Уже в следующий понедельник стартует экзаменационная пора. В первый день ЕГЭ выпускники покажут свои знания по таким дисциплинам, как география и информатика.
В Самаре будут работать 28 пунктов проведения Единого государственного экзамена. На данный момент все подготовительные мероприятия завершены. Специально созданная с этой целью комиссия проверила учреждения и оценила действие систем видеонаблюдения.
Как отмечается, особое внимание уделяется снабжению электроэнергией. Даже в случае внештатной ситуации ученики смогут продолжить сдачу ЕГЭ, поскольку в учреждениях есть резервные источники питания.
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