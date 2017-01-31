Законопроект об отмене уголовной ответственности за побои в семье принят депутатами Государственной думы в трех чтениях. По статистике, значительная часть дел, возбужденных по этой статье, действующей меньше года, прекращается за примирением сторон. Тем не менее, насилие в семье - одна из актуальных проблем. Меньше, чем за месяц в стране уже было вынесено около 50 судебных решений именно по 116 статье УК.
Принятые депутатами поправки о так называемой декриминализации побоев не означают, что бить родственников можно - за первый эпизод нарушителю придется заплатить штраф до 30 тысяч рублей, а если инцидент будет зафиксирован еще раз в течение года уголовная ответственность все-таки наступит. Тем не менее, спорный закон об отмене уголовной ответственности за насилие в семье вызвал широкий общественный резонанс.
Евгения, молодая мама:
- Нет, наверное, не правильно, надо женщин спасать, если кто-то попал в такую ситуацию.
Людмила Шутко, заместитель директора:
- Я считаю, у нас и так не защищены в быту люди. Не важно, женщины или мужчины, а если это отменят, то вообще будет беспредел просто - мое мнение.
Игорь Павлов, учитель :
- В моей семье такое не практикуется, у нас всегда мир и согласие как бы , и на этом воспитаны мы и я своих детей так воспитывал, поэтому я как-то отношусь к этому, конечно, многие женщины у нас остаются беззащитны.
Наказание за побои от посторонних лиц уже давно исключено из уголовного кодекса. В этом и заключался парадокс. Однако эксперты уверяют, логичнее было бы принять обратные изменения.
Вячеслав Яблоков,управляющий партнер адвокатского бюро:
- Применять насилие к жене, к мужу, к ребенку, к ребенку, и к другому человеку и по-разному это квалифицировать, на мой взгляд, это дискриминация по семейному признаку, так не должно быть. Если человек применяет силу и наносит удары другому, вне зависимости член семьи или нет, он должен быть подвергнут наказанию. и это наказание должно носить уголовный характер, потому что административное наказание не соответствует тяжести и опасности этих действий.
Несмотря на то, что закон фактически уже принят, переживать заранее не стоит, уверяют эксперты. Как правило, квалификация таких спорных законодательных инициатив неоднократно меняется. И уж если уголовный кодекс до конца защитить не может, лучше уметь постоять за себя самому.
Алексей Смирнов - тренер по Крав МаГА.
- Это разновидность единоборства, направленная, в первую очередь на самооборону и защиту. Специальные занятия проводят для женщин и детей. Как правило, в качестве агрессора выступает мужчина.
Алексей Смирнов, руководитель представительства Международной организации "United Krav Maga World Organization":
- Грань и вот этот момент перехода агрессии, как у детей, это может быть игра и через секунду- они уже совершенно серьезно дерутся до первой крови, то же самое может со взрослыми происходить, когда в порыве злость легкий удар, а вслед за ним уже удар ножом или удушение. И человек не понимает в состоянии аффекта.
К слову, по наблюдениям тренеров по самообороне, чаще всего фатальными оказываются домашние конфликты, которые заканчиваются поножовщиной и попытками удушить свою жертву.
Но даже абсолютное владение приемами самообороны не обеспечивает полную безопасность. Поэтому любой конфликтной ситуации лучше избегать. Или попросту – убегать.