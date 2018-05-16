Группа компаний «Ренова» Виктора Вексельберга, попавшая в начале апреля под санкции США, получила от «Промсвязьбанка» кредит на рыночных условиях, сообщает Минфин России. Сумма займа и его условия не раскрываются. В сообщении ведомства подчёркивается, что «ставка по кредиту не является льготной, она учитывает как стоимость фондирования банка, так и риски, присущие подобного рода кредитованию. Также отмечается, что бюджетные средства на эти цели не использовались и после нормализации работы бизнесмен сможет получить кредиты в коммерческих банках на более выгодных условиях. Как уже сообщала «ТЕРРА», «Ренова» ранее просила у правительства помощь в рефинансировании кредитов на 820 миллиона евро, выданных иностранными банками под залог 26,5% акций «Русала». В компании Вексельберга рассчитывали на то, что при рефинансировании стоимость залога не будет снижена из-за падения цен на акции «Русала», против которого также были введены санкции. Отметим, и «Ренова», и «Промсвязьбанк» широко представлены в Самарской области. Первой принадлежат международный аэропорт Курумоч, Самарские коммунальные системы и группа «Т-плюс» - одна из крупнейших российских частных компаний в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. «Промсвязьбанк» с июля 2015 года выступал санатором тольяттинского «Автовазбанка». В декабре 2017-го он сам попал под финансовое оздоровление. Процедуру сейчас проводит одно из дочерних подразделений Центробанка.
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