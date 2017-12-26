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В центре Самары водитель на Toyota RAV4 влетел в новый трамвай
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26 декабря 2017, 11:42
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В Самаре «четырнадцатую» разорвало пополам в столкновении с «Ауди»
В воскресенье, 24 декабря, в Самаре на Красноглинском шоссе в результате ДТП пополам разорвало легковую машину. Это произошло примерно в 14 часов. Столкнулись вазовская и «четырнадцатая» и «Ауди». Управлял отечественной легковушкой 29-летний мужчина, ехавший со стороны улицы Сергея Лазо. Есть пострадавшие.
«По …
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25 декабря 2017, 02:33
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В Самаре водитель на такси залетел под трамвай
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25 декабря 2017, 01:17
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В Самаре ГИБДД обратилась к водителям и пешеходам из-за снега и пробок
Сотрудники ГИБДД опубликовали обращение к самарцам – водителям и пешеходам. Полицейские призывают участников дорожного движения быть внимательными и соблюдать осторожность. После снегопада дороги Самары сковали пробки, произошло несколько ДТП. Сейчас сервис «Яндекс.Пробки» оценивает дорожную ситуацию в городе на 7 баллов.
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25 декабря 2017, 12:24
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Появилось фото жуткой аварии с 2 грузовиками на трассе М-5 в Самаре
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22 декабря 2017, 03:14
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Под Самарой в столкновении грузовиков погиб водитель и пострадали ребенок и женщина
В Самарской области в четверг, 7 декабря, произошло столкновение грузовиков. Погиб водитель и пострадали ребенок и женщина. ДТП случилось на территории Нефтегорского района, полицейские зарегистрировали его примерно в 6:30.
«По предварительной версии инспекторов ГИБДД на автодороге столкнулись автомашины «Урал» и другой …
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7 декабря 2017, 10:04
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Ограничения для грузовиков на трассах Самарской области продлили на 8 часов
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6 декабря 2017, 05:36
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В блогах: в Сокском карьере предложили построить отель
Блогер luchiksveta63 подбросила самарским властям идею построить "в Сокском карьере отель" наподобие того, как это сделали в Китае под Шанхаем. "Посмотрите, какой шикарный отель отгрохали китайцы в заброшенном карьере всего за 5 лет. А вот если бы у нас …
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7 ноября 2017, 09:32
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Красный свет: Закон о большегрузах откладывается минимум до августа
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19 июля 2017, 02:42