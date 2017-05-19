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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 18 мая 2017г 
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Средний размер взятки в РФ в 2016 году составил порядка 330 тысяч рублей, что на 75% больше, чем в 2015-м. Так заявил газете «Коммерсантъ» начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Андрей Курносенко.
Как утверждается, в течение 

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На портале госуслуг появилась онлайн-запись к врачу

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На заседании 

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Минфин предложил передать частному бизнесу ряд социальных услуг

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26 января 2016, 02:20
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