С 23 по 25 июня близ Тольятти состоится 14-й фестиваль «Барабаны мира». Мероприятие пройдет на турбазе «Транспортник», что на Федоровских лугах.
Хедлайнером акции будет мировая легенда из Турции, виртуоз игры на дарбуке Мисирли Ахмет. Кроме того, запланировано выступление мастеров-перкуссионистов из Гвинеи, Южной Африки и Сенегала, а также стран ближнего зарубежья.
Как сообщается, гостей и участников ждут мастер-классы, направленные на снятие стресса. Уделят здесь внимание и людям с ограниченными возможностями. Они получат возможность бесплатно посетить фестиваль и мастер-классы вместе с одним сопровождающим.
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