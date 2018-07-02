Спасатели предупредили о слишком холодной воде на пляжах Самары В Самарской области региональное ГУ МЧС предупредило о низкой температуре воды в местных реках и озерах. Переохлаждение может привести в трагическим последствиям. При этом в регионе наступила жара. С 26 по 28 июня синоптики прогнозируют до +35 градусов. «Главное управление МЧС …