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Бункер S

Илья Табуев, Денис Саров и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе:
- В Самаре проведут ликбез для кондукторов
- В Тольятти пьяный 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 31.05.2019 
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Материалы по теме:

В Сызрани «десятка» протаранила машину ГИБДД

В Сызрани «десятка» протаранила машину ГИБДД

В  четверг, 6 июня, в 09:40 на улице Котовского в Сызрани автомобиль ВАЗ-2110 выехал на встречную полосу и врезался в припаркованную у обочины машину ДПС, около которой стоял сотрудник Госавтоинспекции. Водителя «десятки» увезли на карете «скорой помощи» в тяжелом состоянии, 
6 июня 2019, 11:08
В блогах: развитие самарских территорий

В блогах: развитие самарских территорий

Блогер Евгений Синюков обращается к властям с вопросом, почему они не развивают окраины Самары, на примере поселка Толевый. «Это же Железнодорожный район. Отнюдь не Кировский или Советский. Он граничит с Ленинским и Октябрьским районами - самыми цивильными и благополучными 
6 июня 2019, 10:22
В больнице скончался байкер, который попал в ДТП на Товарной

В больнице скончался байкер, который попал в ДТП на Товарной

В столице 63-го региона ушел из жизни мотоциклист, который поступил в больницу после аварии на Товарной. Мужчине было всего 38 лет, пишет «Волга Ньюс». Напомним, что 4 июня в 14:00 водитель, который получил права всего год назад, двигался на 
6 июня 2019, 10:02
В блогах: самарец нашел на берегу Волги человеческий череп

В блогах: самарец нашел на берегу Волги человеческий череп

Шокирующие фото выложил в «Инстаграме» самарский блогер Юрий Прокофьев. "Вот что сегодня можно найти на месте размытого деревенского погоста на берегу Волги, - пишет автор. - Все это следствие тотального рукотворного обмеления реки. Вызванного "умными" гидрологами и "точными" прогнозами 
6 июня 2019, 09:40
Стало известно имя нового президента Грушинского клуба

Стало известно имя нового президента Грушинского клуба

Новым президентом Грушинского клуба стал тольяттинский поэт Виталий Шабанов. Его кандидатуру одобрили на отчетно-выборном собрании во вторник, 28 мая. 

- Я согласился (стать президентом клуба) на один-два месяца до принятия нового устава, президентом я больше чем два месяца быть не 
29 мая 2019, 11:52
Борис Гребенщиков даст уличный концерт на самарской набережной

Борис Гребенщиков даст уличный концерт на самарской набережной

Во вторник, 28 мая, в 19:00 на набережной в преддверии большого юбилейного концерта Борис Гребенщиков даст уличный концерт. Начало в 19:00. Локация - Маяковский спуск у главного входа в ресторан «Перчини». Об этом сообщили в Телеграме организаторы. Напомним, что 
28 мая 2019, 10:35
В Польше запретили песню «Темная ночь»

В Польше запретили песню «Темная ночь»

На днях в польском городе Гданьск произошел инцидент. Во время акции в местном музее Второй мировой войны артист Петр Косевский начал исполнять песню «Темная ночь». Спустя некоторое время, директор музея потребовал от музыкантов прекратить играть. Он назвал песню «большевистской» и 

21 мая 2019, 03:56
В Самаре перенесли концерт рэпера Гуфа

В Самаре перенесли концерт рэпера Гуфа

В Самаре перенесли концерт Алексея Долматова, более известного под псевдонимом Гуф. Выступление должно было состояться в воскресенье, 19 мая, но из-за болезни артиста его передвинули также на воскресенье, 2 июня.
 
- Все приобретенные билеты действительны, - сообщают организаторы. Рэпер планирует исполнить 
20 мая 2019, 09:40
Вице-президент Грушинского клуба Ирина Зверева: «Речь не идет о смене руководителя»

Вице-президент Грушинского клуба Ирина Зверева: «Речь не идет о смене руководителя»

Вице-президент Грушинского клуба Ирина Зверева опровергла данные о том, что Бориса Кейльмана могут сместить с поста руководителя организации. Отметим, что 15 марта он был госпитализирован в реанимацию с сердечным приступом. По словам Ирины Зверевой, сейчас Борис Кейльман идет на поправку. 
18 марта 2019, 03:32
Президент Грушинского клуба Борис Кейльман попал в больницу с инфарктом

Президент Грушинского клуба Борис Кейльман попал в больницу с инфарктом

Стало известно, что 77-летний президент Грушинского клуба Борис Кейльман попал в реанимацию. Это случилось в пятницу, 15 марта. Медики диагностировали у пациента инфаркт. По словам дочери Бориса Кейльмана Марии, на заседании клуба у ее отца остановилось сердце, но само мероприятие 
18 марта 2019, 01:54
В блогах: Грушинский фестиваль - 2018

В блогах: Грушинский фестиваль - 2018

Блогер Кирилл Здоров выложил фотографии Грушинского фестиваля, сделанные с коптера. "Вот так выглядит главная парковка мероприятия, - пишет автор. - Машин тут многие-многие сотни. Но это лишь часть автомобилей, большое количество спрятано за деревьями. Здесь есть даже вертолетная площадка. 
15 августа 2018, 09:13
До 100 тысяч гостей ждут на Грушинском фестивале 2018 года

До 100 тысяч гостей ждут на Грушинском фестивале 2018 года

В Самарской области полным ходом идет подготовка к Грушинскому фестивалю. В этом году он пройдет с 9 по 12 августа, а не в первые выходные июля. Связано это с предстоящим чемпионатом мира по футболу 2018 года.

Также стоит отметить, 
16 апреля 2018, 10:14
Бард Олег Митяев занимается фильмом о Грушинском фестивале

Бард Олег Митяев занимается фильмом о Грушинском фестивале

Председатель художественного совета фестиваля авторской песни им. Грушина Олег Митяев встретился с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным и обсудил подготовку к Грушинскому фестивалю - 2015. По традиции он состоится на площадке у Мастрюковских озер в первые выходные июля.

«Сейчас 
6 апреля 2015, 11:10
Единый Грушинский фестиваль в 2014 году пройдет на Мастрюковских озерах

Единый Грушинский фестиваль в 2014 году пройдет на Мастрюковских озерах

Фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина в 2014 году станет единым и пройдет на Мастрюковских озерах, сообщает департамент информационной политики губернатора Самарской области.

Оператором проведения слета бардов выступит специально создаваемое некоммерческое партнерство. Его учредителями выступят Министерство культуры России, Министерство иностранных дел, 

22 апреля 2014, 11:37
Губернатор Николай Меркушкин и бард Олег Митяев обсудили перспективы Грушинского фестиваля

Губернатор Николай Меркушкин и бард Олег Митяев обсудили перспективы Грушинского фестиваля

Перспективы фестиваля губернатор Николай Меркушкин в четверг, 13 февраля, обсудил с известным бардом Олегом Митяевым. Музыкант приехал в Самару с гастролями. Глава региона подчеркнул важность культурного события для всей страны и необходимость поддержки традиций. Олег Митяев в свою очередь намерен 

14 февраля 2014, 09:39
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