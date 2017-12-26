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«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

В центре Самары водитель на Toyota RAV4 влетел в новый трамвай

В центре Самары водитель на Toyota RAV4 влетел в новый трамвай

В понедельник, 25 декабря, в Самаре на перекрестке проспекта Ленина и улицы Полевой произошло ДТП с участием трамвая. Новый трамвай, следовавший по маршруту №22, протаранил внедорожник Toyota RAV4. Видео с места ДТП очевидец опубликовал в социальной сети. Судя по тайм-коду, 
26 декабря 2017, 11:42
В Самаре «четырнадцатую» разорвало пополам в столкновении с «Ауди»

В Самаре «четырнадцатую» разорвало пополам в столкновении с «Ауди»

В воскресенье, 24 декабря, в Самаре на Красноглинском шоссе в результате ДТП пополам разорвало легковую машину. Это произошло примерно в 14 часов. Столкнулись вазовская и «четырнадцатая» и «Ауди». Управлял отечественной легковушкой 29-летний мужчина, ехавший со стороны улицы Сергея Лазо. Есть пострадавшие.

«По 

25 декабря 2017, 02:33
В Самаре водитель на такси залетел под трамвай

В Самаре водитель на такси залетел под трамвай

В понедельник, 25 января, в Самаре водитель на легковом автомобиле с логотипом службы такси залетел под трамвай. Это произошло на улице Советской. Фото с места ДТП появилось в социальной сети.

«25 декабря, 10:00, улица Советская: таксист не уступает трамваю», 
25 декабря 2017, 01:17
В Самаре ГИБДД обратилась к водителям и пешеходам из-за снега и пробок

В Самаре ГИБДД обратилась к водителям и пешеходам из-за снега и пробок

Сотрудники ГИБДД опубликовали обращение к самарцам – водителям и пешеходам. Полицейские призывают участников дорожного движения быть внимательными и соблюдать осторожность. После снегопада дороги Самары сковали пробки, произошло несколько ДТП. Сейчас сервис «Яндекс.Пробки» оценивает дорожную ситуацию в городе на 7 баллов.
25 декабря 2017, 12:24
Появилось фото жуткой аварии с 2 грузовиками на трассе М-5 в Самаре

Появилось фото жуткой аварии с 2 грузовиками на трассе М-5 в Самаре

В четверг, 21 декабря, в Самаре на трассе М-5 произошла жуткая авария. В 11:10 на 902-м километре дороги столкнулись два грузовика - Man и Daf. По данным полицейских, «Ман», двигавшийся из Самары, выехал на встречную полосу.

«В результате ДТП 
22 декабря 2017, 03:14
Под Самарой в столкновении грузовиков погиб водитель и пострадали ребенок и женщина

Под Самарой в столкновении грузовиков погиб водитель и пострадали ребенок и женщина

В Самарской области в четверг, 7 декабря, произошло столкновение грузовиков. Погиб водитель и пострадали ребенок и женщина. ДТП случилось на территории Нефтегорского района, полицейские зарегистрировали его примерно в 6:30.

«По предварительной версии инспекторов ГИБДД на автодороге столкнулись автомашины «Урал» и другой 

7 декабря 2017, 10:04
Ограничения для грузовиков на трассах Самарской области продлили на 8 часов

Ограничения для грузовиков на трассах Самарской области продлили на 8 часов

Федеральные трассы Самарской области не успевают очистить от снега к 18 часам 16 декабря. Теперь работы планируют завершить только в четверг, 7 декабря.

«В связи с непрерывным снегопадом в течение двух суток на территории Самарской области ограничение движения грузовых транспортных средств 

6 декабря 2017, 05:36
В блогах: в Сокском карьере предложили построить отель

В блогах: в Сокском карьере предложили построить отель

Блогер luchiksveta63 подбросила самарским властям идею построить "в Сокском карьере отель" наподобие того, как это сделали в Китае под Шанхаем. "Посмотрите, какой шикарный отель отгрохали китайцы в заброшенном карьере всего за 5 лет. А вот если бы у нас 
7 ноября 2017, 09:32
Красный свет: Закон о большегрузах откладывается минимум до августа

Красный свет: Закон о большегрузах откладывается минимум до августа

Начало действия нового закона об ограничении на въезд в область в дневное время большегрузов откладывается как минимум до августа.
Напомним, документ был принят губдумой и подписан главой региона еще в июне. Его задача - разгрузить дороги и ускорить темпы их 

19 июля 2017, 02:42
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