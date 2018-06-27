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«Бункер S» Эфир передачи от 26 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 июня 2018г 
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Материалы по теме:

Штормовое предупреждение от МЧС: усиление ветра ожидается в Самаре

Штормовое предупреждение от МЧС: усиление ветра ожидается в Самаре

Областное управление МЧС распространило штормовое предупреждение. По данным Приволжского УГМС, в ближайшее время ожидается усиление ветра. Порывы могут достигать 15-20 метров в секунду с сохранением до конца вечера 26 июня.

«Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, 

26 июня 2018, 06:05
Гроза со шквалистым ветром движется к Тольятти

Гроза со шквалистым ветром движется к Тольятти

Из Сызрани и Тольятти проходят сообщения о возможном изменении погоды. Влияние фронтальных разделов вызовет в отдельных районах кратковременные грозовые дожди.  Посреди летней жары на Самарскую область может пролиться сильнейший дождь. «В ближайшие 1-3 часа в Тольятти и по Ставропольскому району 
26 июня 2018, 02:03
Сколько продержится жара в Самарской области

Сколько продержится жара в Самарской области

Такая жара, как сегодня днем, когда даже в тени столбика термометра выше +30 градусов по Цельсию, сохранится в Самаре некоторое время. Дождей пока не обещают. В связи с этим МЧС просит всех жителей региона быть предельно осторожными на солнце. Желательно 
25 июня 2018, 05:01
Сильный ветер в ближайшие часы налетит на Самарскую область

Сильный ветер в ближайшие часы налетит на Самарскую область

В Самаре местным жителям пришло предупреждение от МЧС: в ближайшее время на территории региона ожидается усиление ветра. Спасатели призывают самарцев соблюдать осторожность. И напоминают телефоны службы спасения: 01, 101.

«Внимание! Ожидается ухудшение погодных условий. По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в ближайшие 

22 июня 2018, 11:11
Жара до +33 придет в выходные в Самару

Жара до +33 придет в выходные в Самару

В Самаре в выходные прогнозируют жару до +33 градусов. Температура воздуха в третьей декаде июня ожидается на два градуса выше, чем в среднем. Прогноз погоды на ближайшие дни опубликовало «Приволжское УГМС»:

Пятница, 22 июня: малооблачно, без осадков, самая низкая температура ночью 

21 июня 2018, 01:15
МЧС предупредило об усилении ветра в Самарской области

МЧС предупредило об усилении ветра в Самарской области

В Самарской области 20 июня ожидаются неблагоприятные погодные явления, предупредило ГУ МЧС России по Самарской области. По данным ведомства, синоптики прогнозируют сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. При таких условиях не исключено возникновение ЧП: из-за сильного ветра 

19 июня 2018, 03:43
Пришло новое сообщение МЧС о плохой погоде в Самарской области

Пришло новое сообщение МЧС о плохой погоде в Самарской области

В Самарской области в четверг, 31 мая, снова ожидается ухудшение погодных условий. Сообщение об этом пришло от Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Самарской области. Ожидается кратковременный дождь, гроза и сильный ветер с порывами до 22 метров 

30 мая 2018, 04:00
О плохой погоде предупредило МЧС жителей Самарской области

О плохой погоде предупредило МЧС жителей Самарской области

В Самарской области МЧС предупреждает о неблагоприятных погодных явлениях на территории региона: в среду, 30 мая, ожидается гроза и сильный ветер, с порывами до 20 метров в секунду. Такой прогноз пришел в ведомство от синоптиков. Спасатели напоминают, что при усилении 

29 мая 2018, 02:55
В Самарской области в начале недели ожидаются дожди и грозы

В Самарской области в начале недели ожидаются дожди и грозы

По прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня с 16 по 18 июня на территории Самарской области местами ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. По данным Приволжского УГМС, в понедельник и вторник в светлое время суток температура воздуха составит от 18 до 

16 июня 2014, 09:01
МЧС предупреждает о возможных грозах в Самарской области

МЧС предупреждает о возможных грозах в Самарской области

Главное управление МЧС России по Самарской области сообщает, что согласно консультации ФГБУ Приволжского УГМС в ближайшие три часа по области местами ожидаются грозы с сохранением до конца дня. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону спасения 01, номер 

23 сентября 2013, 02:30
Предупреждение МЧС: в Самарской области ожидается гроза и усиление ветра

Предупреждение МЧС: в Самарской области ожидается гроза и усиление ветра

Главное управление МЧС России по Самарской области сообщает, что согласно консультации ФГБУ Приволжского УГМС в ближайшие 1-3 часа местами ожидается гроза, шквалистое усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с с сохранением вечером 20 августа.
20 августа 2013, 04:43
В Самаре в течение дня возможны грозы и сильный ветер

В Самаре в течение дня возможны грозы и сильный ветер

Главное управление МЧС России по Самарской области сообщает, что согласно консультации ФГБУ Приволжского УГМС до конца дня и вечером 30 июля местами по области и в Самаре сохранятся грозы, при усилении южного ветра с порывами до 15-20 м/сек.
30 июля 2013, 02:15
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