Утром 12 апреля в Большечерниговском районе Самарской области произошло ДТП с участием большегруза. 29-летний водитель автомобиля «Mercedes» ехал по дороге Самара - Большая Черниговка в направлении границы с Казахстаном. На одном из участков трассы мужчина не справился с управлением и в итоге грузовик съехал в кювет и опрокинулся.
В результате ДТП получили телесные повреждения водитель и 31-летний пассажир транспортного средства. Пострадавшие были доставлены бригадой скорой помощи в больницу. В обстоятельствах аварии разбираются полицейские, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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