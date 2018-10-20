В Самарской области вновь начинается «карусель» с московским временем. В Сети стартовал сбор подписей за возврат региона в столичный часовой пояс. Соответствующая петиция размещена на портале change.org группой инициативных граждан.

По их мнению, часовая разница с Москвой якобы создает путаницу с …