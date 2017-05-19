В Самарской области за 2016-й и в начале этого года выявлено 14700 фактов коррупции. Больше всего этому подвержены сферы государственных и муниципальных услуг, ЖКХ и «оборонка».
Это объясняют большим числом точек соприкосновения бизнеса и власти и большими потоками бюджетных средств. По официальной статистике, в прошлом году в регионе отмечено 11 тысяч нарушений, а в первом квартале этого – 3700, сообщает областная прокуратура.
В 2016-м суды по фактам коррупции наложили штрафные санкции на сумму 28,9 миллионов рублей. Как отмечается, прокуроры делают особый акцент на работе по установлению имущества коррупционеров, которое может быть конфисковано по приговору суда.
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