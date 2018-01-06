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«Бункер S» Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

В Чапаевске подросток с приятелем насмерть забили отчима девушки-заказчицы

В Чапаевске подросток с приятелем насмерть забили отчима девушки-заказчицы

В Чапаевске 20-летняя девушка заказала нападение на своего отчима подростку и его 25-летнему приятелю. В итоге мужчину забили насмерть. Теперь падчерица жертвы и нанятые ею «каратели» предстанут перед судом.

Согласно материалам дела, избиение отчима девушка заказала, так как испытывала к нему 

22 декабря 2017, 01:30
У Чапаевска под колесами грузового поезда погиб неизвестный мужчина

У Чапаевска под колесами грузового поезда погиб неизвестный мужчина

На железной дороге в районе Чапаевска под колесами грузового поезда погиб неизвестный мужчина. Смерть пострадавшего наступила на месте происшествия. Личность погибшего устанавливают. Трагедия случилась 2 декабря около двух часов дня.  Проводится проверка.

«На перегоне Чапаевск - Томылово грузовым поездом смертельно травмирован 

4 декабря 2017, 02:36
Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с начальником Куйбышевской железной дороги

Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с начальником Куйбышевской железной дороги

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с начальником Куйбышевской железной дороги Рашидом Сайбаталовым. Они обсудили реализацию совместных проектов на территории Самарской области, инвестиционную программу РЖД и обеспечение перевозок болельщиков во время чемпионата мира по футболу.
 Рашид Сайбаталов 

1 ноября 2017, 05:32
Чапаевск превращается в город разрушенных памятников

Чапаевск превращается в город разрушенных памятников

Блогер psergeev77 рассказал, что Чапаевск может остаться без Чапаева. Знаменитый памятник комдиву, расположенный в одном из скверов неподалёку от центральной площади города, превращается в груду камней. Местные активисты уже потребовали включить монумент в реестр объектов культурного наследия и отреставрировать. 
25 июля 2017, 08:38
В Чапаевске мужчина забил до смерти гантелей собственную дочь

В Чапаевске мужчина забил до смерти гантелей собственную дочь

Вынесен приговор 63-летнему местному жителю.
 
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».
 
По версии следствия, 5 сентября 2016 года мужчина напился и поругался с 41-летней 

22 мая 2017, 09:50
В Чапаевске студентка погибла, пытаясь сделать селфи

В Чапаевске студентка погибла, пытаясь сделать селфи

Вчера, 21 мая, около 3 -х часов часу ночи на станции Чапаевск Куйбышевской железной дороги 20-летняя студентка музыкального училища пыталась залезть на вагон-цистерну.
 
Девушка полезла на нее, чтобы сделать селфи, сообщает Куйбышевская транспортная прокуратура. На станции она была вместе 

22 мая 2017, 08:38

Куйбышевскую железную дорогу возглавил Рашид Сайбаталов

Куйбышевскую железную дорогу возглавил Рашид Сайбаталов

Сегодня он был представлен коллективу Куйбышевской железной дороги и губернатору Самарской области Николаю Меркушкину.
Рашид Сайбаталов пришел на пост начальника КбшЖД с должности первого заместителя начальника филиала ОАО РЖД Центральная дирекция управления движением. Его место займет прежний руководитель Куйбышевской дороги 

20 декабря 2016, 06:02
200 самарских полицейских отправились в командировку в Чечню

200 самарских полицейских отправились в командировку в Чечню

Им предстоит полгода выполнять служебные обязанности на территории Веденского района. Главной задачей самарских стражей порядка в республике станет помощь местным коллегам и органам самоуправления в обеспечении общественной безопасности. В состав сводного отряда вошли участковые, сотрудники ППС, ДПС, кинолог со служебно-разыскной 

19 декабря 2016, 11:44
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