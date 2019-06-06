|
В Сызрани «десятка» протаранила машину ГИБДД
|
6 июня 2019, 11:08
|
В блогах: развитие самарских территорий
Блогер Евгений Синюков обращается к властям с вопросом, почему они не развивают окраины Самары, на примере поселка Толевый. «Это же Железнодорожный район. Отнюдь не Кировский или Советский. Он граничит с Ленинским и Октябрьским районами - самыми цивильными и благополучными …
|
6 июня 2019, 10:22
|
В больнице скончался байкер, который попал в ДТП на Товарной
|
6 июня 2019, 10:02
|
В блогах: самарец нашел на берегу Волги человеческий череп
Шокирующие фото выложил в «Инстаграме» самарский блогер Юрий Прокофьев. "Вот что сегодня можно найти на месте размытого деревенского погоста на берегу Волги, - пишет автор. - Все это следствие тотального рукотворного обмеления реки. Вызванного "умными" гидрологами и "точными" прогнозами …
|
6 июня 2019, 09:40
|
Стало известно имя нового президента Грушинского клуба
|
29 мая 2019, 11:52
|
Борис Гребенщиков даст уличный концерт на самарской набережной
Во вторник, 28 мая, в 19:00 на набережной в преддверии большого юбилейного концерта Борис Гребенщиков даст уличный концерт. Начало в 19:00. Локация - Маяковский спуск у главного входа в ресторан «Перчини». Об этом сообщили в Телеграме организаторы. Напомним, что …
|
28 мая 2019, 10:35
|
В Польше запретили песню «Темная ночь»
|
21 мая 2019, 03:56
|
В Самаре перенесли концерт рэпера Гуфа
В Самаре перенесли концерт Алексея Долматова, более известного под псевдонимом Гуф. Выступление должно было состояться в воскресенье, 19 мая, но из-за болезни артиста его передвинули также на воскресенье, 2 июня.
|
20 мая 2019, 09:40
|
Вице-президент Грушинского клуба Ирина Зверева: «Речь не идет о смене руководителя»
|
18 марта 2019, 03:32
|
Президент Грушинского клуба Борис Кейльман попал в больницу с инфарктом
|
18 марта 2019, 01:54
|
В блогах: Грушинский фестиваль - 2018
Блогер Кирилл Здоров выложил фотографии Грушинского фестиваля, сделанные с коптера. "Вот так выглядит главная парковка мероприятия, - пишет автор. - Машин тут многие-многие сотни. Но это лишь часть автомобилей, большое количество спрятано за деревьями. Здесь есть даже вертолетная площадка. …
|
15 августа 2018, 09:13
|
До 100 тысяч гостей ждут на Грушинском фестивале 2018 года
|
16 апреля 2018, 10:14
|
Бард Олег Митяев занимается фильмом о Грушинском фестивале
|
6 апреля 2015, 11:10
|
Единый Грушинский фестиваль в 2014 году пройдет на Мастрюковских озерах
Фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина в 2014 году станет единым и пройдет на Мастрюковских озерах, сообщает департамент информационной политики губернатора Самарской области.
Оператором проведения слета бардов выступит специально создаваемое некоммерческое партнерство. Его учредителями выступят Министерство культуры России, Министерство иностранных дел, …
|
22 апреля 2014, 11:37
|
Губернатор Николай Меркушкин и бард Олег Митяев обсудили перспективы Грушинского фестиваля
Перспективы фестиваля губернатор Николай Меркушкин в четверг, 13 февраля, обсудил с известным бардом Олегом Митяевым. Музыкант приехал в Самару с гастролями. Глава региона подчеркнул важность культурного события для всей страны и необходимость поддержки традиций. Олег Митяев в свою очередь намерен …
|
14 февраля 2014, 09:39
Мы Вам перезвоним!