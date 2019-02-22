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Легковушка залетела под фуру: в ДТП под Сызранью пострадали четыре человека
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22 февраля 2019, 03:05
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Стало известно, где похоронили покойного, гроб с телом которого привезли к зданию облправительства
Покойный Валерий Малеев, гроб с телом которого накануне выставили у здания правительства Самарской области, был захоронен утром, 22 февраля. Тело мужчины предали земле на кладбище в Красноярском районе. Об этом рассказал руководитель департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребрынка и услуг …
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22 февраля 2019, 01:43
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Самолет, летевший из Самары, чуть не разбился во Внуково из-за сильного ветра
Накануне вечером в аэропорту Внуково едва не произошла трагедия — из-за сильного ветра там чудом не разбился самолет. Воздушное судно уходило на второй круг при заходе на посадку и задело хвостом взлетку, пишет mash.ru. Опасное ЧП случилось в 21:53 …
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22 февраля 2019, 01:21
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Власти Самары сообщили подробности инцидента с гробом у здания областного правительства
Сегодня в пресс-центре городской администрации состоялся брифинг руководителя департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребрынка и услуг Александра Андриянова по поводу вчерашней истории с привозом гроба с покойником к зданию регионального правительства. Это сделала бывшая гражданская жена умершего после конфликта с …
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22 февраля 2019, 12:09
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Пенсионный фонд пригласил умершую женщину за пособием на ее же погребение
Самарец Николай Балыков рассказал в своем Facebook о письме, которое поступило ему от Пенсионного фонда. 20 мая у него умерла теща. На днях же, как пишет мужчина, родственникам умершей поступило письмо от ПФР, в котором женщину пригласили получить социальное …
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20 ноября 2018, 02:49
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До 5 лет тюрьмы: Тольяттинец обокрал сестру на похоронах бабушки
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16 декабря 2017, 04:57
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