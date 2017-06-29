В Самаре на легендарной поляне Мастрюковских озер открылся 44-й Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина.
Площадки для предварительного прослушивания открылись в полдень. К этому моменту на отбор зарегистрировались уже более 300 участников фестиваля авторской песни из всех уголков страны и из-за рубежа. Сорок четвертый слет бардов посвящен светлой памяти Валерия Грушина, который погиб, спасая тонущих детей, ровно полвека назад.
Ирина Зверева, административный директор 44-го фестиваля авторской песни им. Валерия Грушина:
- Фестиваль вырос в первую очередь духовно. Это, наверное, один из единственных фестивалей таких масштабных, где звучит, в первую очередь русская речь. Российская речь. Где звучат песни о родине, о самых насущных ее проблемах, о любви друг к другу, о человечности.
Фестивальная поляна наполняется гостями ежеминутно - утром здесь было уже две тысячи любителей авторской песни, а к выходным организаторы фестиваля ждут более 35 тысяч, что больше, чем было год назад.
Дмитрий Овчинников, вице-губернатор – руководитель администрации губернатора Самарской области:
- Подтвердили участие очень серьезное количество очень известных исполнителей бардовской песни – они прибывают на поляну сегодня и завтра. Мы слышим голоса, гитары, все уже началось. И мне кажется, у всех замечательное настроение и замечательно, что погода тоже не подкачала.
Сорок четвертой «Груше» остались в наследство от форума «IВолга» интерактивные выставки и часть павильонов. Развернуты спортивные и детские площадки, но главное начали работать все 12 сцен фестиваля, где поют все - от мала до велика.
Организаторы предупреждают, что количество парковочных мест на фестивальной поляне ограничено, а потому призывают приезжать к Мастрюковским озерам на электричках. Пущены дополнительные поезда - подробное расписание опубликовано на сайте фестиваля
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