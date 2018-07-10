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Срочное предупреждение от МЧС: в ближайшие часы погода может сильно ухудшиться в Самарской области
Региональное управление МЧС предупредило об очередных неблагоприятных изменениях в погоде. По информации Приволжского УГМС, в ближайшее время ожидается гроза, шквалистое усиление ветра 15-20 м/с, возможен град. Непогода может сохраниться до конца дня 9 июля.
В связи с ненастьем могут произойти обрывы …
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9 июля 2018, 03:02
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Людей эвакуировали из ТРК «Вива Лэнд» в Самаре
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9 июля 2018, 01:42
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Изнуряющая жара уйдет: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни в Самарской области
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9 июля 2018, 11:32
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Пожар тушили на рынке "Шапито" в Самаре
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9 июля 2018, 10:50
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В воскресенье был побит 42-летний рекорд осадков в Самаре
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9 июля 2018, 09:49
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Синоптики рассказали, какая погода будет на выходных в Самаре
В конце рабочей недели территория Самарской области окажется под влиянием холодного атмосферного фронта. Он принесет с собой кратковременные дожди и грозы, температура воздуха снизится и станет более комфортной. Как сообщили в Приволжском УГМС, неустойчивая погода «оккупирует» область до конца …
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5 июля 2018, 03:08
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В Подстепках 11 человек тушили дачный дом
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22 января 2018, 01:51
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Козлу Тимуру спасатели подарили мешок моркови, есть фото
Накануне Новогодних праздников сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Приморскому краю провели противопожарный инструктаж в местном «Сафари-парке».
Это учреждение приобрело мировую известность и стало популярным для посещения благодаря истории необыкновенной дружбы тигра Амура и …
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31 декабря 2015, 01:55