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Борис Бурдаев из «Братьев Грим» запустил проект Ufology
Один из основателей самарской группы «Братья Грим» Борис Бурдаев презентовал свой новый синтипоп-проект Ufology. В Сети опубликован макси-сингл «Сверхновая». Помимо заглавного трека, записаны песни «Мир желтого цвета» и «Марина». В тексте последней присутствует ненормативная лексика.
Напомним, самарские братья-близнецы Борис и Константин …
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14 марта 2017, 01:36
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Вышел новый клип группы «Ленинград», снятый режиссером «Хардкора»
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15 февраля 2017, 01:44
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Ученые сравнили действие любимой музыки на мозг с наркотиками
Музыкальные композиции действуют на те же отделы головного мозга, где возникает чувство удовольствия при занятиях сексом или употреблении наркотиков. Об этом открытии ученых рассказывает Scientific Reports.
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9 февраля 2017, 09:36
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Американец научил курицу исполнять патриотическую песню, есть видео
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3 февраля 2017, 03:47
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В Москве скончался самарский композитор группы Cheese People Михаил Шимаров (Миша Шум)
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28 февраля 2016, 11:34
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В Самару на «Метафест» едут «Маша и Медведи»
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31 июля 2014, 10:39
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"Ночь пожирателей рекламы" - спать запрещается
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20 ноября 2013, 07:06
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«Ночь пожирателей рекламы» - впервые на русском языке!
Телерадиокомпания «ТЕРРА», агентство «ТВИН МЕДИА» и владелец невероятной коллекции из более миллиона рекламных роликов Жан Мари Бурсико представляют «Ночь пожирателей рекламы». Впервые ролики озвучены российскими актерами.
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6 ноября 2013, 02:35