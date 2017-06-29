На Грушинском фестивале хотят сэкономить три миллиона До старта фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина, который традиционно пройдет на Мастрюковских озерах в первые выходные июля, осталось меньше 10 дней. В этом году расходы на праздник оптимизированы. Если в 2016-м из различных источников потратили 18 миллионов рублей, то …