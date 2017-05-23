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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 мая 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре провели пробную экскурсию для гостей ЧМ-2018

В Самаре провели пробную экскурсию для гостей ЧМ-2018

Вчера, 20 мая, в Самаре на местных жителях испытали пешеходную экскурсию, предназначенную для гостей города, которые наводнят его во время игр чемпионата мира.
 
Несколько десятков человек стартовали на площади Куйбышева. Экскурсии проводят аккредитованные профессиональные экскурсоводы с опытом работы. Проект 
21 мая 2017, 01:01
Пешеходные экскурсии для гостей ЧМ-2018 презентуют в Самаре

Пешеходные экскурсии для гостей ЧМ-2018 презентуют в Самаре

20 мая в областной столице состоится презентация пешеходных экскурсий по историческому центру города, разработанных для мундиаля. В пробной экскурсии будут участвовать журналисты, блогеры, чиновники, простые горожане.
Аккредитация экскурсоводов на такие маршруты будет вестись целый год. В дальнейшем аккредитованным специалистам доверят 

18 мая 2017, 09:18
В Самаре изменят схему движения по Демократической

В Самаре изменят схему движения по Демократической

На следующей неделе изменится схема движения транспорта по улице Демократической на выезде из Самары. Об этом сообщили сегодня подрядчики реконструкции Ташкентской. Кроме того, летом планируется перенос опор федеральной линии электропередач, питающей полгорода, из-за чего возможны отключения электроэнергии.
Улица Солнечная в 

17 мая 2017, 05:38
В Самаре на «набе» появились матрешки

В Самаре на «набе» появились матрешки

В Самаре на днях на второй и первой очередях городской набережной появились «достаточно большие матрешки», сообщает в Живом Журнале блогер Евгений Синюков.
 
По словам автора, на второй очереди поставили матрешку с изображением самарского драматического театра. А на старой 
13 мая 2017, 03:23
В Самаре «тормозится» строительство новой трамвайной линии

В Самаре «тормозится» строительство новой трамвайной линии

В Самаре при строительстве трамвайной ветки от улицы Ташкентской до нового стадиона "Самара-Арена", возникли новые трудности
 
На этом участке до сих пор не перенесен газопровод. При этом проект у "Средневолжской газовой компании" готов, однако встал вопрос финансирования. По мнению, 

11 мая 2017, 10:34
Самарская мэрия пригласила Ивана Урганта принять участие в восстановлении фасадов домов

Самарская мэрия пригласила Ивана Урганта принять участие в восстановлении фасадов домов

Мэрия Самары предложила Ивану Урганту поучаствовать в восстановлении фасадов деревянных домов города, сообщение об этом появилось в официальном микроблоге горадминистрации в соцсети Twitter.
 
«Уважаемый @Urgant_Show, благодарим Вас за неравнодушную позицию и приглашаем принять участие в восстановлении деревянных домов в 
29 апреля 2017, 04:50
Самарские дороги загрузят дачниками с 1 мая

Самарские дороги загрузят дачниками с 1 мая

1 мая в Самаре официально начинаются дачные перевозки, сообщает мэрия. В продажу уже поступили сезонки на 4, 8 и 16 поездок, их можно купить на остановках и автостанциях. В выходные, 29 и 30 апреля, завершатся пробные рейсы, которые транспортники использовали 

28 апреля 2017, 12:26
Названы самые массовые профессии в России

Названы самые массовые профессии в России

Самая массовая профессия в РФ в настоящее время водитель, на втором месте с минимальным отставанием - продавец. Об этом рассказывают отечественные информагентства со ссылкой на НИУ "Высшая школа экономики".
Согласно последним данным, 7% населения России трудятся водителями. Эта цифра актуальна 

18 апреля 2017, 09:44
20 апреля в Монако состоится презентация первого в мире летающего автомобиля Flying Car 3.0

20 апреля в Монако состоится презентация первого в мире летающего автомобиля Flying Car 3.0

20 апреля в Монако состоится презентация первого в мире летающего автомобиля  Flying Car 3.0. Его разработкой два года занималась словацкая компания AeroMobil. Машина нового поколения делается из  сверхлегких материалов. В движение ее будет приводить двигатель мощностью 100 лошадиных  сил.  На 

13 апреля 2017, 12:03
Для ремонта самарских дорог начали использовать снег, есть фото

Для ремонта самарских дорог начали использовать снег, есть фото

В Сети появились фотографии с новым «инвентарем» самарских дорожников. По словам очевидцев, отремонтированные участки дороги на пересечении улиц Пионерской и Чапаевской оградили сигнальными конусами из снега. 

Судя по фото, снежными конусами обозначили участки, на которых уложили свежий асфальт. Местные 
28 марта 2017, 03:18
До 30 сентября в Самаре залатают 232 000 квадратных метров дорог

До 30 сентября в Самаре залатают 232 000 квадратных метров дорог

В Самаре за 164 миллиона рублей залатают картами 232 тысячи квадратных метров дорожного полотна. Свежий тендер опубликован на портале госзакупок. Работы следует завершить в срок до 30 сентября. Конкурс по определению подрядчика для восстановления проезжей части неуказанных улиц объявил департамент 

16 марта 2017, 04:19
В Самаре в 2017 году особое внимание уделят ремонту дорог в старом центре

В Самаре в 2017 году особое внимание уделят ремонту дорог в старом центре

Отремонтируют Полевую, Красноармейскую, Максима Горького, Молодогвардейскую, Чапаевскую, Галактионовскую и другие улицы, по которым проходят гостевые маршруты ЧМ-2018. По словам первого заместителя главы города Владимира Василенко, по 9 объектам из 51 торги уже прошли. Запланирован ремонт путепровода на улице Авроры и 

10 марта 2017, 08:16
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