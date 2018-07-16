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В Самаре будут продавать выращенные в тюрьме грибы
В Самаре в исправительной колонии строгого режима №6 начали выращивать грибы – вешенки. Продукцию планируют поставлять в торговые сети региона. Руководство колонии организовало специальный цех. Выращивают грибы осужденные, отбывающие наказание в ИК-6. Они освоили специальную технологию с применением шелухи от …
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11 января 2018, 01:39
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Составлен топ самых любимых грибов самарцев
Яндекс опубликовал топ-10 грибов, которыми самарцы чаще всего интересуются в Интернете. Специалисты изучили поисковые запросы жителей Самарской области о грибах, и выяснили, когда в регионе начинается и заканчивается «сезон тихой охоты». Всего с июня по октябрь текущего года самарские пользователи …
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20 октября 2017, 03:22
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В Самаре семья с двумя детьми отравилась грибами
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20 сентября 2017, 07:03
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Подножный корм: Саратовец собрал 2 кг шампиньонов на трамвайных путях
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31 августа 2017, 03:35
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В Тольятти две местные жительницы отравились грибами
В Автограде две женщины отравились грибами. Первый случай зафиксирован 17 сентября. С отравлением в токсикологическое отделение была госпитализирована 29-летняя женщина.
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22 сентября 2014, 05:09