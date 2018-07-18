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70 человек эвакуировали из дома по улице Тухачевского в Самаре
В среду, 18 июля, в 14:10 эвакуировали более 70 жителей четырехподъездного дома на улице Тухачевского в Самаре. На месте событий работали сотрудники МЧС. Они вызвали газовую службу: у них появилось подозрение, что в здании произошла утечка бытового газа, пишет …
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18 июля 2018, 04:22
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Полтора месяца без воды сидят жители села Дмитриевка
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18 июля 2018, 02:35
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Появились фото квартиры в Самаре, где прогремел взрыв газа
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18 июля 2018, 01:36
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77-летняя женщина скончалась на пляже в Тольятти
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18 июля 2018, 12:23
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В Самаре в жилом доме взорвался газ, пострадала пенсионерка
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18 июля 2018, 10:43
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В Самаре отключили горячую воду
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17 июля 2018, 05:32
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С 16 июля начнут отключать горячую воду в Самаре
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2 июля 2018, 03:53
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В Самаре заменили канализационные трубы 80-летней давности
В поселке Мехзавод завершился ремонт на канализационном коллекторе. Технологический сбой там произошел еще в апреле. Прибывшие на место специалисты выяснили, что из строя вышли керамические трубы, проложенные еще в 1938 году.
Участок инженерных сетей пришлось менять. Долгое время ремонта объясняется спецификой …
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27 июня 2018, 03:14