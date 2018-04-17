11
16
27
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 17 апреля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 17 апреля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
2 + 10 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В блогах: В музей АвтоВАЗа приедет

В блогах: В музей АвтоВАЗа приедет "копейка" из Чехии, совершившая кругосветку

В музей АвтоВАЗа приедет "копейка" из Чехии, совершившая кругосветное путешествие, сообщают в чешском паблике facebook - "Kolem světa Žigulem" ((колем света жигулем)). Филип Вогел и Петр Явурек 14 апреля выехали из родного города Честице-на-Рыхновску и сейчас находятся по дороге в 

17 апреля 2018, 06:32
В блогах объяснили смысл нового самарского граффити

В блогах объяснили смысл нового самарского граффити

Блогер Жанна Скокова поведала, что в Самаре появилась надпись с намеком. «На пересечении улиц Некрасовской и Степана Разина можно увидеть новую стрит-арт-работу 
17 апреля 2018, 08:01
Провалившегося под лед человека видели у Кировского моста в Самаре

Провалившегося под лед человека видели у Кировского моста в Самаре

В Самаре спасатели получили сообщение – у Кировского моста видели человека, провалившегося под лед на реке Самарке. Инцидент произошел в понедельник, 16 апреля. Спасательный отряд отправился к месту происшествия в 17:13.

«Сообщение поступило от очевидца, который сообщил, что в районе Кировского 

17 апреля 2018, 04:07
Теплоходы начали ходить между Самарой и Рождествено

Теплоходы начали ходить между Самарой и Рождествено

С 17 апреля возобновилась теплоходная переправа между Самарой и Рождествено. По пути между двумя конечными пунктами корабли будут заходить на остров Проран.

"Заход на остановочный пункт "Проран" осуществляется носом к берегу, посадка и высадка пассажиров производится через носовой трап судна", - 
17 апреля 2018, 09:21
11 домов и 173 приусадебных участка подтоплены из-за паводка в Самарской области

11 домов и 173 приусадебных участка подтоплены из-за паводка в Самарской области

Из-за паводка в Самарской области остаются подтопленными 11 жилых домов, 173 приусадебных участка и три низководных моста. До важных автомобильных дорог талые воды пока не добрались.

Наиболее непростая ситуация пока складывается в селах Тимофеевка и Нижнее Санчелеево. 10 апреля в Тимофеевке 

13 апреля 2018, 10:21
МЧС включит сирены и громкоговорители в Самарской области

МЧС включит сирены и громкоговорители в Самарской области

В Самаре в среду, 11 апреля, МЧС включит сирены и громкоговорители. Состоится комплексная проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения с включением электросирен и уличных громкоговорителей.  Сирены будут работать с 10 часов утра в течение пяти минут.

«Работа электросирен означает сигнал «Внимание 

10 апреля 2018, 04:32
Появилось видео из затопленного населенного пункта в Самарской области

Появилось видео из затопленного населенного пункта в Самарской области

В Самарской области начался паводок. Потоп произошел под Тольятти. Талые воды затопили село Тимофеевка. А поле вдоль обводного шоссе «превратилось в море». Рассказы местных жителей, а также видео и фото очевидцев появились в социальных сетях во вторник, 10 апреля.  В 
10 апреля 2018, 01:16
Появились подробности пожара у КРЦ «Звезда» в Самаре

Появились подробности пожара у КРЦ «Звезда» в Самаре

Накануне вечером в Самаре частично выгорело здание у культурно-развлекательного центра «Звезда». В этом помещении 
10 апреля 2018, 11:49
Из-за паводка подтопило поселок Мосты в Самарской области

Из-за паводка подтопило поселок Мосты в Самарской области

Одними из первых в Самарской области последствия паводка ощутили на себе жители поселка Мосты в Пестравском районе. Уровень выды там поднялся на 1,9 метра. Из-за этого туда пришлось срочно командировать отряд региональной Поисково-спасательной службы. В поселок отправились три человека, укомплектованные 

10 апреля 2018, 11:28
Пожар рядом с КРЦ «Звезда» в Самаре ликвидирован

Пожар рядом с КРЦ «Звезда» в Самаре ликвидирован

Региональное ГУ МЧС России отчиталось о полной ликвидации пожара в здании бывшего ресторана по соседству с КРЦ «Звезда» в Самаре. Работы по тушению длились более 5 часов. Завершились они в 23:23.

Напомним, сигнал о пожаре поступил в 18:01 9 апреля. Первые 

10 апреля 2018, 08:03
Из-за паводка ограничено движение транспорта в Поволжье

Из-за паводка ограничено движение транспорта в Поволжье

В Поволжье начинается паводок. Федеральное управление автодорог «Большая Волга» сообщило о закрытии отрезка автотрассы Р-158 «Нижний Новгород – Саратов» в Саратовской области и перенаправлении транспортного потока на Сызрань. Такая мера введена в связи с подъемом вод в русле реки Курдюм 

9 апреля 2018, 04:19
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх