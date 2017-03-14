Ученые сравнили действие любимой музыки на мозг с наркотиками Музыкальные композиции действуют на те же отделы головного мозга, где возникает чувство удовольствия при занятиях сексом или употреблении наркотиков. Об этом открытии ученых рассказывает Scientific Reports.

Своими выводами поделились канадские специалисты университета Макгилла в Монреале. По утверждению ученых, на «центр …