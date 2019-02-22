До 5 лет тюрьмы: Тольяттинец обокрал сестру на похоронах бабушки Как установили сотрудники полиции, к которым обратилась молодая женщина, в тот день семья хоронила бабушку. После кладбища близкий круг родственников отправился на квартиру умершей, чтобы там помянуть ее. После того, как все разошлись, девушка обнаружила пропажу своего мобильника за 20 …