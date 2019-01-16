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Материалы по теме:

Служба Госфинконтроля Самарской области ликвидирована

Служба Госфинконтроля Самарской области ликвидирована

Единственным вопросом повестки дня заседания правительства региона в понедельник стала оптимизация службы государственного контроля.
В распоряжении «ТЕРРЫ» оказались документы, предлагающие порядок изменения системы надзора за расходованием бюджетных средств. Полномочия созданной по инициативе губернатора Николая Меркушкина службы Госфинконтроля передаются Министерству управления 

24 октября 2016, 05:28
В Чапаевске молоко и сыр для подростков едва не купили на 150 тысяч дороже

В Чапаевске молоко и сыр для подростков едва не купили на 150 тысяч дороже

Нарушения при формировании госзаказа выявил областной Госфинконтроль.
Служба установила, что ГКУ "Чапаевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" запланировал приобрести молоко на 33% дороже его средней стоимости. На 36% больше учреждение было готово заплатить за варенец,  и на 32% за сыр.
Госфинконтроль 

20 октября 2016, 05:41
Госфинконтроль выявил нарушения, допущенные при ремонте дорог в Самаре

Госфинконтроль выявил нарушения, допущенные при ремонте дорог в Самаре

Такие факты обнаружились при проведении плановой проверки, касавшейся предоставления субсидий министерством транспорта и автомобильных дорог  департаменту  городского хозяйства и экологии.
Был проинспектирован 71 отремонтированный участок. В результате выяснилось, что департамент неэффективно использовал бюджетные средства на общую сумму более чем в 

18 октября 2016, 05:50
ГУОТ Самарской области судится с Госфинконтролем

ГУОТ Самарской области судится с Госфинконтролем

Новый виток противостояния  Госфинконтроля Самарской области со структурами, финансовая деятельность которых находится в поле внимания ревизоров.
Главное управление по организации торгов региона не согласилось с выводами специалистов надзорной службы и через суд потребовало отменить результаты проверки, опубликованные в конце сентября.

17 октября 2016, 03:38
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