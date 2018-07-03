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«Бункер S» Эфир передачи от 26 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
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Материалы по теме:

ЧМ-2018 даст импульс развитию инновационного производства в Самарской области

ЧМ-2018 даст импульс развитию инновационного производства в Самарской области

ЧМ-2018 по футболу даст импульс развитию инновационного производства в Самарской области. В этом уверены как губернские власти, так и герой России, летчик-космонавт, посол Самары, как города-организатора ЧМ-2018, Олег Кононенко. Среди основных предприятий, которые должны выступить драйверами, входящие в крупнейшую общественную 

3 июля 2018, 05:51
Самарская фан-зона стала девятой в рейтинге посещаемости площадок Фестиваля болельщиков.

Самарская фан-зона стала девятой в рейтинге посещаемости площадок Фестиваля болельщиков.

19 июня ее посетили 29 тысяч человек. 
3 июля 2018, 03:16
Президент FIFA похвалил организацию игр ЧМ-2018 в Самаре

Президент FIFA похвалил организацию игр ЧМ-2018 в Самаре

2 июля на стадионе «Самара Арена» прошел матч 1\8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Мексики и Бразилии. Победу в нем одержала южноамериканская команда со счетом 2:0. За игрой наблюдали почти 42 тысячи человек.

В качестве зрителя на самарском стадионе 

3 июля 2018, 01:22
Пельмени и расстегаи полюбили иностранные болельщики в Самаре

Пельмени и расстегаи полюбили иностранные болельщики в Самаре

В Самаре рассказали о гастрономических предпочтениях иностранных болельщиков в местной фан-зоне ЧМ. На фестивале болельщиков, который одновременно с ЧМ-2018 проходит на площади Куйбышева, работают 40 основных точек общепита. Наиболее распространенный фастфуд – хот-доги и бургеры. Но иностранцев, по словам организаторов, 

3 июля 2018, 10:27
Стену болельщиков возведут на площади Куйбышева в Самаре

Стену болельщиков возведут на площади Куйбышева в Самаре

В Самаре во вторник, 3 июля, на фестивале болельщиков FIFA, который проходит на площади Куйбышева,  возведут стену – Fan Wall («Стена болельщиков»). Ее размеры 2 на 3 метра. Откроют стену возле одного из входов на площадку фанфеста глава Самарской области 

3 июля 2018, 09:33
Колумбийские болельщики застряли в Кирове

Колумбийские болельщики застряли в Кирове

Группа колумбийских болельщиков угодила в приключения во время поездок по России. Посетив матчи своей сборной, 29 июня они двинули домой. Маршрут предполагал пересадки в Кирове, Санкт-Петербурге и Риме. Проблемы начались в Кирове.

Болельщики покупали билеты за полгода до начала 
2 июля 2018, 10:18
«Вот дожили!»: в Самаре колумбийцы шифруются от бразильцев

«Вот дожили!»: в Самаре колумбийцы шифруются от бразильцев

В Самаре колумбийцы шифруются от бразильцев, рассказал на своей странице в «Фейсбуке» самарец Вадим Афанасьев.

«Сегодня утром видел на Советской Армии пять человек колумбийцев. Я сначала подумал - бразильцы или мексиканцы», - пишет автор. Сами болельщики заявили, что 
2 июля 2018, 03:10
Какое решение принято по просьбе сохранить улицу Куйбышева пешеходной

Какое решение принято по просьбе сохранить улицу Куйбышева пешеходной

В Самаре глава региона Дмитрий Азаров поручил подготовить проект решения по улице Куйбышева. Напомним, появились предложения оставить улицу пешеходной после ЧМ-2018. Один из юзеров создал в «Твиттере» пост и адресовал его Дмитрию Азарову: «Если этот твит наберет 1000 rt, отдадите 
2 июля 2018, 01:23
Азаров ответил на предложение оставить пешеходной после ЧМ ул. Куйбышева

Азаров ответил на предложение оставить пешеходной после ЧМ ул. Куйбышева

В Самаре в соцсетях появились предложения оставить улицу Куйбышева пешеходной и после окончания ЧМ-2018 по футболу. Пользователь Павел Самойлов в «Твиттере» адресовал это предложение главе региона Дмитрию Азарову: «Все-таки самое крутое решение к ЧМ - это отдать улицу Куйбышева людям. 

28 июня 2018, 10:50
Дмитрий Азаров и тренер сборной России Станислав Черчесов встретились в Самаре

Дмитрий Азаров и тренер сборной России Станислав Черчесов встретились в Самаре

В Самаре глава региона Дмитрий Азаров и главный тренер сборной России Станислав Черчесов встретились в воскресенье, 24 июня – накануне матча ЧМ-2018 Россия – Уругвай. Игра состоится в понедельник, 25 июня, на стадионе «Самара Арена». Вчера российская сборная провела тренировку 
25 июня 2018, 10:34
День матча Россия-Уругвай могут сделать выходным в Самарской области

День матча Россия-Уругвай могут сделать выходным в Самарской области

Врио губернатора Дмитрий Азаров предложил сделать рабочий день 25 июня сокращенным на предприятиях или же, вовсе, выходным. По его словам, это дало бы возможность как можно большему числу людей поддержать российскую сборную на игре с Уругваем.

«Если бы руководство 
22 июня 2018, 10:08
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