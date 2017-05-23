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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 мая 2017г 
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- С 25 по 

16 мая 2017, 04:40
Самарским школам на капремонт нужно денег в пять раз больше

Самарским школам на капремонт нужно денег в пять раз больше

До начала летних каникул осталось всего две недели. Как только закончится учебный процесс, в школах должен начаться капитальный ремонт. Но финансирования на это не хватает. Проблема широко обсуждалась сегодня на профильном комитете в городской думе.
В этом году на капитальный 

16 мая 2017, 04:29
Ученье – свет: В Самаре планируют построить девять новых школ

Ученье – свет: В Самаре планируют построить девять новых школ

Участки для четырех образовательных учреждений уже найдены. Определены еще несколько площадок, где, вероятно, в перспективе появятся школы, информирует горадминистрация.
Как сообщается, ранее для постройки новых объектов были утверждены 4 территории в Октябрьском и Кировском районах, где загруженность уже имеющихся школ 

16 мая 2017, 07:12
Рособрнадзор: Каждый десятый учитель русского и математики плохо знает свой предмет

Рособрнадзор: Каждый десятый учитель русского и математики плохо знает свой предмет

Более 11% преподавателей русского языка и математики в российских школах плохо владеют своим предметом. Так заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, информирует РИА Новости.
По словам чиновника, как минимум, каждый десятый учитель имеет проблемы с русским языком и математикой. Такой факт 

27 апреля 2017, 05:12
На какие уловки идут самарцы во время ЕГЭ

На какие уловки идут самарцы во время ЕГЭ

Почти 14 тысяч человек в этом году должны сдать Единый госэкзамен в Самарской области. В понедельник, 27 марта, прошла досрочная сдача ЕГЭ по русскому языку. Большинство участников - это выпускники прошлых лет. За проведением экзамена наблюдала съемочная группа телерадиокомпании «ТЕРРА».

Всего 

28 марта 2017, 03:09
23 марта в Самарской области стартует досрочный период сдачи Единого государственного экзамена

23 марта в Самарской области стартует досрочный период сдачи Единого государственного экзамена

Через 2 дня, 23 марта, в Самарской области стартует досрочный период сдачи Единого государственного экзамена. К нему готовятся первые 273 участника. В основном это те, кто закончил школу несколько лет назад. Пока будет работать один пункт проведения ЕГЭ, он разместится 

21 марта 2017, 05:29
Стало известно расписание госэкзаменов в этом году

Стало известно расписание госэкзаменов в этом году

Досрочный этап ЕГЭ  пройдет с 23 марта по 14 апреля. Основной - с 29 мая по 1 июля. Начнутся они с экзаменов по географии и информатике и ИКТ. Пересдать русский  язык и математику разрешат в  период с 5 по 16 

6 марта 2017, 01:06
Только 3% самарцев сдают экзамен на права с первого раза

Только 3% самарцев сдают экзамен на права с первого раза

Только три процента самарцев, желающих получить водительские права, сдают экзамен с первой попытки. Причем число успешно прошедших испытание значительно сократилось именно в последние месяцы, сообщают в Госавтоинспекции. Дело в том, что с 1 сентября 2016-го вступили в силу новые правила 

5 декабря 2016, 04:19
В Самаре гаишники сдали экзамен по новому регламенту

В Самаре гаишники сдали экзамен по новому регламенту

Сегодня в Самаре на автодроме на улице Горная инспекторы-экзаменаторы из 16-ти РЭО региона доказывали свою квалификацию - всего около 70 человек. Правильность выполнения ими маневров оценивала комиссия областного ГИБДД. Только тот, кто сам безукоризненно водит, будет принимать экзамены у водителей 

27 июня 2016, 06:24
За поддельные пятёрки индийская школьница попала за решетку

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Индийская отличница оказалась мошенницей, за что и попала за решетку. Об этой истории рассказали зарубежные информагентства.
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27 июня 2016, 05:07
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