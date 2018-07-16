В Тольятти две местные жительницы отравились грибами В Автограде две женщины отравились грибами. Первый случай зафиксирован 17 сентября. С отравлением в токсикологическое отделение была госпитализирована 29-летняя женщина.

20 сентября с таким же диагнозом была доставлена в больницу 54-летняя местная жительница.

Всего за минувшую неделю в тольяттинскую «скорую» …