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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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В Самаре и Тольятти пройдет «Фестиваль Швейцарской национальной кухни и сырного фондю»

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Мы рады пригласить вас на «Фестиваль Швейцарской национальной кухни и сырного фондю». Грандиозное гастрономическое мероприятие международного класса состоится в Самаре и Тольятти с 25 по 26 февраля 2017 г. Команда «Маленькой страны с Большим сердцем» приготовила для вас разнообразную программу:
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В Самаре на выставке «Великие модернисты» проводят мастер-классы

В Самаре на выставке «Великие модернисты» проводят мастер-классы

В Самаре в ТК «Амбар» в рамках выставки «Великие модернисты. Революция в искусстве» проходят мастер-классы по живописи, цветной графике и коллажу.

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6 октября 2015, 02:39
Мастер-класс самарским школьникам и студентам дает экс-глава региона Константин Титов

Мастер-класс самарским школьникам и студентам дает экс-глава региона Константин Титов

Ораторскому искусству, приемам управления и ведения бизнеса обучают в эти дни молодых людей на форуме "Инновационный потенциал молодежи в условиях глобального развития". В его работе принимают участие около 100 человек. Это учащиеся старших классов и студенты ведущих самарских вузов.

Мастер-класс молодым 

19 декабря 2014, 03:39
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