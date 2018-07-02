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«Бункер S» Эфир передачи от 26 июня 2018г 
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Материалы по теме:

МЧС объявило о чрезвычайной пожароопасности лесов в Самарской области

МЧС объявило о чрезвычайной пожароопасности лесов в Самарской области

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение: ожидается чрезвычайная пожароопасность лесов, пятый класс, передает ГУ МЧС России по Самарской области. Спасатели  призывают соблюдать запрет на посещение лесов, не разводить костры и ни в коем случае не бросать непотушенные окурки. Телефон прямой 

29 июня 2018, 03:06
О сильном ветре до конца дня предупредило МЧС самарцев

О сильном ветре до конца дня предупредило МЧС самарцев

В Самарской области региональное управление МЧС разослало предупреждение об усилении ветра. Он будет дуть в северо-западном направлении, возможны порывы до 20 метров в секунду, с сохранением до конца дня и вечером 28 июня, передают спасатели со ссылкой на прогноз синоптиков. 

28 июня 2018, 04:13
Грозы и сильный ветер вернулись в Самарскую область

Грозы и сильный ветер вернулись в Самарскую область

В Самарской области стало жара немного спала и прошел дождь. По словам очевидцев, под Сызранью накануне выпал град. До конца дня 27 июня местами возможны грозы и северный ветер до 20 метров в секунду, сообщили в ГУ МЧС России 
27 июня 2018, 09:50
Штормовое предупреждение от МЧС: усиление ветра ожидается в Самаре

Штормовое предупреждение от МЧС: усиление ветра ожидается в Самаре

Областное управление МЧС распространило штормовое предупреждение. По данным Приволжского УГМС, в ближайшее время ожидается усиление ветра. Порывы могут достигать 15-20 метров в секунду с сохранением до конца вечера 26 июня.

«Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, 

26 июня 2018, 06:05
Гроза со шквалистым ветром движется к Тольятти

Гроза со шквалистым ветром движется к Тольятти

Из Сызрани и Тольятти проходят сообщения о возможном изменении погоды. Влияние фронтальных разделов вызовет в отдельных районах кратковременные грозовые дожди.  Посреди летней жары на Самарскую область может пролиться сильнейший дождь. «В ближайшие 1-3 часа в Тольятти и по Ставропольскому району 
26 июня 2018, 02:03
Спасатели предупредили о слишком холодной воде на пляжах Самары

Спасатели предупредили о слишком холодной воде на пляжах Самары

В Самарской области региональное ГУ МЧС предупредило о низкой температуре воды в местных реках и озерах. Переохлаждение может привести в трагическим последствиям. При этом в регионе наступила жара. С 26 по 28 июня синоптики прогнозируют до +35 градусов.

«Главное управление МЧС 

25 июня 2018, 02:42
Сильный ветер в ближайшие часы налетит на Самарскую область

Сильный ветер в ближайшие часы налетит на Самарскую область

В Самаре местным жителям пришло предупреждение от МЧС: в ближайшее время на территории региона ожидается усиление ветра. Спасатели призывают самарцев соблюдать осторожность. И напоминают телефоны службы спасения: 01, 101.

«Внимание! Ожидается ухудшение погодных условий. По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в ближайшие 

22 июня 2018, 11:11
МЧС предупредило об усилении ветра в Самарской области

МЧС предупредило об усилении ветра в Самарской области

В Самарской области 20 июня ожидаются неблагоприятные погодные явления, предупредило ГУ МЧС России по Самарской области. По данным ведомства, синоптики прогнозируют сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. При таких условиях не исключено возникновение ЧП: из-за сильного ветра 

19 июня 2018, 03:43
Пришла летняя погода: жара за +30 ожидается в Самаре

Пришла летняя погода: жара за +30 ожидается в Самаре

В Самаре после аномально холодных для середины июня ночей наступила летняя погода. Рекордсменами по холоду 16 июня стали Челно-Вершины, где зарегистрировали 0,8 градуса, а 17 июня - поселок Авангард, там было +2,1. Но в ближайшие дни столбики термометров будут повышаться: 
18 июня 2018, 12:26
Гроза и сильный ветер ожидаются 13 июня в Самарской области

Гроза и сильный ветер ожидаются 13 июня в Самарской области

В Самарской области 13 июня ожидаются неблагоприятные погодные явления, передает ГУ МЧС России по Самарской области. Синоптики прогнозируют днем местами небольшой и умеренный дождь и юго-западный ветер с порывами до 18 метров в секунду, возможна гроза, указано на сайте 
13 июня 2018, 10:23
Дождь в выходные прогнозируют в Самарской области

Дождь в выходные прогнозируют в Самарской области

В Самаре синоптики опубликовали прогноз погоды на территории региона в ближайшие выходные. Ожидаются осадки, возможна гроза. Дождь начнется в ночь на субботу, 9 июня, днем продолжится в большинстве районов, но будет «небольшой, умеренный». Температура воздуха ночью от семи до 12 
7 июня 2018, 04:55
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