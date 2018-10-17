В 2018 году интернациональный коллектив D’Black Blues Orchestra отмечает десятилетие творческой деятельности. В честь юбилея музыканты решили дать сразу два больших концерта для жителей Самарской области. 13 декабря в Новокуйбышевске, а 14 декабря – в Тольятти.
Места для проведения концертов выбраны не случайно. Новокуйбышевск – это родной город для лидера группы D’Black Blues Orchestra Владимира Аветисяна.
«Концерта в Новокуйбышевске я жду с особым чувством. Это родной для меня город, я здесь родился и вырос - совсем рядом с Дворцом культуры, где мы будем играть с D’Black Blues Orchestra. И именно на эту сцену я вышел с гитарой еще будучи школьником, нашу группу тогда ждал первый успех – мы стали лауреатами городского конкурса ВИА. У меня до сих пор здесь много друзей, и я надеюсь увидеть их на нашем концерте», - говорит Владимир Евгеньевич.
В Тольятти коллектив последний раз выступал год назад. Концерт настолько понравился жителям города, что они буквально засыпали музыкантов просьбами приехать еще. В такой ситуации группа просто не смогла ответить отказом.
И в Новокуйбышевске, и в Тольятти D’Black Blues Orchestra сыграет программу «The Anthology of Blues», в которой собраны самые яркие композиции мирового блюза. Ее премьера прошла в Ереване в мае 2017 года. Тогда концерт собрал 60 тысяч зрителей. 13 и 14 декабря вместе с коллективом на сцену выйдут вокалистки из Франции – Кристел Адамс и Кэролайн Блонд, выступавшая с легендарным Джонни Холлидеем. Кроме того, в составе D’Black Blues Orchestra также выступят известные испанские музыканты – саксофонист Марк Сорт, перкуссионист Дан Ариса и трубач Рокки Альберо.
МЕСТО И ВРЕМЯ КОНЦЕРТОВ
13 декабря 2018 года, Новокуйбышевск, Дворец культуры, начало в 19.00;
14 декабря 2018 года, Тольятти, ДКиТ, начало в 19.00.