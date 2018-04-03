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«Бункер S» Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

СУТЭК под наблюдением

СУТЭК под наблюдением

Арбитражный суд Самарской области признал обоснованным заявление СУТЭК – «Самарской управляющей теплоэнергетической компании» - о собственном банкротстве и ввел на предприятии процедуру наблюдения. Временным управляющим по проведению процедуры назначен Сергей Королев, представитель саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Меркурий». Информация об этом 

2 апреля 2018, 08:00
Тольяттинец, которому оторвало руку взрывом, отправится в тюрьму на два года

Тольяттинец, которому оторвало руку взрывом, отправится в тюрьму на два года

В Тольятти вступил в силу приговор, вынесенный в отношении 29-летнего местного жителя. Ему инкриминировалось изготовление взрывчатки.

Экспериментами с опасными веществами мужчина занимался в октябре прошлого года прямо в своей квартире. Сначала он изготовил взрывчатый порошок. После этого мужчина попытался 
2 апреля 2018, 03:34
Оставлен в силе приговор кинологу, бросившему кошку под машину в Самаре

Оставлен в силе приговор кинологу, бросившему кошку под машину в Самаре

В Самаре женщина-кинолог, осужденная за жестокое обращение с животным, пыталась обжаловать приговор. Мировой судья Кировского района Самары назначил ей наказание в виде штрафа в 20 тысяч рублей, передает портал progorodsamara.ru.

Как уже сообщала «ТЕРРА», по данным следствия, 6 
2 апреля 2018, 10:08
СОФЖИ придется заплатить

СОФЖИ придется заплатить

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение арбитража, согласно которому после взаимозачета всех требований самарская стройкомпания «Евроальянс» должна перечислить Самарскому областному фонду жилья и ипотеки 48 миллионов рублей.

Согласно материалам ВАС, СОФЖИ сначала потребовал взыскать со строителей штрафы по договору подряда в 

30 марта 2018, 05:33
Клинический госпиталь «Мать и дитя» начал работу в Самарской области

Клинический госпиталь «Мать и дитя» начал работу в Самарской области

Новый клинический госпиталь «Мать и дитя» начал работу в Самарской области. Это современное медицинское учреждение, которое включает в себя детскую и взрослую поликлиники, перинатальный и диагностический центры. 15 марта госпиталь посетил 
16 марта 2018, 03:53
Новый медицинский лучевой центр открыт в Куйбышевском районе Самары

Новый медицинский лучевой центр открыт в Куйбышевском районе Самары

В Куйбышевском районе на базе Самарской городской больницы №10 открылся новый современный диагностический медицинский лучевой центр. Сюда за помощью смогут обращаться жители Волжского района, Чапаевска и Новокуйбышевска, которым теперь не нужно стоять в пробках на въезде в город.

Современный диагностический центр 

13 марта 2018, 10:15
Центр восстановительного лечения заработал в Самаре

Центр восстановительного лечения заработал в Самаре

В Самаре на 6-й просеке открылся новый центр восстановительного лечения. Это результат взаимовыгодного сотрудничества государства и бизнеса. На запуск центра инвестор проекта - компания «Синко» потратила почти 200 миллионов рублей. Взамен получил право долгосрочной аренды земельного участка сроком на 49 

6 марта 2018, 01:31
Поликлиника в «Южном городе» готовится к открытию

Поликлиника в «Южном городе» готовится к открытию

Поликлиника в «Южном городе», которую строили полтора года,  откроется уже в январе. Накануне степень ее готовности оценил глава региона Дмитрий Азаров. 

Медицинское учреждение,  рассчитанное на 250 посещений в день, уже  сдано в эксплуатацию и сейчас проходит процедуру лицензирования. Штат сотрудников укомплектован. 

24 января 2018, 12:25
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