В Самаре СУ СК России по Самарской области передало в суд обвинительное заключение и уголовное дело о групповом коммерческом подкупе, покушении на ограничение конкуренции и превышении должностных полномочий в сфере здравоохранения. Процесс будет идти в Самарском районном суде. Фигурантами дела стали бывшие чиновники областного минздрава и сотрудники самарских медицинских компаний. Напомним, по версии силовиков, они вступили в сговор при проведении торгов на обслуживание медоборудования. Сумма, которая фигурирует в материалах следователей, превышает 700 миллионов рублей.
В деле семеро фигурантов – бывший замминистра здравоохранения Самарской области Альберт Навасярдян, руководитель управления организации обеспечения медицинской техникой департамента фармации, медицинской техники и материально-технического обеспечения облминздрава Максим Колобов, сотрудники «ДжиИ Хэлскеа» Наталья Середавина и Елена Львова, директор ООО «Современные медицинские технологии» Сергей Шатило, его заместитель по реализации и сервисной деятельности Алексей Санкеев, старший инженер сервисного отдела Алексей Бондаренка.
«В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, группой лиц по предварительному сговору), ч. 5 ст. 33, п. «а» ч. 2 ст. 204 УК РФ (в ред. Федерального закона от 04.05.2011 № 97-ФЗ), ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «а», «в» ч. 2 ч. ст. 178 УК РФ (покушение на ограничение конкуренции), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», - сообщает СУ СК России по Самарской области.
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