С 10 мая из-за ремонта на плотине Жигулевской ГЭС вводится ночной режим для грузовиков, сообщает мэрия Тольятти. До 30 ноября тяжелый транспорт с общей массой свыше 3 с половиной тонн и габаритными параметрами по ширине не более 3 метров 40 сантиметров сможет проезжать участок магистрали М-5 "Урал" - от Большой Рязани до Зеленовки - только с 22 до 7 часов по местному времени. "Всё, что больше "Газели", будет ограничено в движении, несмотря на груз - будь то стройматериалы, комбикорм или что-то другое", - пишет пресс-служба горадминистрации. Введенные меры будут поддерживаться силами Госавтоинспекции Тольятти и Ставропольского района, также обещана помощь областного батальона.
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