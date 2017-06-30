11
36
16
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 июня 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
           888b     d888  8888888888P                 888                     
           8888b   d8888        d88P                  888                     
           88888b.d88888       d88P                   888                     
  .d8888b  888Y88888P888      d88P     88888b.d88b.   888  888  888   .d88888 
 d88P"     888 Y888P 888     d88P      888 "888 "88b  888  888  888  d88" 888 
 888       888  Y8P  888    d88P       888  888  888  888  888  888  888  888 
 Y88b.     888   "   888   d88P        888  888  888  888  Y88b 888  Y88b 888 
  "Y8888P  888       888  d8888888888  888  888  888  888   "Y88888   "Y88888 
                                                                          888 
                                                                          888 
                                                                          888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Попутный ветер: Рекордный рост промпроизводства в РФ объяснили холодной погодой

Попутный ветер: Рекордный рост промпроизводства в РФ объяснили холодной погодой

Аномально низкая температура в мае в Российской Федерации повлияла на рекордный рост промышленного производства. Об этом идет речь в подготовленном Минэкономразвития мониторинге положения дел в секторах отечественной экономики.
В мае индекс промпроизводства увеличился на 5,6% по сравнению с аналогичным прошлогодним 

28 июня 2017, 05:25
Самару штормит: новое предупреждение МЧС о граде и усилении ветра

Самару штормит: новое предупреждение МЧС о граде и усилении ветра

В среду, 28 июня, в Самаре снова испортится погода. МЧС распространило штормовое предупреждение.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», завтра в большинстве районов Самарской области ожидается кратковременный дождь, гроза, днём возможен град. Ветер может усилиться до 20 метров в секунду. 
27 июня 2017, 01:03
Когда в Самаре наступит настоящее лето?

Когда в Самаре наступит настоящее лето?

Самарские синоптики опубликовали прогноз погоды на последнюю декаду июня. Согласно сообщению Приволжского УГМС, в конце месяца на Средней Волге ожидается повышение температуры воздуха.

Фронтальные разделы очередного циклонического вихря, перемещающегося по северным широтам, должны достигнуть берегов Волги во вторник, 27 июня. Вновь 

27 июня 2017, 11:15
Пляжные аномалии: вода в Волге стала чистая, но слишком холодная

Пляжные аномалии: вода в Волге стала чистая, но слишком холодная

Восемь самарских пляжей получили заключения о соответствии санитарным правилам, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Однако вода пока остается холодной. В конце минувшей недели температура достигла лишь +17 градусов по Цельсию. Ровно год назад вода в Волге была прогрета до +23 
26 июня 2017, 11:14
Дожди прочь: в Самаре летом постепенно потеплеет

Дожди прочь: в Самаре летом постепенно потеплеет

Самарские синоптики прогнозируют улучшение погоды в регионе.

«Циклон, который оказывал  влияние на погоду Самарской области в прошедшие дни, будет перемещаться за Урал. Осадков станет меньше, кратковременные дожди с грозами пройдут лишь местами, в основном, в дневные и вечерние часы. Температура воздуха 

19 июня 2017, 09:13
Климатологи подтвердили дождливое будущее Земли

Климатологи подтвердили дождливое будущее Земли

Коллектив ученых американского космического агентства NASA заявил о грядущем увеличении осадков на нашей планете. Эксперты составили свой прогноз после анализа движения тропических облаков. Именно их перемещение провоцирует рост осадков, сообщает портал Nature Communications.
Российские ученые согласны с этой версией. По 

13 июня 2017, 02:04
Самару после аномально жаркого бабьего лета ждет похолодание с дождем

Самару после аномально жаркого бабьего лета ждет похолодание с дождем

По прогнозу синоптиков, сегодня, 30 сентября, бабье лето с аномально-жаркой погодой на территории Самарской области завершится. В Поволжье идет холодный воздух из Скандинавии. Во второй половине недели в регионе ожидаются похолодание и дожди. Температура воздуха понизится и к пятнице, 2 
30 сентября 2015, 09:59
После рекордной жары в Самару идет похолодание и дожди

После рекордной жары в Самару идет похолодание и дожди

После 30-градусной жары в начале недели Самару ждет похолодание, прогнозируют синоптики. В среду и четверг (9–10 августа) на территории 63-го региона местами возможны кратковременные дожди. Температура воздуха завтра днем составит 18-23 градуса по Цельсию, сообщает Приволжское УГМС. В ночь на 
9 сентября 2015, 10:27
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна