Кастинг конкурса «Мисс Русское Радио» уже сегодня! Сегодня, 1 марта, в Самаре состоится кастинг на региональный этап конкурса «Мисс Русское Радио». Он начнется в 18:30 в фото-студии по адресу Ново-Садовая, 311А. Приглашаются незамужние девушки от 20 до 27 … Сегодня, 1 марта, в Самаре состоится кастинг на региональный этап конкурса «Мисс Русское Радио». Он начнется в 18:30 в фото-студии по адресу Ново-Садовая, 311А. Приглашаются незамужние девушки от 20 до 27