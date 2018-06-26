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«Бункер S» Эфир передачи от 19 июня 2018г 
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Материалы по теме:

Штормовое предупреждение от МЧС: усиление ветра ожидается в Самаре

Штормовое предупреждение от МЧС: усиление ветра ожидается в Самаре

Областное управление МЧС распространило штормовое предупреждение. По данным Приволжского УГМС, в ближайшее время ожидается усиление ветра. Порывы могут достигать 15-20 метров в секунду с сохранением до конца вечера 26 июня.

«Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, 

26 июня 2018, 06:05
Сколько продержится жара в Самарской области

Сколько продержится жара в Самарской области

Такая жара, как сегодня днем, когда даже в тени столбика термометра выше +30 градусов по Цельсию, сохранится в Самаре некоторое время. Дождей пока не обещают. В связи с этим МЧС просит всех жителей региона быть предельно осторожными на солнце. Желательно 
25 июня 2018, 05:01
Жара до +33 придет в выходные в Самару

Жара до +33 придет в выходные в Самару

В Самаре в выходные прогнозируют жару до +33 градусов. Температура воздуха в третьей декаде июня ожидается на два градуса выше, чем в среднем. Прогноз погоды на ближайшие дни опубликовало «Приволжское УГМС»:

Пятница, 22 июня: малооблачно, без осадков, самая низкая температура ночью 

21 июня 2018, 01:15
Резкое ухудшение погоды ожидается 20 июня в Самаре

Резкое ухудшение погоды ожидается 20 июня в Самаре

В Самаре МЧС передало об ухудшении погодных условий. В ближайшие 2-4 часа местами по Самарской области ожидается гроза, усиление западного ветра с порывами до 20 метров в секунду, с сохранением до конца дня и в первой половине ночи 21 июня, 

20 июня 2018, 12:46
Пришла летняя погода: жара за +30 ожидается в Самаре

Пришла летняя погода: жара за +30 ожидается в Самаре

В Самаре после аномально холодных для середины июня ночей наступила летняя погода. Рекордсменами по холоду 16 июня стали Челно-Вершины, где зарегистрировали 0,8 градуса, а 17 июня - поселок Авангард, там было +2,1. Но в ближайшие дни столбики термометров будут повышаться: 
18 июня 2018, 12:26
Гроза и сильный ветер ожидаются 13 июня в Самарской области

Гроза и сильный ветер ожидаются 13 июня в Самарской области

В Самарской области 13 июня ожидаются неблагоприятные погодные явления, передает ГУ МЧС России по Самарской области. Синоптики прогнозируют днем местами небольшой и умеренный дождь и юго-западный ветер с порывами до 18 метров в секунду, возможна гроза, указано на сайте 
13 июня 2018, 10:23
Дождь в выходные прогнозируют в Самарской области

Дождь в выходные прогнозируют в Самарской области

В Самаре синоптики опубликовали прогноз погоды на территории региона в ближайшие выходные. Ожидаются осадки, возможна гроза. Дождь начнется в ночь на субботу, 9 июня, днем продолжится в большинстве районов, но будет «небольшой, умеренный». Температура воздуха ночью от семи до 12 
7 июня 2018, 04:55
Гроза и шквалистый ветер идут к Самарской области

Гроза и шквалистый ветер идут к Самарской области

В Самарской области ожидается ухудшение погодных условий: на регион идет гроза со шквалистым ветром, передает ГУ МЧС России по Самарской области. Прогнозируемая скорость порывов ветра – до 20 метров в секунду. Погода может испортиться в ближайшее время. При ухудшении погодных 
4 июня 2018, 11:59
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