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Бункер S

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Материалы по теме:

Кому уже навредил паводок: видео из самых опасных точек Самары

Кому уже навредил паводок: видео из самых опасных точек Самары

В Самару и Новокуйбышевск пришла большая вода. Городские пляжи уже частично затоплены, в опасной зоне находится весь поселок Гранный, его жителям может потребоваться экстренная эвакуация. А накануне с берега реки Криуша уже пришлось спасать туристов. Из водной ловушки вытащили 15 

14 июля 2017, 08:08
Напор воды растет: кого затопит в Самарской области?

Напор воды растет: кого затопит в Самарской области?

Весь поселок Гранный, который находится в окрестностях Новокуйбышевска, оказался в зоне затопления. Туда быстрыми темпами приходит большая вода. Ее высота уже 30 метров, критичная для этого населенного пункта отметка - в 32 метра. И в ближайшее время уровень поднимется еще 
14 июля 2017, 01:13
Забытый на самарском аэродроме «Чебурашка» превратится в арт-объект

Забытый на самарском аэродроме «Чебурашка» превратится в арт-объект

Блогер Юрий Прокофьев рассказал про редкий военно-транспортный самолет "Ан-72", который стоит на "вечной" стоянке в самарской Смышляевке на территории бывшего Конструкторского бюро автоматических систем. "Этот самолет в народе получил два названия: "Аннушка" и "Чебурашка". И если с "Аннушкой" более-менее ясно, 
14 июля 2017, 11:05
Самарские пляжи затопило, эвакуировано около 50 взрослых и детей

Самарские пляжи затопило, эвакуировано около 50 взрослых и детей

В Самаре и Новокуйбышевске затопило пляжи. В зоне большого подтопления окажется весь поселок Гранный, сообщили в мэрии города спутника. С песчаной косы на реке Криуша, эвакуировали около 50 отдыхающих, включая детей.

Как уже сообщала «ТЕРРА», Новокуйбышевск в четверг стал зоной проведения 

14 июля 2017, 09:49
Под Самарой 20 автомобилистов не успели сбежать от паводка, проводится эвакуация

Под Самарой 20 автомобилистов не успели сбежать от паводка, проводится эвакуация

В Самарской области из-за повышения уровня воды в реках начали эвакуировать людей. Как уже сообщала «ТЕРРА», в среду, 12 июля, на Жигулевской ГЭС начались плановые сбросы воды. Сегодня объемы могут достигнуть 17,5 тысяч кубометров в секунду.

«По сведениям ФГБУ «Приволжское УГМС», 

13 июля 2017, 03:34
На Карибах взлетающий самолет убил новозеландскую туристку потоком воздуха

На Карибах взлетающий самолет убил новозеландскую туристку потоком воздуха

Путешественница из Новой Зеландии погибла на Карибах, наблюдая на пляже за самолетами, отправляющимися в путь из местного аэропорта. Воздушная волна от взлетающего лайнера сбила туристку с ног, она упала на тротуар и получила смертельную травму головы.
Трагедия случилась накануне вечером. 

13 июля 2017, 02:14
Пилота упавшего во Флориде самолета съел аллигатор

Пилота упавшего во Флориде самолета съел аллигатор

Зарубежные информагентства рассказывают об авиакатастрофе, причиной которой стала дезориентация летчика в темное время суток. Самолет "Сессна-152" рухнул в болотистой местности недалеко от американского города Хомстед в штате Флорида.
Тело пилота вскоре обнаружил спасательный вертолет. К тому моменту погибшего уже обгладывал 

7 июля 2017, 12:26
Разбившийся под Тольятти самолет был деревянным

Разбившийся под Тольятти самолет был деревянным

Самолет, разбившийся под Тольятти в минувшую пятницу, был собран из деревянных брусьев и фанеры, сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте. Осмотрев упавший самолет, эксперты пришли к выводу, что у летательного аппарата деревянный фюзеляж, такое летательное средство можно собрать самостоятельно 
5 июля 2017, 12:57
Ищите под плинтусом: В Сызрани змея напугала жильцов квартиры на Комарова

Ищите под плинтусом: В Сызрани змея напугала жильцов квартиры на Комарова

Жильцов квартиры одного из многоэтажных домов на улице Комарова Юго-Западного района Сызрани напугала … змея, передает портал «КТВ ЛУЧ». Заметив нежданного гостя, хозяева тут же бросились звонить в городскую единую дежурно-диспетчерскую службу.

Инцидент случился вчера, 2 июля. Сызранцы 
3 июля 2017, 10:43
Маленький котенок заставил тольяттинца залезть на дерево

Маленький котенок заставил тольяттинца залезть на дерево

Тольяттинские спасатели сообщили о проведении необычной операции. В выходные в Центр гражданской защиты поступило сообщение, что на дерево на улице Туполева залез 18-летний парень, и не может с него слезть. Он забрался примерно на уровень шестого этажа. Выяснилось, что забраться 
3 июля 2017, 08:00
Сызранец закрылся в квартире с включенным газом и угрожал взорвать весь дом

Сызранец закрылся в квартире с включенным газом и угрожал взорвать весь дом

Как пишет «КТВ-Луч», инцидент случился вчера, 29 июня, около 23:00 в квартире одного из многоквартирных домов по проспекту Гагарина. Подвыпивший мужчина повздорил со своей супругой, после чего решился на неожиданную провокацию. Сызранец закрылся в квартире, открыл газ на кухне 
30 июня 2017, 10:04
Самарские спасатели провели экстренную эвакуацию в Рождествено

Самарские спасатели провели экстренную эвакуацию в Рождествено

В воскресенье, 12 июня, спасатели эвакуировали из Рождествено в Самару 53-летнюю женщину. На спасательную станцию позвонили из сельской больницы. Помощь самарских медиков потребовалась пациентке с инсультом. Женщина не могла передвигаться самостоятельно. В 13:23 за ней отправили отряд спасателей. В тяжелом 

13 июня 2017, 10:04
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