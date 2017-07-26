В списке запрещенных в России организаций появилась группировка самарских футбольных фанатов «Тойс». Об этом сообщили в Минюсте России. Информация о дополнении в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности соответствии с ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», опубликовано в «Российской газете». Самарская организация футбольных болельщиков также известная как T.O.Y.S или The Opposition Young Supporters помещена в списке под номером 61. Решение принято Советским районным судом Самары 11 апреля 2017 года, указано в документе.
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