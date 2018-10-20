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Саратовская область перешла в самарский часовой пояс

Саратовская область перешла в самарский часовой пояс

70% саратовцев поддержали эту меру. До сих пор наши соседи жили по московскому времени. При том, что основная часть Саратовской губернии находится в том же диапазоне географической долготы, что и Самарская.
4 декабря 2016, 05:10
Ульяновская область переходит на «самарское» время

Ульяновская область переходит на «самарское» время

Через месяц Ульяновская область «переместится во времени» в самарский часовой пояс. 27 марта наши соседи переведут стрелки на час вперед. Такое решение было принято Госдумой 26 февраля, передает портал КТВ. Присоединение к третьей часовой зоне МСК +1 запланировано на 
28 февраля 2016, 05:42
Группа граждан хочет вернуть московское время в Самаре

Группа граждан хочет вернуть московское время в Самаре

В Самарской области вновь начинается «карусель» с московским временем. В Сети стартовал сбор подписей за возврат региона в столичный часовой пояс. Соответствующая петиция размещена на портале change.org группой инициативных граждан.

По их мнению, часовая разница с Москвой якобы создает путаницу с 

19 ноября 2014, 03:48
Вопрос о возвращении самарского времени рассмотрят в губдуме

Вопрос о возвращении самарского времени рассмотрят в губдуме

Вопрос о возвращении самарского времени внесен на рассмотрение в губернскую думу. Документ предлагает признать нецелесообразным дальнейшее применение на территории области действующего московского второго часового пояса. Депутаты намерены обратиться к правительству и президенту России с предложением в случае принятия Госдумой решения 

3 октября 2013, 03:55
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