаповалов отпраздновал 7-летнюю годовщину знакомства со своей женой Ксенией Царицыной в дубайском 5-звездочном отеле Bulgari Hotel & Resorts.
Красавица опубликовала на своей страничке в Инстаграме снимок, запечатлевший семейное торжество. «Сегодня 7 …
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14 октября 2018, 03:25
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В блогах: о самарском «Лас-Вегасе»
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14 октября 2016, 09:42
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Девушка-инвалид, ставшая «Мисс мира», встретилась с детьми-сиротами
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5 декабря 2014, 03:28
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Казино Макао зарабатывают в семь раз больше Лас-Вегаса
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27 марта 2014, 11:23
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