|
В Самаре опять трамвай сошел с рельсов: на этот раз возле «Звезды»
Сегодня, 1 июля, около 11:00 на Ново-Садовой вблизи КРЦ «Звезда» сошел с рельсов одновагонный трамвай 4 маршрута, передает 63.ru со ссылкой на очевидцев инцидента.
На месте аварии работали сотрудники ГИБДД. Они обеспечивали транспортную безопасность. По предварительным данным, один …
|
1 июля 2017, 02:38
|
В Самаре «тормозится» строительство новой трамвайной линии
|
11 мая 2017, 10:34
|
В Самаре трамвай столкнулся с легковушкой и сошел с рельсов, есть фото и видео
На улице 22-го Партсъезда в Самаре трамвай сошел с рельсов по вине автомобилиста, сообщает портал ПрогородСамара со ссылкой на источники в ТТУ.
По предварительным данным, сегодня, 14 ноября, утром неподалеку от рынка "Норд" трамвай столкнулся с легковым автомобилем, …
|
14 ноября 2015, 04:58
|
В Самаре отремонтируют 5 перекрестков, где проходят трамвайные пути
Об этом сообщил директор МП "Благоустройство" Олег Ивахин. Речь идет о пересечении Ново-Садовой с проспектом Кирова и Ново-Вокзальной, а также улице Советской на пересечении с Нагорной и проспектом Металлургов. Уже начат ремонт на пересечении Ново-Вокзальной и Ставропольской. Рабочие выравнивают высоту …
|
9 апреля 2015, 08:09