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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 13 марта 2017г 
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Материалы по теме:

Борис Бурдаев из «Братьев Грим» запустил проект Ufology

Борис Бурдаев из «Братьев Грим» запустил проект Ufology

Один из основателей самарской группы «Братья Грим» Борис Бурдаев презентовал свой новый синтипоп-проект Ufology.  В Сети опубликован макси-сингл «Сверхновая». Помимо заглавного трека, записаны песни «Мир желтого цвета» и «Марина». В тексте последней присутствует ненормативная лексика.

Напомним, самарские братья-близнецы Борис и Константин 

14 марта 2017, 01:36
Вышел новый клип группы «Ленинград», снятый режиссером «Хардкора»

Вышел новый клип группы «Ленинград», снятый режиссером «Хардкора»

Группа «Ленинград» опубликовала новый клип на песню «Кольщик». На создание клипа было потрачено примерно полгода, а режиссером был Илья Найшуллер, знакомый зрителям по картине «Хардкор».
События в новом клипе развиваются в цирке, где явно что-то пошло не так. Зрители в 

15 февраля 2017, 01:44
Ученые сравнили действие любимой музыки на мозг с наркотиками

Ученые сравнили действие любимой музыки на мозг с наркотиками

Музыкальные композиции действуют на те же отделы головного мозга, где возникает чувство удовольствия при занятиях сексом или употреблении наркотиков. Об этом открытии ученых рассказывает Scientific Reports.
Своими выводами поделились канадские специалисты университета Макгилла в Монреале. По утверждению ученых, на «центр 

9 февраля 2017, 09:36
Американец научил курицу исполнять патриотическую песню, есть видео

Американец научил курицу исполнять патриотическую песню, есть видео

На хостинге YouTube появилось видео с курицей, которая играет на синтезаторе. Она исполняет американскую патриотическую песню America the Beautiful. Известно, что хозяин музыкальной птицы Шеннон Майерс живет в городке Джермантаун, в штате Мэриленд. Курочку зовут Джокгу. По словам американца, у 

3 февраля 2017, 03:47
В Москве скончался самарский композитор группы Cheese People Михаил Шимаров (Миша Шум)

В Москве скончался самарский композитор группы Cheese People Михаил Шимаров (Миша Шум)

26 февраля в Москве в результате несчастного случая скончался Михаил Шимаров (Миша Шум) – самарский композитор, аранжировщик и клавишник группы Cheese People.
Об этом представители коллектива написали в социальных сетях.

«Мы потеряли очень важного и близкого нам человека. Он 
28 февраля 2016, 11:34
В Самару на «Метафест» едут «Маша и Медведи»

В Самару на «Метафест» едут «Маша и Медведи»

Завтра, 1 августа, в Самарской области у Мастрюковских озер стартует «Метафест-2014». В этом году на фестивале заявлено 4 хедлайнера -  музыкальные коллективы «Маша и Медведи», Cheese People, ShantyNatty и фрик-бард Василий Уриевский. Всего 1 и 2 августа на двух сценах 

31 июля 2014, 10:39

"Ночь пожирателей рекламы" - спать запрещается

29 ноября в культурно-развлекательном центре "Звезда" пройдет главное событие осени для любителей креатива - "Ночь пожирателей рекламы".
20 ноября 2013, 07:06
«Ночь пожирателей рекламы» - впервые на русском языке!

«Ночь пожирателей рекламы» - впервые на русском языке!

Телерадиокомпания «ТЕРРА», агентство «ТВИН МЕДИА» и владелец невероятной коллекции из более миллиона рекламных роликов Жан Мари Бурсико представляют «Ночь пожирателей рекламы». Впервые ролики озвучены российскими актерами.
 
Уникальнейшее шоу – пятичасовой ночной показ коллекционных рекламных роликов – ежегодно проходит в 

6 ноября 2013, 02:35
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