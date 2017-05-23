В Самаре собираются добавить в местное законодательство основание для ограничения движения транспорта. Оно коснется тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств, которые перевозят опасные грузы.
Губдума рассмотрит поправки на ближайшем заседании. Как отмечается, появление новых ограничений требуется в связи с подготовкой к ЧМ-2018.
Меры объясняются стартом ремонта и реконструкцией многих дорог. Сейчас полноценно функционируют лишь 2 выезда из города. С июня может начаться транспортный коллапс.
Чтобы хоть частично смягчить его, предлагается ограничить въезд грузового транспорта в дневное время суток на территорию областной столицы. Новые правила планируется установить только на период подготовки к мундиалю.
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