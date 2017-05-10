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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 мая 2017г 
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Материалы по теме:

В Жигулевске столкнулись автобус с 24 детьми, грузовик и легковушка

В Жигулевске столкнулись автобус с 24 детьми, грузовик и легковушка

Вчера, 30 апреля, в 10:35 на 970 км трассы М-5 в Жигулевске произошло ДТП, передает ГУ МЧС по Самарской области.
На место происшествия выезжали 4 пожарных на одном автомобиле. По прибытии ими было установлено, что столкнулись три транспортных средства. Проводились 

1 мая 2017, 08:09
Дорожный апокалипсис у Жигулевской ГЭС сняли с высоты птичьего полета (есть видео)

Дорожный апокалипсис у Жигулевской ГЭС сняли с высоты птичьего полета (есть видео)

21 апреля на YouTube появилось видео многокилометровой автопробки на федеральной трассе «М5 Урал» в районе плотины Жигулевской ГЭС, где этой весной начались дорожные работы.
 
Эффектные кадры, снятые на камеру «коптера» с высоты птичьего полета, опубликовал тольяттинец Валерий Синегуб. По 
23 апреля 2017, 06:40
Спасется ли рыба от гидроудара?

Спасется ли рыба от гидроудара?

В пятницу пропуск воды Жигулевской ГЭС будет увеличен до 1 тысячи кубометров в секунду, и в дальнейшем будет нарастать.
Сброс воды ведется параллельно с ремонтом. Сейчас идет замена 2-х турбин, последних по контракту объемом 24 миллиарда рублей с петербургской компанией 

20 апреля 2017, 06:11
Дачники в водном плену: Жигулевская ГЭС приступила к сбросу

Дачники в водном плену: Жигулевская ГЭС приступила к сбросу

20 апреля на Жигулевской ГЭС начался сброс воды. Беспокоиться стоит дачникам и жителям частного сектора, чьи дома находятся в традиционной зоне подтопления. Решение принято в связи с увеличившимся потоком воды в Куйбышевское водохранилище. Его суммарный показатель превышает 19000 кубометров в 

20 апреля 2017, 01:19
В Самаре ограничат движение грузовиков из-за ЧМ-2018

В Самаре ограничат движение грузовиков из-за ЧМ-2018

В Самарской области собираются ввести временные ограничения для проезда транспорта по территории региона во время подготовки и проведения чемпионата мира по футболу (ЧМ-2018). Соответствующий законопроект сейчас рассматривают в комитете Самарской губдумы по транспорту, автодорогам и информационным технологиям. Нововведение коснется тяжеловесных 

13 апреля 2017, 01:14
1 апреля в Самарской области введут ограничения для грузовиков

1 апреля в Самарской области введут ограничения для грузовиков

В Самарской области с 1 апреля грузовикам запретят ездить по разбитым дорогам. Соответствующий приказ подписали в региональном министерстве транспорта. О каких именно участках магистралей идет речь, чиновники пока не уточняют. Однако известно, что на таких дорогах установят специальные знаки и 

31 марта 2017, 01:24
Три грузовика провалились под лед в Приамурье

Три грузовика провалились под лед в Приамурье

Вчера в Приамурье три грузовых автомобиля провалились под лед. Об этом рассказывают российские информагентства.
Во второй половине водители намеревались пересечь реку Селемджа по льду. При этом температура воздуха была достаточно высокая для осуществления таких маневров, и замерзшая вода не выдержала 

22 марта 2017, 10:35
Грузовикам запретят проезд через Жигулевскую ГЭС

Грузовикам запретят проезд через Жигулевскую ГЭС

В Самарской области почти на два года введут запрет на движение грузовиков по мостовому переходу Жигулевской ГЭС. Как сообщает Поволжуправтодор, ограничения в связи с проведением ремонтных работ должны ввести с 1 апреля 2017 года по 1 января 2019-го. Напомним, в 

17 февраля 2017, 04:09
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