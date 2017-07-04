На территории Украины возобновились официальные продажи седанов Lada Granta, пишет «Автосреда». По данным портала, длительный перерыв в реализации тольяттинской модели был связан с необходимостью ее сертификации на украинском рынке. На сегодняшний день официальный импортер Lada в незалежной – «УкрАвтоВАЗ» - эти работы завершил и начал продажи Granta 2017 года выпуска. Машина предлагается в 6 вариантах. Самая доступная стоит около 260 тысяч гривен, что соответствует примерно 590 тысячам рублей. Самая дорогая - 310 тысяч гривен. Сейчас доля Lada на местном рынке составляет всего 4% рынка. Для сравнения: в 2011 году этот показатель достигал 20 процентов. Домайданная Украина была для АвтоВАЗа одним из крупнейших регионов сбыта за рубежом.
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