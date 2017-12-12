12
43
51
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 12 декабря 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 12 декабря 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
     d8888   Y88b   d88P  888          d8b         d8888                     
    d8P888    Y88b d88P   888          Y8P        d88888                     
   d8P 888     Y88o88P    888                    d88P888                     
  d8P  888      Y888P     888         8888      d88P 888   .d8888b  88888888 
 d88   888      d888b     888         "888     d88P  888  d88P"        d88P  
 8888888888    d88888b    888          888    d88P   888  888         d88P   
       888    d88P Y88b   888          888   d8888888888  Y88b.      d88P    
       888   d88P   Y88b  88888888     888  d88P     888   "Y8888P  88888888 
                                       888                                   
                                      d88P                                   
                                    888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Самаре опять трамвай сошел с рельсов: на этот раз возле «Звезды»

В Самаре опять трамвай сошел с рельсов: на этот раз возле «Звезды»

Сегодня, 1 июля, около 11:00 на Ново-Садовой вблизи КРЦ «Звезда» сошел с рельсов одновагонный трамвай 4 маршрута, передает 63.ru со ссылкой на очевидцев инцидента.

На месте аварии работали сотрудники ГИБДД. Они обеспечивали транспортную безопасность. По предварительным данным, один 
1 июля 2017, 02:38
В Самаре «тормозится» строительство новой трамвайной линии

В Самаре «тормозится» строительство новой трамвайной линии

В Самаре при строительстве трамвайной ветки от улицы Ташкентской до нового стадиона "Самара-Арена", возникли новые трудности
 
На этом участке до сих пор не перенесен газопровод. При этом проект у "Средневолжской газовой компании" готов, однако встал вопрос финансирования. По мнению, 

11 мая 2017, 10:34
В Самаре трамвай столкнулся с легковушкой и сошел с рельсов, есть фото и видео

В Самаре трамвай столкнулся с легковушкой и сошел с рельсов, есть фото и видео

На улице 22-го Партсъезда в Самаре трамвай сошел с рельсов по вине автомобилиста, сообщает портал ПрогородСамара со ссылкой на источники в ТТУ.
 
По предварительным данным, сегодня, 14 ноября, утром неподалеку от рынка "Норд" трамвай столкнулся с легковым автомобилем, 
14 ноября 2015, 04:58
В Самаре отремонтируют 5 перекрестков, где проходят трамвайные пути

В Самаре отремонтируют 5 перекрестков, где проходят трамвайные пути

Об этом сообщил директор МП "Благоустройство" Олег Ивахин. Речь идет о пересечении Ново-Садовой с проспектом Кирова и Ново-Вокзальной, а также улице Советской на пересечении с Нагорной и проспектом Металлургов. Уже начат ремонт на пересечении Ново-Вокзальной и Ставропольской. Рабочие выравнивают высоту 
9 апреля 2015, 08:09
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Наверх