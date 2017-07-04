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В Тольятти утвержден новый состав совета директоров АвтоВАЗа

В Тольятти утвержден новый состав совета директоров АвтоВАЗа

Пост председателя сохранил Сергей Скворцов, заместителем остался Ле-Вот Дени, старший вице-президент группы Renault, директор региона Евразия.

Из состава вышли:

- Джозеф Питер, исполнительный вице-президент и директор по финансам Nissan;

- Манн Тревор, Nissan Chief Performance Officer;
3 июля 2017, 05:38
АвтоВАЗ опубликовал фото своих новинок - Lada Vesta SW и SW Cross

АвтоВАЗ опубликовал фото своих новинок - Lada Vesta SW и SW Cross

На сайте АвтоВАЗа появились фотографии двух новинок - Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross. Планируется, что в продаже они появятся во второй половине года. По заявлению создателей, Vesta SW «несет в себе дополнительную полезную функциональность благодаря внутреннему объему 
28 июня 2017, 01:25
На АвтоВАЗе суббота станет рабочим днем

На АвтоВАЗе суббота станет рабочим днем

В июле на АвтоВАЗе введут субботние дневные и вечерние смены. В этот день недели будут работать линии по выпуску автомобилей на платформе B0, а также Lada Kalina и Lada Granta. Рабочими в следующем месяце станут субботы 1, 8 и 15 
26 июня 2017, 02:42
АвтоВАЗ открыл предзаказ на Lada XRay Exclusive

АвтоВАЗ открыл предзаказ на Lada XRay Exclusive

С 21 июня дилеры АвтоВАЗа начали принимать заказы на новинку – компактный городской кроссовер Lada XRay Exclusive. Стартовая цена на машину в этой комплектации – 805,9 тысячи рублей. Эта версия выделяется бежевой гаммой в оформлении интерьера и фоновой атмосферной подсветкой 
21 июня 2017, 03:59
В Самаре заочно осудили футбольного хулигана, примкнувшего к украинским экстремистам

В Самаре заочно осудили футбольного хулигана, примкнувшего к украинским экстремистам

Советский районный суд Самары заочно вынес приговор 23-летнему Артему Широбокову. В Самаре молодой человек был участником одной из группировок футбольных фанатов. По сведениям силовиков, три года назад он прибыл на территорию Украины, где вступил в запрещенную в нашей стране организацию "Правый сектор". 

8 июня 2017, 09:58
Украина заблокировала «Яндекс», «Вконтакте», «Одноклассники» и Mail.ru

Украина заблокировала «Яндекс», «Вконтакте», «Одноклассники» и Mail.ru

Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение об увеличении перечня лиц, против которых вводятся санкции. Текст соответствующего документа размещен на официальном портале.
Указ вводит в действие решение СНБО Украины от 28 апреля. В числе юрлиц, против которых будут работать санкции, - 

16 мая 2017, 12:37
Более 100 тысяч автомобилей Lada Kalina и Granta отзовет «АвтоВАЗ»

Более 100 тысяч автомобилей Lada Kalina и Granta отзовет «АвтоВАЗ»

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) информирует, что АвтоВАЗ отзывает в РФ 106,7 тыс. автомобилей Lada моделей Kalina и Granta, проданных с 3 сентября 2015 года. Причиной тому - возможность перетирания тросом сцепления топливной трубки, сообщают отечественные СМИ.

22 марта 2017, 09:30
АвтоВАЗ отзывает более 106 тысяч Lada Granta и Kalina

АвтоВАЗ отзывает более 106 тысяч Lada Granta и Kalina

Выпущенные на АвтоВАЗе автомобили Lada Granta и Lada Kalina просят вернуть на производственные площадки предприятия. Речь идет о машинах, проданных с третьего сентября 2015 года, передает РИА «Новости», ссылаясь на Росстандарт.

Всего будет отозвано более 106 000 машин. Причиной 
21 марта 2017, 03:32
Интерпол ищет самарца, уехавшего воевать за запрещенные организации

Интерпол ищет самарца, уехавшего воевать за запрещенные организации

Завершено расследование уголовного дела в отношении уроженца Самары Артема Широбокова. По данным Следственного комитета России, в качестве наемника самарец воевал в рядах запрещенной в нашей стране организации «Правый сектор» и батальоне «Азов». Широбокову заочно предъявлено обвинение по статье «Участие наемника 

15 марта 2017, 11:19
Ижевский автозавод прекращает производство модели Lada Granta

Ижевский автозавод прекращает производство модели Lada Granta

Выпуск одной из самых популярных среди россиян марок перенесут на головной конвейер в Тольятти. Решение связано с тем, что в Ижевске нужно сосредоточиться на производстве машин серии Lada Vesta, пояснили на АвтоВАЗе. По итогам 2016 года розничные продажи LADA в России 

17 февраля 2017, 01:43
ТоАЗ возобновил транзит аммиака по территории Украины

ТоАЗ возобновил транзит аммиака по территории Украины

«Тольяттиазот» заявил о возобновлении транзита аммиака по территории Украины. Как информирует пресс-служба компании, в настоящее время ТоАЗ и «Укрхимтрансаммиак» согласовывают параметры урегулирования спорных финансовых вопросов, связанных с уплатой тольяттинским заводом надбавки к тарифу, которую Высший административный суд Украины признал незаконной. 

13 февраля 2017, 04:35
АвтоВАЗ будет выпускать автомобили для учеников

АвтоВАЗ будет выпускать автомобили для учеников

На тольяттинском заводе АвтоВАЗ хотят выпускать учебные автомобили Lada Granta и Lada Kalina. Предполагается, что их смогут использовать ученики автошкол. Машины получат дополнительное оснащение, полезное для обучения вождению. Появятся дублирующие педали, зеркало заднего вида. Учебные «Гранты» и «Калины» сразу будут 

25 января 2017, 10:43
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