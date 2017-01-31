Пьяных водителей в России будут сажать в колонию с 1 июля Уже с этой среды повторное нахождение за рулем в пьяном виде будет квалифицироваться не как административное правонарушение, а как уголовное преступление. Водитель лишится прав на три года, а свободы – до двух лет по новой статье УК 264.1 "Нарушение ПДД …