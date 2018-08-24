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Новый детский сад откроется в микрорайоне Крутые Ключи
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24 августа 2018, 08:37
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В Тольятти пенсионер ранил автоледи ножом, когда она задела его машину
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24 августа 2018, 07:59
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В блогах: в Самаре по улице Нагорной сгнили все трубы?
"А в Самаре по улице Нагорной сгнили все трубы", - удивительное сообщение появилось в паблике "ВК" - "Услышано Самара". "У кого нет горячей воды в Промышленном районе - крепитесь, - пишет автор сообщения. - Мы ходили в ЖЭУ с …
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23 августа 2018, 10:14
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Минпром России хочет создать новое поколение гражданских самолетов «малой авиации»
Министерство промышленности России объявило конкурс на разработку нового поколения гражданских самолетов «малой авиации». Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Цена контракта - 575 млн рублей. Дата окончания подачи заявок - 30 августа. Работу нужно выполнить до 15 декабря.
Согласно …
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23 августа 2018, 02:44
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В Тольятти владелец Porsche Cayenne судится с официальным дилером
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23 августа 2018, 01:50
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К чему приведет введение новых санкций США против России
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23 августа 2018, 12:22
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Почти на 11% выросла средняя зарплата в Самарской области
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22 августа 2018, 01:42
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109 млн рублей потратят на благоустройство и озеленение «Самара Арены»
В Самаре потратят еще более 109 млн рублей на дополнительные работы по благоустройству и озеленению территории около стадиона "Самара-Арена". Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Подрядчика ищет областное "Управление капитального строительства".
Согласно техзаданию, исполнителю предстоит заняться устройством закрытых стоянок, …
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20 августа 2018, 07:30
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Самара займет миллиард
«Сбербанк» даст мэрии Самары в долг 1 млрд рублей, говорится в сообщении на портале госзакупок. Итоги двух тендеров на право кредитовать администрацию подвел гордепартамент финансов и экономического развития. В обоих аукционах победил «Сбербанк». Согласно условиям договора, он должен будет открыть …
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16 августа 2018, 11:25
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Минфин России выяснит, на чем можно сэкономить
Минфин России поищет расходные статьи бюджета, на которых можно сэкономить. Ведомство будет проводить ежегодный аудит затрат казны, чтобы определить, какие из них "лишние". Соответствующее постановление появилось на федеральном портале проектов нормативных актов. Как отмечается в документе, целью систематических обзоров станет …
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19 августа 2018, 11:29
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В блогах: беспредельная наглость АО "ПТС"!
Блогер 63ru поведала про беспредельную наглость самарского АО "ПТС". "Получили квитанцию за отопление и подогрев воды за июль и, мягко говоря, офигели: как вам перерасчет на 19 "тыщ" плюсом к квартплате за 68 квадратов?! - негодует автор. - Важно …
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17 августа 2018, 08:23
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37