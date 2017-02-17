В Самарской области почти на два года введут запрет на движение грузовиков по мостовому переходу Жигулевской ГЭС. Как сообщает Поволжуправтодор, ограничения в связи с проведением ремонтных работ должны ввести с 1 апреля 2017 года по 1 января 2019-го. Напомним, в текущем году ремонт коснется двух участков федеральной трассы М-5 Урал в районе Тольятти, продолжится строительство многоуровневой развязки на 974-м километре магистрали. Проект полностью реализуют до конца 2018 года.
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