С 17 по 19 апреля во всех регионах России пройдут масштабные учения по предотвращению последствий весеннего паводка и природных пожаров, сообщает МЧС. В них примут участие представители различных служб и ведомств, специалисты, в обязанности которых входит предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций. При этом в субъектах, уже охваченных стихией, маневры будут проходить не по учебным вводным, а в реальной обстановке. Особое внимание будет уделено применению аэромобильных группировок, авиации и беспилотных летательных аппаратов, отмечают в министерстве. Для контроля и координации во все регионы направлены рабочие группы от центрального аппарата МЧС.
Добавим, в ближайшие дни уровень Волги у Самары увеличится. 15 апреля Жигулевская ГЭС начала открывать затворы водосливной плотины. Чтобы не навредить рыбе, процесс будет происходить постепенно. Сначала три затвора поднимаются на полметра, затем расход будет увеличиваться, пока не достигнет заданных значений. На ГЭС отмечают, что гидроэлектростанция проходит половодье в штатном режиме.
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