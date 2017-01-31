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Ответственность за семейные побои отменят

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В России может появиться список запрещенных имен

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Делегация Самарской области во главе с губернатором провела в Москве ряд важных встреч

Делегация Самарской области во главе с губернатором Николаем Меркушкиным провела в Москве ряд важных встреч, которые во многом определят развитие региона в этом году.
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23 января 2017, 11:17
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Госдума перенесла на 2017 год обсуждение законопроекта о нестационарных объектах розничной торговли

Документ до сих пор не может пройти межведомственное согласование. У Минпромторга возникли разногласия с Федеральной антимонопольной службой и Минэкономразвития  — они касаются торгов на получение прав аренды предпринимателями. По данным Росстата, на конец 2015 года в РФ насчитывалось более 220 

19 декабря 2016, 11:56
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Угроза убийством не будет считаться преступлением?

В Госдуме готовят законопроект, предусматривающий смягчение наказаний по ряду уголовных статей. В частности, депутаты предлагают перенести из уголовного кодекса в административный такие составы, как побои и угроза убийством - эти действия, совершенные впервые, не будут считаться преступлениями. Уголовная ответственность за 

28 апреля 2016, 11:15
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Пьяных водителей в России будут сажать в колонию с 1 июля

Уже с этой среды повторное нахождение за рулем в пьяном виде будет квалифицироваться не как административное правонарушение, а как уголовное преступление. Водитель лишится прав на три года, а свободы – до двух лет по новой статье УК 264.1 "Нарушение ПДД 
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Уголовный кодекс могут дополнить статьей за сексуальное домогательство

Уголовный кодекс могут дополнить статьей за сексуальное домогательство

Ассоциация адвокатов России направила в Госдуму предложение о введении в Уголовный кодекс новой статьи, предусматривающей наказание за сексуальное домогательство. В Ассоциации уверены, что имеющаяся сейчас в УК статья «Понуждение к действиям сексуального характера» не отвечает реалиям и не защищает женщин. 
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В Уголовный кодекс включат статью за поборы в школах и больницах

В Уголовный кодекс включат статью за поборы в школах и больницах

В Госдуме подготовили новую статью в уголовный кодекс. Предлагается регламентировать наказание за незаконное вознаграждение для врачей и учителей, склоняющих граждан к взяткам в виде материальных ценностей и денег за выполнение своих прямых служебных обязанностей. Подобные поборы не подпадают под действие 
5 июня 2015, 12:49
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