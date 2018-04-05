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Материалы по теме:

Появилось видео и подробности потопа на Ново-Садовой в Самаре

Появилось видео и подробности потопа на Ново-Садовой в Самаре

Стали известны подробности вчерашнего происшествия на улице Ново-Садовой. Видео с места происшествия, снятое в районе ТЦ «Апельсин» у перекрестка с ул. XXII Партъезда, появилось в Сети. В среду, 4 апреля, в районе «Современника» произошел потоп – водой залило трамвайные пути 
5 апреля 2018, 09:58
Танец «Зовем весну» с маракасом и тамбурином исполнил актер из Самары

Танец «Зовем весну» с маракасом и тамбурином исполнил актер из Самары

Актер из Самары исполнил зажигательный танец с маракасом и тамбурином и 1 апреля опубликовал видео в Сети. Во время ролика звучит известная композиция Bamboleo. Ролик начинается в регистратуре медучреждения. В течение 59 секунд артист появляется танцующим в 18 локациях: проспект 
2 апреля 2018, 01:25
В блогах: 7 шампуней и шоколад унес из магазина самарский «экстрасенс»

В блогах: 7 шампуней и шоколад унес из магазина самарский «экстрасенс»

Офицер самарской полиции Ольга Шелест снова поведала в "ЖЖ" про коварную кражу в магазине области.

«В селе Валы мужчина, по-видимому обладая экстрасенсорными способностями (потому что по-другому объяснить это явление даже сами продавцы не могут), похитил из «Пятерочки» семь 
2 апреля 2018, 09:33
Видео пуска ракеты-носителя «Союз» показало Минобороны РФ

Видео пуска ракеты-носителя «Союз» показало Минобороны РФ

Накануне вечером в 20 часов 38 минут по московскому времени с космодрома Плесецк состоялся успешный запуск ракеты-носителя легкого класса «Союз-2-1в». Она вывела на орбиту спутник военного назначения. Это четвертый старт нового носителя. Ракета оснащена силовой установкой НК-33А - модификацией базового 

30 марта 2018, 01:20
Угонщик с молотком напал на владельца «Весты» на ул. Победы в Самаре

Угонщик с молотком напал на владельца «Весты» на ул. Победы в Самаре

В Самаре угонщик с молотком напал на владельца «Весты». Инцидент произошел на улице Победы. Его свидетелем стал сотрудник Росгвардии, старший лейтенант полиции Михаил Гурьев. Он возвращался домой со службы. Полицейский увидел драку двоих мужчин, остановил свою машину, вышел и разнял 

30 марта 2018, 01:09
Сын с молотком отнял 100 рублей у своей мамы в Самаре

Сын с молотком отнял 100 рублей у своей мамы в Самаре

В Самаре сын, вооружившись молотком, ограбил свою маму. Он отнял у пожилой женщины 100 рублей. Инцидент произошел в многоквартирном доме на проспекте Металлургов, где проживает потерпевшая. 47-летний мужчина пришел к своей 74-летней матери, и, угрожая молотком, отобрал у нее деньги. 

7 марта 2018, 02:59
Ранее судимый тольяттинец отобрал у пенсионерки телефон и деньги, угрожая ножом

Ранее судимый тольяттинец отобрал у пенсионерки телефон и деньги, угрожая ножом

Тольяттинские полицейские раскрыли ограбление 80-летней пенсионерки. Женщина рассказала, что к ней в квартиру постучался мужчина, попросивший попить воды. Она провела его на кухню, а там гость схватил со стола нож, и потребовал у своей жертвы отдать ему деньги и мобильный 

26 февраля 2018, 12:33
Нападение пьяного самарца на бывшего начальника попало на видео

Нападение пьяного самарца на бывшего начальника попало на видео

В Самаре местного жителя подозревают в разбойном нападении на своего бывшего работодателя. Инцидент произошел 14 февраля в автосервисе, расположенном в Кировском районе 14 февраля. В организацию пришел пьяный 28-летний мужчина, бывший работник этой шиномонтажки. Он заявил своему бывшему начальнику, что 

21 февраля 2018, 11:10
В Тольятти ревнивец задушил менеджера АЗС и ее дочь

В Тольятти ревнивец задушил менеджера АЗС и ее дочь

Тольяттинские правоохранители расследуют двойное убийство. Трагедия произошла 3 января на улице Коммунистической. Как сообщает Волга Ньюс, жертвами преступления стала менеджер одной из местных АЗС и ее дочь.

По версии следствия, убийство мог совершить 41-летний сожитель женщины. Мужчина устроил 
11 января 2018, 02:51
В Болгарии заправщик на АЗС «потушил» пеной решившего закурить водителя

В Болгарии заправщик на АЗС «потушил» пеной решившего закурить водителя

В Болгарии имел место поучительный инцидент с участием пренебрегающего нормами безопасности посетителя автозаправочной станции и ответственного работника. Все случилось в Софии.
Один из пассажиров появившейся на АЗС машины задумал закурить в непосредственной близости от бензоколонки. При этом предостережения сотрудников он 

4 октября 2017, 05:09
На въезде в Сызрань фанаты «Крыльев» устроили пьяный дебош

На въезде в Сызрань фанаты «Крыльев» устроили пьяный дебош

Совсем не спокойной выдалась рабочая смена вчера, 14 июля, у сотрудников АЗС на въезде в Сызрань, пишет КТВ-ЛУЧ.
 
В редакцию издания очевидцы прислали фото, на которых изображены "любители" футбола - два буйных фаната. Средь бела дня молодые люди 
15 июля 2017, 03:46
На российских АЗС начнутся экспресс-проверки топлива

На российских АЗС начнутся экспресс-проверки топлива

Росстандарт со следующего месяца собирается запустить в тестовом режиме проверки бензина и дизельного топлива на АЗС с помощью экспресс-анализа. Проект стартует в Приволжском, Сибирском и Центральном федеральных округах. При этом на длительный и дорогостоящий лабораторный анализ можно будет отправлять только 

13 марта 2017, 12:25
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