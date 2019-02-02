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Материалы по теме:

В Тольятти задержали 25-летнюю девушку, находившуюся в федеральном розыске

В Тольятти задержали 25-летнюю девушку, находившуюся в федеральном розыске

Что она такого «натворила» не сообщается. Известно, что в федеральном розыске она находится после того, как скрылась от органов дознания. Стражам порядка девушка попалась случайно. Ее остановил экипаж вневедомственной охраны, патрулировавший Автозаводский район. На проспекте Степана Разина сотрудники Росгвардии обратили 

2 февраля 2019, 04:23
По Самаре прокатилась очередная волна ложных «минирований»

По Самаре прокатилась очередная волна ложных «минирований»

Вторая волна массовой эвакуации из-за сообщений с предупреждением о минировании зданий снова прокатилась по нескольким регионам России. Сегодня в Самаре в экстренном порядке была приостановлена работа сразу 7 больниц и нескольких торгово-офисных центров. В том числе ТЦ "Апельсин" и Регионального 

31 января 2019, 01:18
Задушил и выбросил в сугроб: в Самарской области раскрыли убийство молодой женщины

Задушил и выбросил в сугроб: в Самарской области раскрыли убийство молодой женщины

Исчезновение и гибель жительницы Самарской области расследовали сотрудники полиции. В дежурную часть муниципального управления МВД России «Сызранское» обратились родственники 33-летней женщины. Они рассказали, что дама уже несколько дней не выходит с ними на связь. Но при разговоре с сожителем и 
31 января 2019, 12:21
Изъяли 9 «одноруких бандитов»: в Самаре прикрыли подпольный игорный клуб на Мориса Тореза

Изъяли 9 «одноруких бандитов»: в Самаре прикрыли подпольный игорный клуб на Мориса Тореза

В Самаре на улице Мориса Тореза, 137, закрыли еще один подпольный клуб. Игорное заведение обнаружили по сигналу от местных жителей. По словам депутата Госдумы от Самарской области Александра Хинштейна, полицейские накрыли клуб с поличным, в помещении находилось 9 «одноруких бандитов». 
31 января 2019, 11:21
В Самарской области закрыли подпольную мастерскую по изготовлению оружия

В Самарской области закрыли подпольную мастерскую по изготовлению оружия

В январе УФСБ России по Самарской области совместно с подразделением Центрального аппарата ФСБ России пресекли деятельность организованной преступной группы, которая была причастна к организации контрабандного канала доставки огнестрельного оружия и боеприпасов иностранного производства на территорию России из стран Евросоюза. Сейчас 
31 января 2019, 10:52
В Самарской области директора МП подозревают в получении взяток на 1,2 млн рублей

В Самарской области директора МП подозревают в получении взяток на 1,2 млн рублей

В Самарской области директора муниципального учреждения задержали по подозрению в получении взяток в особо крупном размере. Оказалось, что в поле зрения правоохранителей попал руководитель одного из муниципальных учреждений Отрадного, 50-летний житель села Кинель-Черкассы.

- По предварительным данным, он получил незаконные 
30 января 2019, 05:36
Стали известны подробности о том, как самарцы будут платить за газ

Стали известны подробности о том, как самарцы будут платить за газ

В эти минуты в Самаре идет пресс-конференция, посвященная так называемому «газовому вопросу». Напомним, вчера губернатор Дмитрий Азаров сообщил о том, что между поставщиками «голубого топлива»  достигнута договоренность о том, что плату за газ с населения будет получать «Газпром межрегионгаз Самара», 

30 января 2019, 11:42
В Самаре «заминировали» несколько больниц

В Самаре «заминировали» несколько больниц

29 января Самару накрыла волна «телефонного терроризма». По предварительным данным, сообщения о готовящихся терактах поступили одновременно в несколько медучреждений. Сейчас известно о том, что тревогу пришлось объявлять в больнице имени Середавина, клинике имени Ерошевского, больнице имени Ивановой и Дорожной клинической 

29 января 2019, 12:44
«Сел за руль пьяным»: В Тольятти задержали тренера детского хоккейного клуба

«Сел за руль пьяным»: В Тольятти задержали тренера детского хоккейного клуба

В четверг, 17 января, в Тольятти госинспекторы задержали главного тренера детского хоккейного клуба «Лада»-2008 Никиту Дубровина. По словам представителей «Ночного Патруля Самары», предположительно, автомобилист находился в состоянии наркотического опьянения.
 
- Признаки были на лицо, да и он не отказывался от этого... 
18 января 2019, 09:56
Трех проституток задержали полицейские в бане в Самаре

Трех проституток задержали полицейские в бане в Самаре

Некоторое время назад в полицию поступила информация о том, что посетителям одного из банных комплексов в Кировском районе Самары оказываются интимные услуги. Прибывшие туда правоохранители арестовали трех девушек легкого поведения. По информации силовиков, одна из них уроженка соседней области, вторая 

10 декабря 2018, 04:29
Росгвардейцы задержали предполагаемого «домушника» в Тольятти

Росгвардейцы задержали предполагаемого «домушника» в Тольятти

На днях сотрудники Росгвардии в Тольятти получили ориентировку на местного жителя. Сообщалось, что он может быть причастен к совершению кражи. По версии силовиков, мужчина забрался в квартиру одной из жительниц города и похитил оттуда два мобильных телефона и ноутбук.

Спустя некоторое 

4 октября 2018, 11:57
В Самарской области задержан за взятку начальник исправительной колонии №3 Андрей Гурьянов

В Самарской области задержан за взятку начальник исправительной колонии №3 Андрей Гурьянов

22 августа стало известно об очередной антикоррупционной операции, проведенной сотрудниками регионального управления ФСБ. В шестом часу вечера при получении взятки был задержан руководитель исправительной колонии №3 в городе Новокуйбышевск Андрей Гурьянов. Об этом в своем твиттере написал советник директора Росгвардии 

22 августа 2018, 07:10
Серийного домушника будут судить в Самарской области

Серийного домушника будут судить в Самарской области

В Красноярском районе области будут судить местного жителя. Он обвиняется в целой серии краж. По данным правоохранителей, на его счету имеется шесть криминальных эпизодов. Мужчина обворовывал строящиеся дома, а также один гараж. В жилища он проникал, разбивая окна камнями, а 

24 апреля 2018, 11:23
Женщина украла у пенсионера 55 тысяч рублей в Отрадном

Женщина украла у пенсионера 55 тысяч рублей в Отрадном

На днях экипаж вневедомственной охраны, дежуривший в Отрадном, получил ориентировку на женщину. По информации полиции, она обокрала 87-летнего пенсионера. Добычей злоумышленницы стали 55 тысяч рублей.

Стражи порядка заметили на улице 31-летнюю женщину, подходящую под описание. Ее задержали и передали полицейским.

Расследование продолжается. 

12 апреля 2018, 02:56
Один из убийц Андрея Гошта оказался замешан в краже на железной дороге в Сызрани

Один из убийц Андрея Гошта оказался замешан в краже на железной дороге в Сызрани

Сызранская транспортная полиция завершила расследование уголовного дела в отношении троих местных жителей. Они подозревались в совершении крупной кражи.

В апреле 2016 года злоумышленники похитили с территории одного из железнодорожных предприятий 34 ребордных ролика, которые применяются при укладке рельсов. Ущерб, причиненный организации, 

27 марта 2018, 01:08
Двух серийных воров будут судить в Сызрани

Двух серийных воров будут судить в Сызрани

Двое жителей Сызрани пошли под суд по подозрению в серии крупных краж из гаражей. Ущерб, нанесенный в результате их преступной деятельности, оценивается более чем в 1 миллион рублей.

По версии правоохранитлей, злоумышленники действовали по заранее оговоренному плану. Роли каждого были тщательно 

27 марта 2018, 10:13
Витасу пророчат славу

Витасу пророчат славу "мистера Тро-ло-ло"

Клип артиста Витаса "Седьмой элемент", снятый в 2001 году, "взорвал" соцсети в США. Ролик был найден на просторах интернета редакторами телешоу The Soup. Разместив его на странице программы в соцсети Facebook, они оставили комментарий "Мы не знаем, что тут происходит, 

6 июля 2015, 01:22
Продюсер Витаса переведен в психбольницу

Продюсер Витаса переведен в психбольницу

Сергей Пудовкин госпитализирован в институт Склифосовского с ранениями на обоих предплечьях после попытки самоубийства, сообщает РИА "Новости".

Продюсер певца Витаса, доставленный после попытки самоубийства в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, переведен в другое медучреждение, сообщили РИА "Новости" во вторник в администрации 

28 мая 2013, 10:45
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