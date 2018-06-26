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Штормовое предупреждение от МЧС: усиление ветра ожидается в Самаре
Областное управление МЧС распространило штормовое предупреждение. По данным Приволжского УГМС, в ближайшее время ожидается усиление ветра. Порывы могут достигать 15-20 метров в секунду с сохранением до конца вечера 26 июня.
«Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, …
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26 июня 2018, 06:05
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Сколько продержится жара в Самарской области
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25 июня 2018, 05:01
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Жара до +33 придет в выходные в Самару
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21 июня 2018, 01:15
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Резкое ухудшение погоды ожидается 20 июня в Самаре
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20 июня 2018, 12:46
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Пришла летняя погода: жара за +30 ожидается в Самаре
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18 июня 2018, 12:26
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Гроза и сильный ветер ожидаются 13 июня в Самарской области
В Самарской области 13 июня ожидаются неблагоприятные погодные явления, передает ГУ МЧС России по Самарской области. Синоптики прогнозируют днем местами небольшой и умеренный дождь и юго-западный ветер с порывами до 18 метров в секунду, возможна гроза, указано на сайте …
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13 июня 2018, 10:23
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Дождь в выходные прогнозируют в Самарской области
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7 июня 2018, 04:55
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Гроза и шквалистый ветер идут к Самарской области
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4 июня 2018, 11:59