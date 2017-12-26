В Самарской области в четверг, 7 декабря, произошло столкновение грузовиков. Погиб водитель и пострадали ребенок и женщина. ДТП случилось на территории Нефтегорского района, полицейские зарегистрировали его примерно в 6:30.

«По предварительной версии инспекторов ГИБДД на автодороге столкнулись автомашины «Урал» и другой …