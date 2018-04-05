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Появилось видео и подробности потопа на Ново-Садовой в Самаре
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5 апреля 2018, 09:58
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Танец «Зовем весну» с маракасом и тамбурином исполнил актер из Самары
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2 апреля 2018, 01:25
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В блогах: 7 шампуней и шоколад унес из магазина самарский «экстрасенс»
Офицер самарской полиции Ольга Шелест снова поведала в "ЖЖ" про коварную кражу в магазине области.
«В селе Валы мужчина, по-видимому обладая экстрасенсорными способностями (потому что по-другому объяснить это явление даже сами продавцы не могут), похитил из «Пятерочки» семь …
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2 апреля 2018, 09:33
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Видео пуска ракеты-носителя «Союз» показало Минобороны РФ
Накануне вечером в 20 часов 38 минут по московскому времени с космодрома Плесецк состоялся успешный запуск ракеты-носителя легкого класса «Союз-2-1в». Она вывела на орбиту спутник военного назначения. Это четвертый старт нового носителя. Ракета оснащена силовой установкой НК-33А - модификацией базового …
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30 марта 2018, 01:20
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Угонщик с молотком напал на владельца «Весты» на ул. Победы в Самаре
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30 марта 2018, 01:09
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Сын с молотком отнял 100 рублей у своей мамы в Самаре
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7 марта 2018, 02:59
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Ранее судимый тольяттинец отобрал у пенсионерки телефон и деньги, угрожая ножом
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26 февраля 2018, 12:33
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Нападение пьяного самарца на бывшего начальника попало на видео
В Самаре местного жителя подозревают в разбойном нападении на своего бывшего работодателя. Инцидент произошел 14 февраля в автосервисе, расположенном в Кировском районе 14 февраля. В организацию пришел пьяный 28-летний мужчина, бывший работник этой шиномонтажки. Он заявил своему бывшему начальнику, что …
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21 февраля 2018, 11:10
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В Тольятти ревнивец задушил менеджера АЗС и ее дочь
Тольяттинские правоохранители расследуют двойное убийство. Трагедия произошла 3 января на улице Коммунистической. Как сообщает Волга Ньюс, жертвами преступления стала менеджер одной из местных АЗС и ее дочь.
По версии следствия, убийство мог совершить 41-летний сожитель женщины. Мужчина устроил …
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11 января 2018, 02:51
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В Болгарии заправщик на АЗС «потушил» пеной решившего закурить водителя
В Болгарии имел место поучительный инцидент с участием пренебрегающего нормами безопасности посетителя автозаправочной станции и ответственного работника. Все случилось в Софии.
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4 октября 2017, 05:09
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На въезде в Сызрань фанаты «Крыльев» устроили пьяный дебош
Совсем не спокойной выдалась рабочая смена вчера, 14 июля, у сотрудников АЗС на въезде в Сызрань, пишет КТВ-ЛУЧ.
В редакцию издания очевидцы прислали фото, на которых изображены "любители" футбола - два буйных фаната. Средь бела дня молодые люди …
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15 июля 2017, 03:46
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На российских АЗС начнутся экспресс-проверки топлива
Росстандарт со следующего месяца собирается запустить в тестовом режиме проверки бензина и дизельного топлива на АЗС с помощью экспресс-анализа. Проект стартует в Приволжском, Сибирском и Центральном федеральных округах. При этом на длительный и дорогостоящий лабораторный анализ можно будет отправлять только …
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13 марта 2017, 12:25