В Чапаевске молоко и сыр для подростков едва не купили на 150 тысяч дороже Нарушения при формировании госзаказа выявил областной Госфинконтроль.

Служба установила, что ГКУ "Чапаевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" запланировал приобрести молоко на 33% дороже его средней стоимости. На 36% больше учреждение было готово заплатить за варенец, и на 32% за сыр.

Госфинконтроль …