Ставит рекорды градус «боления» на ЧМ-2018 по футболу, который проходит в России. Накануне Самара стала эпицентром латиноамериканских страстей, когда на местном стадионе 45-тысячнике в битве 1/8 плей-офф сошлись 5-кратные чемпионы мира Бразильцы и команда Мексики.
Победа России в матче 1/8 финала чемпионата мира в поединке с Испанией поставила новый рекорд по посещаемости фанзоны на самой большой площади Европы - площади Куйбышева.
Не остались в стороне и иностранные гости. Пятый по счету поединок на «Самара Арене» - противостояние двух футбольных держав Бразилии и Мексики, собрало в столице губернии больше 30 тысяч жителей Латинской Америки. Настоящий концерт прошел на «последней миле» перед стадионом.
Этот Матч между сборными Бразилии и Мексики по приглашению Дмитрия Азарова посетила игрок ФК «Сергиевск» 14-летняя Валерия Белякова, единственная девочка в мальчишеской команде, участвующей в первенстве области. Глава региона исполнил мечту спортсменки.
«Конечно, многое я взяла из этой игры, во-первых боевой характер который испытывала Мексика, во вторых какие-то может быть моменты в игре», - сообщила Валерия.
«У нас в очередной раз был президент ФИФА - Джанни Инфантино, и это очень важно, что он бывает практически на каждом матче, обещал приехать еще, ему действительно нравится атмосфера на самарском стадионе, он очень высоко оценивает уровень организации и того что происходит здесь на фестивальной поляне. Это еще раз свидетельствует о том, что к нам будут приезжать гости, гости с разных стран, континентов, потому что Самарская область сегодня соответствует самым высоким требованиям», - отметил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.
Последним матчем, который пройдет на «Самара Арене» в рамках Чемпионата мира по футболу, станет четвертьфинал. Он пройдет 7 июля.
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