В Самарской области ожидается ухудшение погодных условий – гроза и сильный ветер. Предупреждение разослало ГУ МЧС России по Самарской области. Спасатели призывают граждан соблюдать меры предосторожности, при усилении ветра и грозе не подходить к деревьям, линиям электропередачи, рекламным щитам и растяжкам.
«По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», с 19 часов 2 июля по 19 часов 3 июля в Самарской области ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 4-9 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха по области ночью +19, +24°С, днем +32, +37°С, в Самаре ночью +21, +23°С, днем +33, +35°С», - указано в сообщении.
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