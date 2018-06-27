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Штормовое предупреждение от МЧС: усиление ветра ожидается в Самаре
Областное управление МЧС распространило штормовое предупреждение. По данным Приволжского УГМС, в ближайшее время ожидается усиление ветра. Порывы могут достигать 15-20 метров в секунду с сохранением до конца вечера 26 июня.
«Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, …
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26 июня 2018, 06:05
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Гроза со шквалистым ветром движется к Тольятти
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26 июня 2018, 02:03
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Сколько продержится жара в Самарской области
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25 июня 2018, 05:01
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Сильный ветер в ближайшие часы налетит на Самарскую область
В Самаре местным жителям пришло предупреждение от МЧС: в ближайшее время на территории региона ожидается усиление ветра. Спасатели призывают самарцев соблюдать осторожность. И напоминают телефоны службы спасения: 01, 101.
«Внимание! Ожидается ухудшение погодных условий. По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в ближайшие …
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22 июня 2018, 11:11
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Жара до +33 придет в выходные в Самару
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21 июня 2018, 01:15
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МЧС предупредило об усилении ветра в Самарской области
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19 июня 2018, 03:43
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Пришло новое сообщение МЧС о плохой погоде в Самарской области
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30 мая 2018, 04:00
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О плохой погоде предупредило МЧС жителей Самарской области
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29 мая 2018, 02:55
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В Самарской области в начале недели ожидаются дожди и грозы
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16 июня 2014, 09:01
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МЧС предупреждает о возможных грозах в Самарской области
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23 сентября 2013, 02:30
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Предупреждение МЧС: в Самарской области ожидается гроза и усиление ветра
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20 августа 2013, 04:43
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В Самаре в течение дня возможны грозы и сильный ветер
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30 июля 2013, 02:15