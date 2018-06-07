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В Москве выбрали «Мисс Русское радио - 2018»
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1 июня 2018, 09:18
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В 2018 году «Тотальный диктант» написали почти 230 тысяч человек
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16 апреля 2018, 05:11
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«Русское Радио» - радио большой страны!
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20 марта 2018, 07:00
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«Добрый бег – 2018» в Самаре!
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19 марта 2018, 07:03
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Акция в честь воссоединения Крыма с Россией состоится в Самаре
В это воскресенье по инициативе Самарского союза молодежи на площади Куйбышева состоится уже традиционная акция в честь четвертой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией. Начнется мероприятие в 20:00 праздничной программой и выступлением самарских музыкальных коллективов: группы «Беллини», «Фернандос …
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14 марта 2018, 05:47
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Ледовый дворец открылся в Новокуйбышевске
13 марта в Новокуйбышевске открылся первый в городе Дворец спорта с ледовой площадкой. В торжественной церемонии приняли участие представители мэрии и областной администрации.
«Пусть здесь будут воспитываться новые чемпионы, растет здоровое поколение новокуйбышевцев!» - поздравил горожан врио губернатора Самарской области Дмитрий …
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14 марта 2018, 11:15
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Уникальный шанс первым увидеть комедию «Я худею»! (12+)
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28 февраля 2018, 07:00
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Кастинг конкурса «Мисс Русское Радио» уже сегодня!
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1 марта 2018, 09:30
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Тренером вратарей гандбольной «Лады» стал Павел Сукосян
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14 февраля 2018, 09:51
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Какие спортсмены из Самарской области принимают участие в зимней Олимпиаде-2018?
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12 февраля 2018, 12:41
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Сызранские спортсмены завоевали две золотые медали на соревнованиях
10 и 11 февраля в Ульяновске проходило первенство Приволжского федерального округа по киокусинкай каратэ. В составе сборной Самарской области выступали воспитанники сызранской школы «Кайман». Они внесли серьезный вклад в общий результат региональной команды, завоевав две золотые медали. Среди спортсменов в …
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12 февраля 2018, 08:54
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Долой притравочные станции: В Самаре прошел пикет в защиту диких животных
Сегодня, 14 января, на площади Героев 21-ой Армии в Самаре прошел пикет в защиту животных, исключенных из Красной книги, а также против притравочных станций. Как передает Прогород, в мероприятии, которое было согласовано с городскими властями, участвовало около 20 человек. …
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14 января 2018, 03:41