В Самаре стартовал джазовый фестиваль "Moving Club Meets Friends - 2017" В Самаре в минувшие выходные стартовал джазовый фестиваль "Moving Club Meets Friends - 2017". Он проходит уже шестой раз, и в этом году получил статус международного. В областную столицу приехали музыканты из Франции и Люксембурга.

Самара на неделю превратилась в …