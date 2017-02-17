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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 16 февраля 2017г 
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Материалы по теме:

В Самарской области грузовики перекрыли М-5 из-за ДТП

В Самарской области грузовики перекрыли М-5 из-за ДТП

В среду, 15 февраля, в Самарской области на трассе М-5 в районе Сызрани произошло ДТП – столкнулись грузовики. Предположительно, в снегопад 31-летний водитель «Вольво», ехавший в сторону Москвы, не выбрал безопасную скорость и столкнулся с движущимся навстречу «Рено Магнум». Вторым 

16 февраля 2017, 08:04
Жигулевская ГЭС - что там внутри?

Жигулевская ГЭС - что там внутри?

Блогер Наталья Козловская рассказала про долгожданную экскурсию на Жигулевскую ГЭС. "Все мы, проезжая по мосту, видели желтые грузовые краны и наблюдали сброс воды. Однако ГЭС - объект строго охраняемый и просто зайти и посмотреть, "а чего там такое жужжит", 
16 февраля 2017, 07:52
«Платону» нашли новых плательщиков

«Платону» нашли новых плательщиков

Действие системы «Платон» могут распространить и на автомобили с разрешенной максимальной массой от 3,5 до 12 тонн. Такую возможность сейчас обсуждают в Минтрансе России, пишут федеральные СМИ.

В настоящий момент под действие оператора попадают фуры массой более 12 тонн. Снижение планки 

23 ноября 2016, 05:15
Российских владельцев большегрузных автомобилей усиление налогового бремени может ждать уже осенью

Российских владельцев большегрузных автомобилей усиление налогового бремени может ждать уже осенью

Как заявил глава федерального Минтранса Максим Соколов, тестовый период работы платежной системы Платон завершен. До сих пор с каждого автомобиля массой свыше 12 тонн за километр пути, пройденного по федеральной трассе, взимают 1 рубль и 53 копейки. Власти предлагают вернуться 

6 октября 2016, 06:06
В Тольятти на парковке возле ТЦ «Миндаль» горел грузовик, есть видео

В Тольятти на парковке возле ТЦ «Миндаль» горел грузовик, есть видео

Сегодня, 23 августа, в Тольятти на парковке возле торгового центра «Миндаль» в 5-м квартале загорелся грузовик. Видеорегистратор очевидца заснял все от начала до конца, когда пламя потушили пожарные. Очевидцы в группе «СОБЫТИЯ ТОЛЬЯТТИ» соцсети «ВКонтакте» обращают внимание на то, насколько 
23 августа 2016, 11:39
В блогах: Сокский карьер и камнедробильный завод

В блогах: Сокский карьер и камнедробильный завод

Блогер chanych_85 пишет про заброшенные сокский карьер и камнедробильный завод. "История карьера начинается в предвоенные годы. Месторождение разрабатывалось как источник щебня для дорожного строительства. После войны стране для масштабных проектов вроде Жигулевской ГЭС требовалось много стройматериала. И в 1951 
16 августа 2016, 05:19
В блогах: музей Жигулёвской ГЭС

В блогах: музей Жигулёвской ГЭС

Блогер Вадим Кондратьев побывал в музее Жигулевской ГЭС. "Он был открыт в сентябре 2005 года в присутствии Анатолия Чубайса, во время проведения третьего съезда гидроэнергетиков России. Жигулевский музей стал эталоном для других музеев на ГЭС Волжско-Камского каскада. Музей располагается 
13 июля 2016, 06:25
На плотине Жигулевской ГЭС столкнулись 4 машины, есть фото

На плотине Жигулевской ГЭС столкнулись 4 машины, есть фото

Авария произошла вчера, 9 июля, около 14:30 на плотине Жигулевской ГЭС. ДТП спровоцировало огромную автомобильную пробку на автодороге.
 
Как передает портал ktv-ray.ru со ссылкой на очевидцев, «паровозиком» столкнулись четыре легковых автомобиля, которые двигались со стороны Жигулевска в сторону 
10 июля 2016, 03:20
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