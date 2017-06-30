Самарские синоптики опубликовали прогноз на ближайшие выходные. По сообщению Приволжского УГМС, в регион после небольшой передышки снова вернутся дожди. Правда, кратковременные. Хотя возможны грозы, во время них порывы ветра усилятся до 12 метров в секунду. Вместе с тем погода будет достаточно теплой.
В ночь на субботу, 1 июня, температура воздуха не поднимется выше +16 градусов, днем ожидается до +27. Аналогичные температурные показатели прогнозируют и на воскресенье, 2 июня, указано на сайте Приволжского УГМС.
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