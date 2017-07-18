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Кому уже навредил паводок: видео из самых опасных точек Самары
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14 июля 2017, 08:08
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Напор воды растет: кого затопит в Самарской области?
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14 июля 2017, 01:13
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Забытый на самарском аэродроме «Чебурашка» превратится в арт-объект
Блогер Юрий Прокофьев рассказал про редкий военно-транспортный самолет "Ан-72", который стоит на "вечной" стоянке в самарской Смышляевке на территории бывшего Конструкторского бюро автоматических систем. "Этот самолет в народе получил два названия: "Аннушка" и "Чебурашка". И если с "Аннушкой" более-менее ясно, …
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14 июля 2017, 11:05
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Самарские пляжи затопило, эвакуировано около 50 взрослых и детей
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14 июля 2017, 09:49
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Под Самарой 20 автомобилистов не успели сбежать от паводка, проводится эвакуация
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13 июля 2017, 03:34
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На Карибах взлетающий самолет убил новозеландскую туристку потоком воздуха
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13 июля 2017, 02:14
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Пилота упавшего во Флориде самолета съел аллигатор
Зарубежные информагентства рассказывают об авиакатастрофе, причиной которой стала дезориентация летчика в темное время суток. Самолет "Сессна-152" рухнул в болотистой местности недалеко от американского города Хомстед в штате Флорида.
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7 июля 2017, 12:26
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Разбившийся под Тольятти самолет был деревянным
Самолет, разбившийся под Тольятти в минувшую пятницу, был собран из деревянных брусьев и фанеры, сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте. Осмотрев упавший самолет, эксперты пришли к выводу, что у летательного аппарата деревянный фюзеляж, такое летательное средство можно собрать самостоятельно …
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5 июля 2017, 12:57
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Ищите под плинтусом: В Сызрани змея напугала жильцов квартиры на Комарова
Жильцов квартиры одного из многоэтажных домов на улице Комарова Юго-Западного района Сызрани напугала … змея, передает портал «КТВ ЛУЧ». Заметив нежданного гостя, хозяева тут же бросились звонить в городскую единую дежурно-диспетчерскую службу.
Инцидент случился вчера, 2 июля. Сызранцы …
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3 июля 2017, 10:43
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Маленький котенок заставил тольяттинца залезть на дерево
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3 июля 2017, 08:00
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Сызранец закрылся в квартире с включенным газом и угрожал взорвать весь дом
Как пишет «КТВ-Луч», инцидент случился вчера, 29 июня, около 23:00 в квартире одного из многоквартирных домов по проспекту Гагарина. Подвыпивший мужчина повздорил со своей супругой, после чего решился на неожиданную провокацию. Сызранец закрылся в квартире, открыл газ на кухне …
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30 июня 2017, 10:04
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Самарские спасатели провели экстренную эвакуацию в Рождествено
В воскресенье, 12 июня, спасатели эвакуировали из Рождествено в Самару 53-летнюю женщину. На спасательную станцию позвонили из сельской больницы. Помощь самарских медиков потребовалась пациентке с инсультом. Женщина не могла передвигаться самостоятельно. В 13:23 за ней отправили отряд спасателей. В тяжелом …
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13 июня 2017, 10:04