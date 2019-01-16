Легендарный областной Госфинконтроль возглавил Рустам Ульбеков, до этого руководивший контрольно-ревизионным департаментом регионального минфина. Напомним, областная Государственная служба финансового контроля была создана еще при губернаторе Владимире Артякове и стала первым в России независимым госорганом в системе надзора за расходованием бюджетных средств. Тогда, за 6 лет работы, ГФК сэкономил для региона около 14 млрд рублей. Но в 2016-м после скандала вокруг финансирования строительства Сергиевской птицефабрики, по распоряжению Николая Меркушкина, эту структуру расформировали. Возродили только с приходом в "белый дом" Дмитрия Азарова. В последние месяцы в кулуарах правительства было много предположений по поводу того, кто возглавит ГФК. Многие считали, что это снова будет Ольга Михеева. Но она пока остается советником главы региона.
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