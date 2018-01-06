|
В Чапаевске подросток с приятелем насмерть забили отчима девушки-заказчицы
|
22 декабря 2017, 01:30
|
У Чапаевска под колесами грузового поезда погиб неизвестный мужчина
На железной дороге в районе Чапаевска под колесами грузового поезда погиб неизвестный мужчина. Смерть пострадавшего наступила на месте происшествия. Личность погибшего устанавливают. Трагедия случилась 2 декабря около двух часов дня. Проводится проверка.
«На перегоне Чапаевск - Томылово грузовым поездом смертельно травмирован …
|
4 декабря 2017, 02:36
|
Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с начальником Куйбышевской железной дороги
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с начальником Куйбышевской железной дороги Рашидом Сайбаталовым. Они обсудили реализацию совместных проектов на территории Самарской области, инвестиционную программу РЖД и обеспечение перевозок болельщиков во время чемпионата мира по футболу.
|
1 ноября 2017, 05:32
|
Чапаевск превращается в город разрушенных памятников
Блогер psergeev77 рассказал, что Чапаевск может остаться без Чапаева. Знаменитый памятник комдиву, расположенный в одном из скверов неподалёку от центральной площади города, превращается в груду камней. Местные активисты уже потребовали включить монумент в реестр объектов культурного наследия и отреставрировать. …
|
25 июля 2017, 08:38
|
В Чапаевске мужчина забил до смерти гантелей собственную дочь
|
22 мая 2017, 09:50
|
В Чапаевске студентка погибла, пытаясь сделать селфи
|
22 мая 2017, 08:38
|
Куйбышевскую железную дорогу возглавил Рашид Сайбаталов
Сегодня он был представлен коллективу Куйбышевской железной дороги и губернатору Самарской области Николаю Меркушкину.
|
20 декабря 2016, 06:02
|
200 самарских полицейских отправились в командировку в Чечню
Им предстоит полгода выполнять служебные обязанности на территории Веденского района. Главной задачей самарских стражей порядка в республике станет помощь местным коллегам и органам самоуправления в обеспечении общественной безопасности. В состав сводного отряда вошли участковые, сотрудники ППС, ДПС, кинолог со служебно-разыскной …
|
19 декабря 2016, 11:44